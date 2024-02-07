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هل التقاعد المرحلة النهائية؟

2/7/2024 10:00:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقاعد سُنة الحياة، وهو شيء لا بد منه، خاصة بعد فترة عمل طويلة ربما قد تكون شاقة أو ممتعة، والبعض منا لا يُفضل التقاعد لاعتياده على نمط حياة معين، حيث يرغب بالاستمرار فيه حتى وإن كان بشكل روتيني، أو قد تدفعه متطلبات الحياة الكثيرة والمالية، خاصة مع التطور التقني والتكنولوجي الهائل، إلى البحث عن بدائل تعينه على متطلبات الحياة، البعض الآخر منا يبحث عن التقاعد بأسرع وقت ممكن بحثا عن الراحة، فيتقبل تلك المرحلة بصدر رحب وبشغف كبير، خاصة إذا كانت هناك خطط مستقبلية للراحة والاستمتاع في مكان جميل يقضي به حياة سعيدة.
وصفت خبيرة سلوكيات التقاعد أوليفيا ميتشيل (كلية وارتون) في أحد البحوث التي أجرتها حول نظام المعاشات التقاعدية بأنه عالم صغير يغطي جميع المجالات: «الديموغرافيا والموارد البشرية، والضرائب المالية، والاقتصاد وغيرها». وتضيف انه من الأهمية البالغة قبل البدء بالتخطيط لمرحلة التقاعد أن يحدد المتقاعد رؤيته الشخصية استنادا إلى محصلة التجارب والخبرات، وبحسب مستوى ونوعية نمو وتطور شخصيته، فالرؤية «كائن حي» مثلها مثل الشخصية تتطور وتتغير وتتأثر بالعوامل البيئية والوراثية والثقافية والعمليات الإنمائية سواء البيولوجية أو النفسية، إضافة إلى ذلك، فالرؤية هي المحور الذي تدور عليه حياة المرء والتي تمده بقدرات عالية من التركيز والتنظيم والسعي المستمر.
بسمارك.. وفكرة التقاعد: طرحت فكرة الإحالة إلى التقاعد لأول مرة في عام 1881، بناء على طلب المستشار الألماني بسمارك، وفي عام 1889 أصبحت ألمانيا أول دولة في العالم تتبنى برنامج التأمين الاجتماعي للشيخوخة، وذلك كحل لخلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، عبر دفع المال لمن هم فوق السبعين لكي يتقاعدوا، لتتبنى دول العالم نظام التقاعد الذي أطلقته ألمانيا، والذي بات مفهوما سائدا في عالم الأعمال.
هل تأسيس عمل بعد التقاعد هو الحل؟
شدد علماء النفس في جامعة شيكاغو، على وجوب أن يقوم كل شخص يفكر في التقاعد، بالتدريب المبكر على هذه الفكرة، من خلال تقييم نمط الحياة المتوقع في تلك المرحلة، مع ما يتناسب مع وضعه المالي، حيث يساعده هذا الأمر في معرفة ما إذا كان مستعدا، وبإمكانه بالفعل تحمل المرحلة الجديدة من حياته، بعيدا عن الأمور التي اعتاد القيام بها يوميا، مع الأخذ في الاعتبار أن سنوات العمل بعد عمر التقاعد المفترض، لن تكون كسابقاتها من ناحية التوتر والادخار والعمل الجاد، بل هي ستكون أكثر توازنا بين العمل والترفيه.
تشير الدراسات والبحوث العلمية، أن فكرة الاستمرار في العمل تساعد بالفعل الإنسان على أن يظل منخرطا اجتماعيا، ومطلعا إلى ما يحصل في السوق، وهذا الأمر له تأثير إيجابي على الصحة الذهنية.
الفجوة بين الراتب والمعاش التقاعدي

ينصح الخبراء الاقتصاديون بالتخطيط المالي لمرحلة ما بعد التقاعد تقديرا دقيقا للاحتياجات المالية وتبني استراتيجيات مالية متنوعة للتأمين من التحديات الاقتصادية المرتبطة بتقاعد الأفراد. ومن الضروري العمل على تحقيق توازن بين الإنفاق والدخل والاستثمارات لضمان استقرار مالي مستدام خلال فترة التقاعد.

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