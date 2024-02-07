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القادسية والعربي.. ((ناطرينكم من زمان))

2/7/2024 10:00:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناصر العنزي
تتجه أنظار الجماهير مساء اليوم صوب ستاد جابر الدولي لمتابعة «ديربي» القمة بين القادسية والعربي في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس سمو الأمير في مواجهة الخصمين اللدودين اللذين اعتادا التنافس بينهما على اللقب بعدما تساويا ومعهما الكويت في 16 لقبا لكل منهم، وتسبق مباراة الديربي مباراة تجمع السالمية مع التضامن على ملعب علي صباح السالم بنادي النصر لتحديد الطرف الأول في نهائي الكأس الغالية.
ومرة أخرى تعود مباراة الديربي للواجهة بعد مواجهتهما المثيرة في الدوري الممتاز التي انتهت بالتعادل 2-2، واليوم لا مجال للتعادل، حيث يكمل الفائز طريقه للنهائي ويودع الخاسر البطولة.
وكان الأصفر تخطى اليرموك في الدور التمهيدي ثم واجه صعوبة في اجتياز الفحيحيل بدور الثمانية وفاز2-1، واليوم يدخل المدرب محمد المشعان في أول اختبار جماهيري له تحت ضغط المطالبة باللقب بعدما غاب القادسية طويلا عن منصات التتويج.
وقد استعاد الأصفر خدمات مدافعه خالد إبراهيم وحارسه خالد الرشيدي بعد تعافيهما من الإصابة، لكن لم يتبين حتى الآن مشاركتهما أسياسيين.
أما العربي، فقد نجح في تخطي الصليبخات والنصر بثبات، ويدخل مواجهة اليوم بمعنويات عالية بإشراف مدربه داركو الذي أحسن في قيادة فريقه منذ الاستعانة به، حيث بات الأخضر مؤهلا لإحراز اللقب.
ويتميز العربي بوفرة لاعبيه الجاهزين للتمثيل الأساسي، حيث لا يتأثر بغياب أي لاعب، ويعتمد مدرب الأخضر على جماعية لاعبيه وروحهم القتالية في التعويض، ويغيب عنه اليوم سلطان العنزي الذي أجرى عملية جراحية ناجحة لتنظيف غضروف الركبة اليسرى، وسيبدأ مرحلة العلاج التأهيلي خلال أسبوع، على أن يعود إلى الملاعب نهاية مارس المقبل، وحسن حمدان وسلمان العوضي وسيف الحشان والنيجيري إيوالا للإصابة.
وفي المباراة الأخرى يخشى السالمية مفاجأة التضامن من الدرجة الأولى والذي تمكن من إقصاء الكويت حامل اللقب بالدور ربع النهائي، لكنه قادر على تجاوزه بفضل خبرة لاعبيه في المباريات الإقصائية.
وكان السماوي قد خاض مباراة عصيبة مع كاظمة في مباراة الدور ربع النهائي بعشرة لاعبين بعد طرد بدر جمال وخرج متعادلا 4-4 قبل أن يفوز بركلات الترجيح.
أما التضامن فقد أصبح على مرمى حجر من التأهل للمباراة النهائية، حيث نجح بقيادة مدربه البرتغالي ميغيل ليال في التغلب على الجهراء في الدور التمهيدي ثم فجر المفاجأة بالفوز على الكويت بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1، وسيفتقد التضامن اليوم مهاجمه السنغالي عمر ويد للإصابة.

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