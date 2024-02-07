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مركز الفلك الدولي: 10 فبراير تحري هلال شهر شعبان 1445 هـ

2/7/2024 10:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفاد مركز الفلك الدولي بأنه سيتم تحري هلال شهر شعبان يوم السبت 29 رجب الموافق ليوم 10 فبراير. وتوقع المركز بأن تكون غرة شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير في غالبية دول العالم الإسلامي. ويوم الإثنين 12 فبراير في الدول الشرقية التي تشترط الرؤية بالعين المجردة، مثل الهند وبنغلادش وباكستان.

ونشر مركز الفلك الدولي بياناً جاء فيه: "بيان فلكي حول رؤية هلال شهر شعبان 1445 هـ.. بدأت الدول الإسلامية شهر رجب يوم السبت 13 يناير 2024م، وعليه سيتم تحري هلال شهر شعبان يوم السبت 29 رجب الموافق ليوم 10 فبراير، ورؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة بالتلسكوب من أستراليا ووسط وجنوب آسيا وجنوب أوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من معظم القارة الإفريقية، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من معظم القارتين الأمريكيتين.. وعليه من المتوقع أن تكون غرة شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير في غالبية دول العالم الإسلامي، وأن تكون يوم الإثنين 12 فبراير في الدول الشرقية التي تشترط الرؤية بالعين المجردة، مثل الهند وبنغلادش وباكستان".

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