رحلة معجزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه
والرسل في المسجد الأقصى على قدم
لما خطرت به التفوا بسيدهم
كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم
صلى وراءك منهم كل ذي خطر
ومن يفز بحبيب الله يأتمم
هذه أبيات من قصيدة نهج البردة لأمير الشعراء أحمد شوقي.
والذي يحاول أن يتابع سيرة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الميامين.. ونحن ننتهز مناسبة الإسراء والمعراج.. لنلقي الضوء على هذه الرحلة المعجزة، والتي حدد وقتها ليلا سنة 621 ما بين السنة الحادية عشرة إلى السنة الثانية عشرة من البعثة النبوية.. وحدثت هذه المعجزة بعد عشرة أعوام من البعثة النبوية وبعد وفاة عمه أبي طالب وموت زوجته الأولى خديجة رضي الله عنها وكان أن عاد رسول الله عليه الصلاة والسلام من رحلته إلى الطــائف الـــتي قابله أهلها بطرده ورفض دعوته وسميت هذه السنة بسنة الحزن.
نعود إلى ليلة الاسراء، حيث أسر به من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدس ولقد اصطحبه سيدنا جبريل عليه السلام على دابة البراق، ويقول الله تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقــصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتـــنا إنه هو السميع البصير)، وعند وصوله للمسجد الأقصى صلى بالأنبياء.. وبعد الصلاة عرج جبريل بالنبي محمد إلى السماء الدنيا فرأى آدم عليه السلام الذي سلم عليه ورحب به ورأى أرواح الشهداء عن يمينه وأرواح الأشقـياء عن يساره، ثم صعد إلى الســماء الثانية فرأى فيها يحيى وعيسى عليهما الســـلام، ثم صعد إلى السـماء الثـــالثة ورأى فيهـا يوسف عليه السلام، ثم صعد إلى السماء الرابعة فرأى إدريس عليه السلام، وفي السماء الخامسة رأى هارون عليه السلام، وفي السماء السادسة رأى موسى عليه السلام، وفي السماء السابعة رأى إبراهيم عليه السلام، وبعد ذلك صعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى، ثم صعد إلى فوق السماء السابعة وكلم الله تعالى ففرض عليه الصلاة خمسين صلاة وبقي النبي يراجعه حتى جعلها خمس صلوات.
ما نتمناه من المسلمين أن يتخذوا العبر من رحلة الإسراء والمعراج التي جعلها المولى القدير هدية لرسوله عليه أفضل الصلوات بعد محنة عاشها النبي عليه الصلاة والسلام بعد رحلته إلى الطائف وفقدان عمه أبوطالب الذي كان سندا له وحاميا من أي اعتداء من كفار قريش كذلك افتقد زوجته خديجة رضي الله عنها التي ساندته في بداية مسيرة دعوته ونشره الدين.
من قصيدة نهج البردة لأمير الشعراء أحمد شوقي:
يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة
حديثك الشهد عند الذائق الفهم
حليت من عطل جيد البيان به
في كل منتثر في حسن منتظم
بكل قول كريم أنت قائله
تحيي القلوب وتحيي ميت الهمم
والله الموفق.
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