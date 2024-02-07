نسائم الخير

(MENAFN
- Al-Anbaa) (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير).
ها هو شهر رجب تكتمل أيامه ليودعنا بأيامه المباركة ليهل علينا شهر النوافل والرحمة شعبان وما أجمله من شهر مما يحمله من نسائم الخير والبركة ليبشرنا بقدوم شهر الصيام شهر الخير رمضان المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركة.
اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك.. وعمل الخائفين منك.. ويقين العابدين لك.
اللهم أنت العلي العظيم... وأنا عبدك البائس الفقير.
أنت الغني الحميد.. وأنا العبد الذليل.
اللهم صلّ على محمد وآله.. وامنن بغناك على فقري.. وبحلمك على جهلي.
وبقوتك على ضعفي.. يا قوي يا عزيز.
اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه.. يا ذا الجلال والإكرام.. يا ذا الطول والإنعام..
لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين.. وجار المستجيرين.. وأمان الخائفين.
اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي.
مسك الختام: اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان نحن ومن نحب والمسلمين أجمعين بأحسن حال.
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