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الجنرال يحفّز لاعبي ((الأصفر))

2/7/2024 10:00:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تواجد مدرب القادسية السابق محمد إبراهيم، في تدريبات الفريق أمس الأول قبل الموقعة المرتقبة أمام العربي، حيث أثار وجود «الجنرال» حماس اللاعبين، كما حرص الجهازان الإداري والفني على الترحيب بالمدرب السابق للفريق. وكان «الجنرال» قد ترك مهمته في القادسية لدواع صحية ألمت به مؤخرا، لتتعاقد إدارة النادي مع المدرب د.محمد المشعان، الذي أكد جاهزية الفريق للديربي، مؤكدا أن اللاعبين لن يدخروا جهدا لتقديم المستوى المطلوب وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.
وأضاف: «الأجواء ممتازة داخل القادسية، والجميع يعرف دوره سواء الجهاز الفني أو اللاعبين، أو حتى الجمهور الذي لن يدخر جهدا لدعم الفريق»، وشدد على احترامه الكبير للعربي، وما يملكه من قدرات كبيرة. ويفتقد القادسية خدمات أكثر من لاعب على رأسهم عبدالعزيز وادي، ومحمد خليل ويوسف الحقان.

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