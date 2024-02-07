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فضية وبرونزية لـ ((التايكوندو)) في بطولة الفجيرة

2/7/2024 10:00:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقق المنتخب الوطني للتايكوندو أول من أمس ميداليتين فضية وبرونزية في منافسات بطولة الفجيرة الدولية الـ 11 للتايكوندو. وقال رئيس اتحاد التايكوندو هاني المرشاد إن اللاعب أحمد العلي حصل على الميدالية الفضية تحت طول 168، واللاعب حسين شموه حقق الميدالية البرونزية تحت طول 172، موضحا أنها تعتبر نتيجة إيجابية للمنتخب.
وأشاد المرشاد بتميز أداء اللاعبين الكويتيين المشاركين في البطولة، وبتمكنهم«من تحقيق نتائج إيجابية تعكس العزيمة والإصرار على تحقيق النجاح وإضافة قيمة للرياضة الكويتية وإبراز الجهود المبذولة من اللاعبين في تحقيق النتائج المتميزة على الساحة الرياضية الدولية».
وأضاف المرشاد أنه سيتم إعداد المنتخب وتجهيزه استعدادا لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024 في أبريل المقبل في الإمارات وبطولة العالم 2025 في الإمارات.
وبذلك رفع المنتخب الوطني للتايكوندو رصيده في البطولة إلى 6 ميداليات متنوعة هي ذهبية وفضيتين و3 برونزيات. ويشارك في البطولة أكثر من 2500 لاعب يمثلون 56 دولة.

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