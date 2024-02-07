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حادثة الإسراء والمعراج

2/7/2024 10:00:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يصادف اليوم الخميس 27 من رجب حادثة الإسراء والمعراج، فما من نبي ولا رسول إلا قاسى من أنواع البلاء الشيء الكثير، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لاقى من الشدائد والأهوال ما جعله أهلا لحمل هذه الأمانة مؤيدا من الله بالآيات مصدقا في المعجزات، فلقد فجع رسولنا صلى الله عليه وسلم بموت عمه أبي طالب ومن بعده زوجته خديجة رضي الله عنه، وحزن عليهما حزنا شديدا حتى أطلق على ذلك العام عام الحزن، ومن بعد موتهما تحرك كفار قريش وأنزلوا بالمسلمين أشد أنواع العذاب حتى وصل الأمر إلى أن قام أحد السفهاء بإلقاء التراب على رأسه الشريف، ولما رأته ابنته فاطمة رضي الله عنها بكت بكاء شديدا وحزنت وتألمت لما أصاب أباها، فبدأ صلى الله عليه وسلم بالبحث عمن يدفع عنه أذى وعدوان المعتدين، فذهب إلى الطائف لعله يجد من يساعده ويستجيب لدعوته، لكنه صلى الله عليه وسلم وجد قلوبا أصلب من الحجارة، فقد سلطوا عليه سفهاءهم وعبيدهم يقذفونه بالحجارة والأشواك حتى أدموا قدميه الشريفتين، فأخذ صلى الله عليه وسلم يمسح الدم وهو يقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون».
ثم شاء الله عز وجل أن يبزغ الصبح المنير بعد الظلام الحالك وانبعث نور الأمل وظهرت بشائر السرور والفرح في السابع والعشرين من شهر رجب قبل الهجرة بعام ونصف العام تقريبا حينما أسرى الله سبحانه وتعالى برسوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، حيث سدرة المنتهى، فطوى الله له الأرض في لحظات من الليل وفتح له أبواب السماء وأطلعه على ما لم يطلع عليه أحدا من قبل.
وستظل حادثة الإسراء والمعراج معجزة تفوق كل المعجزات، وإننا بمعجزات العلم لنقف أمامها عاجزين ساجدين صاغرين لننحني أمام قدرة الله سبحانه وتعالى في طي المسافات ولكن كان لهذه الرحلة أثرها العظيم، فقد كان معجزة لهم فاز بها المحسنون الذين صدقوا بهذه الحادثة وكشفت زيف المنافقين، وهنا سؤال يطرح نفسه وهو: هل كان الإسراء والمعراج بالجسد والروح معا أم كان بالروح فقط، وبقليل من التأمل في قوله تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده) نجد أن الفعل نسب إلى الله، فالإرادة والقدرة هنا لله سبحانه وتعالى بأنه هو الذي أسرى، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أسري به، ومادام الفعل بيد الله عز وجل فلا ينبغي للعقول أن تستبعد وقوعه وهو سبحانه يقول للشيء كن فيكون.
ولو كان الإسراء بالروح فقط أو رؤيا رآها كما يقول البعض لما تعجب كفار قريش من ذلك ولا استبعدوا وقوعه لأن الإنسان في المنام يمكن أن يرى نفسه في أي بقعة من بقاع العالم مثلا وهو لم يذهب إليها من قبل، ولا ينكر أحد ما رآه لأنه منام، ولكن المشركين لشدة إنكارهم طلبوا منه أن يصف لهم المسجد لعلمهم بأنه لم يذهب إلى هناك برحلاته.
كما أن قوله تعالى (أسرى بعبده) دليل على أن الإسراء كان بالجسد والروح معا، لأن كلمه العبد لا تطلق إلا على الروح والجسد معا، فلا يقال للروح عبد ولا للجسد عبد وإنما هذه الكلمة تشمل الاثنين معا، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد مكن الكفرة والملاحدة من أن يجتازوا الفضاء ويسر لهم المشي على القمر، أفلا يسخر البراق ويطوي الزمان والمكان لحبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم؟!
الآن، لابد للمسلمين من أن يدركوا جميعا مسؤوليتهم تجاه المسجد الأقصى وأن يفدوه بدمائهم وأموالهم وبالغالي والنفيس وان التفريط بالمسجد الأقصى جريمة لا تغتفر، ونسأل الله في هذه المناسبة العظيمة ان يجعلها باعث رشد ومنار وهدى وطريق العزة للمسلمين، وأن يرحم شهداءنا وشهداء المسلمين وأن يحفظ الله لنا الكويت وأميرها وشعبها والمخلصين عليها وسائر بلاد المسلمين، ويرد عنهم كيد الكائدين وحقد الحاقدين وان نرى راية الإسلام ترفرف عالية على المسجد الاقصى ويعين الله أهل غزة ومن عليها، اللهم آمين.

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