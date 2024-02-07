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فضيتان لـ ((المعاقين)) في ختام ملتقى الشارقة

2/7/2024 10:00:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أضاف المنتخب الوطني لألعاب القوى للمعاقين أول من أمس ميداليتين فضيتين في ختام مشاركته بملتقى الشارقة الدولي الـ 12 لتصبح حصيلة ميدالياته في هذه المشاركة 17 ميدالية متنوعة.
وتمكن اللاعب فيصل الراجحي من الحصول على هاتين الميداليتين بعد حلوله ثانيا في مسابقتي 1500 متر و5000 متر عدو على الكراسي المتحركة.
وأعرب رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري في تصريح عن فخره واعتزازه بتحقيق أبطال وبطلات المنتخب هذا الإنجاز الذي أهداه لصاحب السمو الأمير ولأسرة رياضة المعاقين الكويتية.
وقال الهاجري إن منتخبنا الوطني يستعد للمشاركة في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى التي تنطلق في الفترة المقبلة بمدينة دبي الإماراتية، متطلعا لتحقيق المزيد من النتائج الطيبة في هذه البطولة التي ستشهد مشاركة دولية كبيرة.
وقد حقق منتخب ألعاب القوى للمعاقين في اليومين الأول والثاني من الملتقى 15 ميدالية متنوعة إضافة إلى الميداليتين الفضيتين اللتين حققهما في اليوم الثالث ليصبح رصيده 17 ميدالية متنوعة، وبذلك يكون مجموع الميداليات الذهبية التي حققتها الكويت في الملتقى 5 ومجموع الميداليات الفضية 8 ومجموع الميداليات البرونزية 4 ميداليات.

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