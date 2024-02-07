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((الغولف)) أنسب!

2/7/2024 10:00:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طالعتنا الأخبار على مواقع التواصل بأنه تم طرح «السكوتر الجامعي» كإحدى وسائل المواصلات الداخلية للتنقل داخل جامعة الشدادية.
ومن المفارقات الجميلة أنني عندما طالعت الخبر على منصة البحث «غوغل» قرأت أن الفكرة نتاج مشروع تقدمت به كل من بناتنا طالبات كلية الهندسة وهن رتاج الشمري، زهية الشمري، روان العتيبي وهديل الشمري، اللاتي قدمنه في معرض التصميم الهندسي قبل عامين.
وللأمانة.. يواجه طلابنا وطالباتنا أزمة في التنقل بين كليات الجامعة وصولا إلى مصافط السيارات، وللتأكد من الخبر، تواصلت مع الدكتورة أنوار الابراهيم وأخبرتني عن مدى سلامة «السكوتر الجامعي» وأن له حارات ويتميز تقنيا بتحديد مواقع السكوترات في الحرم الجامعي، مع عدم امكانية استخدامه خارج الحرم، لارتباطه بمسار محدد، إن خرج عنها يتم تنبيه المستخدم من الطلبة والطالبات في الجامعة.
ولعلي أشعر مع أبنائي وبناتي بمدى حاجتهم لوسيلة مواصلات خفيفة نظيفة صديقة للبيئة في الجامعة، ولكني اتفق مع الرأي الآخر الذي طرح فكرة استخدام «سيارات الغولف» كوسيلة آمنة للتنقل بين الكليات وصولا إلى مصافط الجامعة وذلك لعدة جوانب.
فكم «سكوتر جامعيا» سيحتاج طلبتنا وطالباتنا للتنقل الداخلي مقابل عدد ما سيحتاجون إليه من سيارات الغولف الجامعية، والمقارنة بين سعة المقاعد والفارق بين استخدام الوسيلة وقوفا للفرد الواحد والنقل الجماعي جلوسا لمجموعة من الطلاب أو الطالبات على مقاعد «سيارة الغولف»؟
إلى جانب أن وسيلة التنقل يجب أن تكون للجميع أساتذة وطلبة، وعليه فإن طاقم التدريس الجامعي قد يستخدم «السكوتر» للتنقل أيضا، وبرأيي المتواضع أن «سيارة الغولف» أفضل للجميع.
وفي الحقيقة، قرأت كثيرا من التعليقات، كان أجملها «السكوتر أسرع وأونس»، أيضا أتساءل عن المسارات المرورية في الحارات المخصصة للسكوترات بين الكليات في جامعة الشدادية، وللتذكير فإنه قبل أقل من عام وافقت الإدارة الجامعية في جامعة الشدادية على توفير سيارات الغولف للطلبة والطالبات، فماذا عن المقترح الموافق عليه ومتى سيطبق؟
كما يجب التنبيه طبعا إلى ان السكوتر لن يخدم كل الفئات، ومنها الطالبة التي تلبس العباءة أو المنقبة، وكذلك الطالب الذي يلبس الدشداشة.
ولا بد أن أشير إلى أن فكرة السكوتر الجامعي، وإن كانت جيدة وآمنة من جهة الوقوع في الحوادث تقنيا وعلى قولتهم «تحل أزمة» إلا أن سيارة الغولف تتمتع بمزايا أكثر، أولاها المظلة العليا والتي تقي طلبتنا من الشمس في الصيف، وأسرع في الوصول وآمنة وتحمي من السقوط.
ناهيك عن أن أغلب الطلبة لديهم سيارات خاصة فمسألة القيادة لسيارة الغولف أضمن وآمن للجميع ويستطيع أحد الطلبة أو الطالبات قيادتها بسهولة.
وجامعة الشدادية جامعة لها ثقل كبير كمرفق تعليمي أكاديمي وأحد المباني التي تعكس الوجه الحضاري للكويت، وعليه فإن سيارات الغولف الأفضل للجميع.

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