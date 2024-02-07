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((سلة)) كاظمة إلى الأدوار النهائية لـ ((السوبرليغ)) الآسيوي

2/7/2024 10:00:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة نتائجه المتميزة في دوري «السوبرليغ» الآسيوي لغرب آسيا عن منطقة الخليج، وذلك بعد تغلبه على مستضيفه شباب الأهلي الإماراتي 91-83، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الثانية، ليحجز بفوزه مقعدا في الدور المؤهل لنصف نهائي منطقة الخليج بعدما ضمن المركز الثالث في المجموعة الثانية، وربما يتقدم ثانيا حال انتصاره على الشمال القطري في الجولة الأخيرة، وفوز المنامة البحريني المتصدر على شباب الأهلي.
وكانت نقطة قوة كاظمة تحت السلة، حيث أحرز الفريق 42 نقطة، كما كان لدكة البدلاء دور كبير بتسجيلها 27 نقطة، كما تألق الأميركي كلينت شابمان بتسجيل 21 نقطة واستحواذه على 21 متابعة.
وقد جاءت المواجهة متباينة في مجرياتها، حيث بدأ الفريق الإماراتي جيدا، وتمكن من الخروج متقدما بفارق 3 نقاط، مع نهاية الربع الأول، لكن «البرتقالي» عاد متميزا في الربع الثاني، وتمكن بقيادة مدربه السلوفيني بويان لازيتش من تعويض الفارق، وتسجيل تفوقه قبل نهاية النصف الأول ليخرج متقدم بفارق 4 نقاط (48-44)، كما واصل أفضليته في الربع الثالث بتسجيل 22 نقطة، فيما اكتفى شباب أهلي دبي بتسجيل 17 نقطة فقط، ليوسع «البرتقالي» الفارق إلى 9 نقاط (70-60)، وفي الربع الأخير، حاول المستضيف العودة للمواجهة، لكنه اصطدم بصلابة دفاعية ونجاعة هجومية لكاظمة، ولم يستطع تسجيل سوى 22 نقطة، فيما سجل لاعبو البرتقالي 21 نقطة ليخرجوا فائزين.

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