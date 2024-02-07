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سجل ((الديربي)) في أغلى الكؤوس

2/7/2024 10:00:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ٭ تواجه الفريقان خلال كأس الأمير في 28 مباراة، من بينها مباراتان ضمن دور المجموعات وتعادلا فيهما، بينما فاز القادسية في 15 لقاء، مقابل تحقيق العربي الانتصار 11 مرة، ومن بين انتصارات «الأصفر» 3 حسمهما بركلات الترجيح، مقابل 4 لـ«الأخضر».
٭ التقى القادسية والعربي خلال مباريات كأس الأمير في الدور التمهيدي مرة واحدة، حسمها العربي بثلاثة أهداف دون رد، وفي دور الثمانية كانت المواجهة في 7 مناسبات حقق القادسية الفوز 4 مرات، وحصد العربي 3 انتصارات، وفي الدور قبل النهائي حقق القادسية الفوز في 6 مباريات مقابل 3 للعربي، أما بالدور النهائي فتواجه «الأصفر» و«الأخضر» 9 مرات إذ فاز القادسية 5 مرات مقابل 4 للعربي، من بينها مباراة بركلات الترجيح.
٭ يعتبر جاسم يعقوب الهداف التاريخي لفريق القادسية، برصيد 4 أهداف، فيما سجل عبدالرحمن الدولة 6 أهداف للعربي، ثم المصري طه بصري، وعبدالعزيز عاشور، وحسين الموسوي ولكل منهم 3 أهداف.

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