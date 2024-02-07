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العتيبي يشيد بإنجاز ((الرماية)) في ((عربية السيدات))

2/7/2024 10:00:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد رئيس اتحاد الرماية دعيج العتيبي بالإنجاز الذي حققته راميات الاتحاد في منافسات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات المتواصلة حاليا بمدينة الشارقة الإماراتية والمتمثل في فوزهن بأربع ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين.
وقال العتيبي في تصريح عقب استقباله الوفد إن هذا الفوز جاء نتيجة للعمل المتواصل للاعبات والاستعداد الجيد لهذه البطولة إضافة إلى دعم الهيئة العامة للرياضة.
من جانبه، قال أمين السر الاتحاد عبيد العصيمي في تصريح إن تحقيق الراميات لهذا العدد الجيد من الميداليات يضيف الكثير للرياضة النسائية في الكويت، مهديا هذا الفوز للقيادة السياسية للبلاد ولأسرة الرماية الكويتية.
وجاء حصاد راميات فريق الرماية بالدورة بعد تتويج الفريق المكون من غزلان الهندي وإسراء بهمن وعذاري البلوشي بذهبية مسابقة رماية (مسدس 10 أمتار)، كما حققت الهندي فضية بذات المسابقة للفردي، فيما نالت مريم ارزوقي برونزية رماية البندقية 10 أمتار للفردي، وأحرز الثلاثي رتاج الزيادي وشيماء الإبراهيم ومريم ارزوقي البرونزية للمسابقة نفسها.

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