هل التقاعد المرحلة النهائية؟

(MENAFN
- Al-Anbaa) التقاعد سُنة الحياة، وهو شيء لا بد منه، خاصة بعد فترة عمل طويلة ربما قد تكون شاقة أو ممتعة، والبعض منا لا يُفضل التقاعد لاعتياده على نمط حياة معين، حيث يرغب بالاستمرار فيه حتى وإن كان بشكل روتيني، أو قد تدفعه متطلبات الحياة الكثيرة والمالية، خاصة مع التطور التقني والتكنولوجي الهائل، إلى البحث عن بدائل تعينه على متطلبات الحياة، البعض الآخر منا يبحث عن التقاعد بأسرع وقت ممكن بحثا عن الراحة، فيتقبل تلك المرحلة بصدر رحب وبشغف كبير، خاصة إذا كانت هناك خطط مستقبلية للراحة والاستمتاع في مكان جميل يقضي به حياة سعيدة.
وصفت خبيرة سلوكيات التقاعد أوليفيا ميتشيل (كلية وارتون) في أحد البحوث التي أجرتها حول نظام المعاشات التقاعدية بأنه عالم صغير يغطي جميع المجالات: «الديموغرافيا والموارد البشرية، والضرائب المالية، والاقتصاد وغيرها». وتضيف انه من الأهمية البالغة قبل البدء بالتخطيط لمرحلة التقاعد أن يحدد المتقاعد رؤيته الشخصية استنادا إلى محصلة التجارب والخبرات، وبحسب مستوى ونوعية نمو وتطور شخصيته، فالرؤية «كائن حي» مثلها مثل الشخصية تتطور وتتغير وتتأثر بالعوامل البيئية والوراثية والثقافية والعمليات الإنمائية سواء البيولوجية أو النفسية، إضافة إلى ذلك، فالرؤية هي المحور الذي تدور عليه حياة المرء والتي تمده بقدرات عالية من التركيز والتنظيم والسعي المستمر.
بسمارك.. وفكرة التقاعد: طرحت فكرة الإحالة إلى التقاعد لأول مرة في عام 1881، بناء على طلب المستشار الألماني بسمارك، وفي عام 1889 أصبحت ألمانيا أول دولة في العالم تتبنى برنامج التأمين الاجتماعي للشيخوخة، وذلك كحل لخلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، عبر دفع المال لمن هم فوق السبعين لكي يتقاعدوا، لتتبنى دول العالم نظام التقاعد الذي أطلقته ألمانيا، والذي بات مفهوما سائدا في عالم الأعمال.
هل تأسيس عمل بعد التقاعد هو الحل؟
شدد علماء النفس في جامعة شيكاغو، على وجوب أن يقوم كل شخص يفكر في التقاعد، بالتدريب المبكر على هذه الفكرة، من خلال تقييم نمط الحياة المتوقع في تلك المرحلة، مع ما يتناسب مع وضعه المالي، حيث يساعده هذا الأمر في معرفة ما إذا كان مستعدا، وبإمكانه بالفعل تحمل المرحلة الجديدة من حياته، بعيدا عن الأمور التي اعتاد القيام بها يوميا، مع الأخذ في الاعتبار أن سنوات العمل بعد عمر التقاعد المفترض، لن تكون كسابقاتها من ناحية التوتر والادخار والعمل الجاد، بل هي ستكون أكثر توازنا بين العمل والترفيه.
تشير الدراسات والبحوث العلمية، أن فكرة الاستمرار في العمل تساعد بالفعل الإنسان على أن يظل منخرطا اجتماعيا، ومطلعا إلى ما يحصل في السوق، وهذا الأمر له تأثير إيجابي على الصحة الذهنية.
الفجوة بين الراتب والمعاش التقاعدي
ينصح الخبراء الاقتصاديون بالتخطيط المالي لمرحلة ما بعد التقاعد تقديرا دقيقا للاحتياجات المالية وتبني استراتيجيات مالية متنوعة للتأمين من التحديات الاقتصادية المرتبطة بتقاعد الأفراد. ومن الضروري العمل على تحقيق توازن بين الإنفاق والدخل والاستثمارات لضمان استقرار مالي مستدام خلال فترة التقاعد.
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