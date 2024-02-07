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قائمة الأولويات

2/7/2024 10:00:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قبل أن تنتهي الحكومة من برنامج عملها وتقدمه إلى مجلس الأمة، تلقى المواطنون إشعارا عبر تطبيق سهل الحكومي، وكان مفاد الرسالة «ساهم في وضع أولويات خطة عمل الحكومة»، وتبعها أيضا نص: أولويات المواطن هي أولويات الحكومة نتطلع لمشاركتكم في اختيار أهم ثلاثة مواضيع ترغبون بها في برنامج عمل الحكومة.
وكانت قائمة الأولويات تحتوي على اثنى عشر اختيارا بالترتيب:
خلق فرص عمل.
مكافحة الفساد.
التحول الرقمي.
جودة التعليم.
جودة الرعاية الصحية.
الرعاية السكنية.
تطوير الرياضة.
الترفية والسياحة الداخلية.
تحسين المستوى المعيشي.
دعم ريادة الأعمال.
حماية الهوية الوطنية.
إصلاح البنية التحتية.
كما تم وضع خانة لكتابة «أولويات أخرى تهمك؟».
وتعقيبا على هذه المبادرة من مجلس الوزراء، أجد أنها أولى الخطوات الصحيحة بطرح هذا الاستبيان للمشاركة من قبل المواطنين في وضع البرنامج الحكومي، فالحكومات التي تعمل بشكل مدروس وتضع الخطط بشكل واضح هي الأقرب إلى الحصول على الدعم والتأييد الشعبي وبكل تأكيد يرتبط ذلك بمدى تحقيق تلك الأولويات.
وعندما تحدد الحكومة هذه الأولويات فإنها تضع على عاتقها مسؤولية كبيرة، حيث انها تقر بذلك بأن كل ما ورد من اختيارات في استبيان الأولويات هي غالبا تحديات نعيشها بالفعل، ولابد من حلها جزئيا على مراحل حتى تنتهي بشكل كامل.
في النهاية: كل ما طرحته الحكومة في استبيانها بالغ في الأهمية، ويعلم المواطن والمسؤول بذلك، ولا توجد خطة تنفذ من مرحلة واحدة بل الأفضل أن يتم تقسيمها على مجموعات بعناوين اقتصادية وتنموية ومالية ومعيشية وخدماتية وغيرها.
وفي الختام: القيادة الناجحة لأي حكومة بعناصرها وفكرها قادرة على حلحلة المشكلات والمعضلات وتصحيح المسار وتحدي الزمن على الإنجاز، ويتطلب ذلك قليلا من الدراسة والتريث والصبر ثم الانطلاق والتنفيذ. ودمتم بخير.

MENAFN07022024000130011022ID1107825215

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