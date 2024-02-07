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جراحية ناجحة لصفر والهندال

2/7/2024 10:00:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
أجرى حارس منتخبنا الوطني لكرة اليد حسن صفر عملية جراحية ناجحة في برشلونة أمس، وذلك لإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، والتي تعرض لها خلال مشاركة الأزرق في بطولة آسيا التي اختتمت مؤخرا في البحرين. كما أجرى لاعب الخط الخلفي محمد الهندال هو الآخر عملية جراحية للإصابة نفسها في البطولة نفسها.
وتشير التقارير الطبية إلى حاجتهما لجلسات العلاج الطبيعي التأهيلي قبل العودة إلى التدريبات اليومية والمشاركة مع فريقيهما، حيث يلعب صفر للكويت والهندال للفحيحيل.
وتتراوح مدة الغياب من شهرين إلى 3 أشهر، وذلك حسب استجابة التعافي البدني لهما.
من جانب آخر، تنطلق بطولة الدوري العام 9 الجاري بمشاركة جميع الفرق بمرحلة الدمج قبل انقسامها إلى درجتين ممتاز وأولى. إلى ذلك، تواصلت تدريبات المنتخب الوطني من مواليد 2008 على صالة الشهيد فهد الأحمد بمركز الاتحاد في الدعية تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.

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