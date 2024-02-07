الجنرال يحفّز لاعبي ((الأصفر))

(MENAFN
- Al-Anbaa) تواجد مدرب القادسية السابق محمد إبراهيم، في تدريبات الفريق أمس الأول قبل الموقعة المرتقبة أمام العربي، حيث أثار وجود «الجنرال» حماس اللاعبين، كما حرص الجهازان الإداري والفني على الترحيب بالمدرب السابق للفريق. وكان «الجنرال» قد ترك مهمته في القادسية لدواع صحية ألمت به مؤخرا، لتتعاقد إدارة النادي مع المدرب د.محمد المشعان، الذي أكد جاهزية الفريق للديربي، مؤكدا أن اللاعبين لن يدخروا جهدا لتقديم المستوى المطلوب وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.
وأضاف: «الأجواء ممتازة داخل القادسية، والجميع يعرف دوره سواء الجهاز الفني أو اللاعبين، أو حتى الجمهور الذي لن يدخر جهدا لدعم الفريق»، وشدد على احترامه الكبير للعربي، وما يملكه من قدرات كبيرة. ويفتقد القادسية خدمات أكثر من لاعب على رأسهم عبدالعزيز وادي، ومحمد خليل ويوسف الحقان.
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