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وزير الخارجية بحث مع نظيره السعودي تعزيز العلاقات

2/7/2024 10:00:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية عبدالله اليحيا ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الذي قدم له خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي إن بن فرحان أعرب عن أطيب تمنياته للوزير اليحيا بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل الوثيق بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة ومصالح البلدين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
إلى ذلك، استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت كارين هيديكو ساساهارا.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الكويت مالك محمد فاروق.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل توطيدها في المجالات كافة.
إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية عن إدان دولة الكويت لعملية إطلاق النار التي وقعت في مدينة إسطنبول التركية وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا من بينهم عناصر تابعة لقوات الأمن التركية.
وإذ تؤكد الوزارة رفض الكويت القاطع للعنف والإرهاب، فإنها تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الجمهورية التركية الصديقة ولأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.٫

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