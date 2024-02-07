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نسائم الخير

2/7/2024 10:00:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير).
ها هو شهر رجب تكتمل أيامه ليودعنا بأيامه المباركة ليهل علينا شهر النوافل والرحمة شعبان وما أجمله من شهر مما يحمله من نسائم الخير والبركة ليبشرنا بقدوم شهر الصيام شهر الخير رمضان المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركة.
اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك.. وعمل الخائفين منك.. ويقين العابدين لك.
اللهم أنت العلي العظيم... وأنا عبدك البائس الفقير.
أنت الغني الحميد.. وأنا العبد الذليل.
اللهم صلّ على محمد وآله.. وامنن بغناك على فقري.. وبحلمك على جهلي.
وبقوتك على ضعفي.. يا قوي يا عزيز.
اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه.. يا ذا الجلال والإكرام.. يا ذا الطول والإنعام..
لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين.. وجار المستجيرين.. وأمان الخائفين.
اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي.
مسك الختام: اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان نحن ومن نحب والمسلمين أجمعين بأحسن حال.

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