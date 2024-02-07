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رحلة معجزة

2/7/2024 10:00:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه
والرسل في المسجد الأقصى على قدم
لما خطرت به التفوا بسيدهم
كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم
صلى وراءك منهم كل ذي خطر
ومن يفز بحبيب الله يأتمم
هذه أبيات من قصيدة نهج البردة لأمير الشعراء أحمد شوقي.
والذي يحاول أن يتابع سيرة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الميامين.. ونحن ننتهز مناسبة الإسراء والمعراج.. لنلقي الضوء على هذه الرحلة المعجزة، والتي حدد وقتها ليلا سنة 621 ما بين السنة الحادية عشرة إلى السنة الثانية عشرة من البعثة النبوية.. وحدثت هذه المعجزة بعد عشرة أعوام من البعثة النبوية وبعد وفاة عمه أبي طالب وموت زوجته الأولى خديجة رضي الله عنها وكان أن عاد رسول الله عليه الصلاة والسلام من رحلته إلى الطــائف الـــتي قابله أهلها بطرده ورفض دعوته وسميت هذه السنة بسنة الحزن.
نعود إلى ليلة الاسراء، حيث أسر به من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدس ولقد اصطحبه سيدنا جبريل عليه السلام على دابة البراق، ويقول الله تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقــصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتـــنا إنه هو السميع البصير)، وعند وصوله للمسجد الأقصى صلى بالأنبياء.. وبعد الصلاة عرج جبريل بالنبي محمد إلى السماء الدنيا فرأى آدم عليه السلام الذي سلم عليه ورحب به ورأى أرواح الشهداء عن يمينه وأرواح الأشقـياء عن يساره، ثم صعد إلى الســماء الثانية فرأى فيها يحيى وعيسى عليهما الســـلام، ثم صعد إلى السـماء الثـــالثة ورأى فيهـا يوسف عليه السلام، ثم صعد إلى السماء الرابعة فرأى إدريس عليه السلام، وفي السماء الخامسة رأى هارون عليه السلام، وفي السماء السادسة رأى موسى عليه السلام، وفي السماء السابعة رأى إبراهيم عليه السلام، وبعد ذلك صعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى، ثم صعد إلى فوق السماء السابعة وكلم الله تعالى ففرض عليه الصلاة خمسين صلاة وبقي النبي يراجعه حتى جعلها خمس صلوات.
ما نتمناه من المسلمين أن يتخذوا العبر من رحلة الإسراء والمعراج التي جعلها المولى القدير هدية لرسوله عليه أفضل الصلوات بعد محنة عاشها النبي عليه الصلاة والسلام بعد رحلته إلى الطائف وفقدان عمه أبوطالب الذي كان سندا له وحاميا من أي اعتداء من كفار قريش كذلك افتقد زوجته خديجة رضي الله عنها التي ساندته في بداية مسيرة دعوته ونشره الدين.
من قصيدة نهج البردة لأمير الشعراء أحمد شوقي:
يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة
حديثك الشهد عند الذائق الفهم
حليت من عطل جيد البيان به
في كل منتثر في حسن منتظم
بكل قول كريم أنت قائله
تحيي القلوب وتحيي ميت الهمم
والله الموفق.

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