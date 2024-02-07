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محمد الكندري: حرصت على التنوع بين الإذاعة والتلفزيون في رمضان

2/7/2024 10:00:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
انتهى الكاتب محمد الكندري من الإشراف على تنفيذ نصوصه الفنية الخاصة برمضان هذا العام والذي من المقرر أن يشهد تواجده في أعمال إذاعية وتلفزيونية متنوعة بين الدراما والكوميديا منها في الكويت وأخرى خارجها.
بدوره، ذكر الكندري انه حرص هذا العام على التنوع في الأعمال بين الاذاعة والتلفزيون، حيث انتهى من أعماله التلفزيونية بتنفيذ عملين، الأول بعنوان «مرضي ودحام» الذي يشكل تجربة جديدة له تجمعه بالنجمين عبدالناصر درويش وأحمد العونان ويتكون من ثلاثين حلقة، مشيرا إلى أن العمل كوميدي تم تنفيذه بشكل مختلف وخارج عن المألوف وعن الأعمال الكوميدية التي عرضت في السنوات الماضية ويتكون من 30 حلقة وتكفل بإخراجه عبدالله العراك ومالك صباح وكل حلقة تختلف عن سابقتها، ويشارك في بطولتها كل من سلطان الفرج وإيمان فيصل وأحمد النجار ومن المقرر أن يعرض في رمضان المقبل.
وعن بقية أعماله التلفزيونية، ذكر الكندري من خلال حديثه لـ «الأنباء» انه يشارك في عمل آخر يحمل عنوان «بيت أبونا»، وهو عمل صور في الإمارات بحلقات منفصلة تحمل الطابع الكوميدي الاجتماعي وأخرجه عبدالرحمن السلمان، ويشارك في بطولته الفنان مروان عبدالله والنجمة فاطمة الحوسني، وفي كل حلقة يشارك نجوم من الإمارات وخارج الإمارات، موضحا أن العمل تم تصوير جميع حلقاته وسيكون جاهزا للعرض في رمضان المقبل من خلال عدد من القنوات الخليجية.
وفيما يتعلق بالعمل الإذاعي، أفاد الكندري بأن مشاركته الإذاعية لهذا العام ستكون من خلال عمل اجتماعي كوميدي سيحمل عنوان «أحفادي الأعزاء» من المقرر أن يبث عبر إذاعة الكويت، وقام بإخراجه يوسف الحشاش، ويشارك في بطولته كل من جاسم النبهان وإيمان فيصل وعبدالمحسن العمر وعبدالكريم خليل إسماعيل وغيرهم من الفنانين وسيبث عبر إذاعة الكويت في رمضان المقبل.

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