Thursday, 08 February 2024 06:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((طائرة)) القادسية يفوز على الريان القطري

2/7/2024 10:00:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تمكن فريق القادسية أمس من الفوز على فريق الريان القطري «حامل اللقب» 3 - 2 في بطولة غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة التي تقام حاليا في مدينة صحار العمانية. وأقيم اللقاء على الصالة الرئيسية في مجمع صحار الرياضي ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من الدور التمهيدي للبطولــة التي تستمر حتى 12 فبراير الجاري.
وتضم المجموعة الأولى إلى جانب القادسية والريان كلا من بني ياس الإماراتي والابتسام السعودي والسيب العماني.
يذكر أن الريان القطري توج بلقب النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان عام 2023 تلاه فريق الكويت ثم الشرطة القطري.

MENAFN07022024000130011022ID1107825223

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث