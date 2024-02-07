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الراشد: نجهَّز لـ ((أبشر بالسعد 3))

2/7/2024 10:00:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
أعرب الفنان والمنتج نايف الراشد عن بالغ سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي حصدتها الحلقات الأولى لأحدث أعماله الفنية والمتمثل بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «أبشر بالسعد» الجزء الثاني الذي يعرض حاليا على قناة ام بي سي ويحصد نسبة مشاهدة عالية.
وذكر الراشد أن النجاح الذي حققه الجزء الأول للعمل منحنا دافعا كبيرا لتقديم نسخة جديدة، وتم الإعداد لها بشكل جيد وتنفيذها وحاليا تحصد نجاحا جديدا واضحا لنا من خلال ردود الأفعال الإيجابية في مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى الكويت ومختلف دول الخليج خصوصا في السعودية حيث يردد عدد كبير من الجمهور السعودي لزمة «نام مظلوم ولا تنام ظالم» وهي لزمة الشخصية الرئيسية في العمل، وهذا يؤكد نجاح المسلسل خصوصا وان الجمهور السعودي بدأ يرددها في ملاعب كرة القدم.
وفيما يتعلق بإمكانية تنفيذ جزء ثالث للعمل، أفاد الراشد من خلال حديثه لـ«الأنباء» بأنه وفريق العمل في إطار التجهيز للجزء الثالث لمسلسل «أبشر بالسعد» والذي من المقرر أن يبدأ تصويره في شهر يوليو المقبل في الكويت وسيشهد مشاركة العديد من نجوم الدراما الكويتية والخليجية وأغلبهم أسماء مشاركة في الجزئين الماضيين، موضحا ان الجزء الثالث للعمل سيشهد مشاركة النجمة البحرينية ريم ارحمة، والفنانة روان العلي، حيث تم التوصل لاتفاق معهما، وتم وضع اللمسات الأولية للمسلسل، وسيكون تحولا جديدا في حياة بطل المسلسل.
وعن التغييرات التي ستحدث في الجزء الثالث، ذكر الراشد أن النسخة الثالثة ستكون من كتابته وإخراجه، وستكون امتدادا جديدا للنسختين الماضيتين مع وضع تحولات جديدة في الأحداث ستكون مشوقة للمشاهد، وتوقع الراشد أن تأتي النسخة الثالثة بنجاح كبير مماثل لما تحقق في الجزئين الأول والثاني، وأيضا ستعرض على قناة ام بي سي.

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