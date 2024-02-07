استعدادات لاستقبال شهر رمضان بمساجد العاصمة

عدد المراكز الرمضانية تضاعف هذا العام واختيار القراء بعناية في صلاتي التراويح والقيام



أسامة أبو السعود

عقد مدير إدارة مساجد محافظة العاصمة عبدالحميد المطيري اجتماعا مع الفرق الرمضانية التي تتولى الإشراف ومتابعة فعاليات المراكز الرمضانية في العاصمة.واطلع المطيري على الاستعدادات اللازمة لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدا على أهمية أن يباشر كل مسؤول عمله بعناية واهتمام في المراكز الرمضانية لأنها واجهة مشرقة وعلامة فارقة، لافتا إلى أن الشهر الكريم يحتاج لاستعدادات تتناسب مع طبيعته ومكانته عند المسلمين وما يضفيه من جو إيماني وروحاني.وبين أن النجاح الذي حققه قطاع المساجد في اختياره وتنظيمه للأنشطة والبرامج والفعاليات الدعوية والثقافية التي احتضنتها مساجد الكويت خلال شهر رمضان في الأعوام الماضية، كانت عامل جذب وشهدت حضورا جماهيريا ومتابعة حازت ثقة الجميع ولله الحمد، موضحا أن قراء هذا العام تم اختيارهم بعناية لإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام، منوها إلى أن عدد المراكز الرمضانية تضاعف هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وهي كالتالي:٭ مركز الراشد الرمضاني بمنطقة العديلية.٭ مركز سعد بن أبي وقاص بمنطقة كيفان.٭ مركز الغملاس بمنطقة القادسية.٭ مركز جابر الأنصاري مدينة صباح الأحمد السكنية.٭ مركز البحر بالمباركية وسيكون مخصصا للقراءات العشر.