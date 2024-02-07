((طائرة)) القادسية يفوز على الريان القطري

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تمكن فريق القادسية أمس من الفوز على فريق الريان القطري «حامل اللقب» 3 - 2 في بطولة غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة التي تقام حاليا في مدينة صحار العمانية. وأقيم اللقاء على الصالة الرئيسية في مجمع صحار الرياضي ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من الدور التمهيدي للبطولــة التي تستمر حتى 12 فبراير الجاري.
وتضم المجموعة الأولى إلى جانب القادسية والريان كلا من بني ياس الإماراتي والابتسام السعودي والسيب العماني.
يذكر أن الريان القطري توج بلقب النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان عام 2023 تلاه فريق الكويت ثم الشرطة القطري.
MENAFN07022024000130011022ID1107825223
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.