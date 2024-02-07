3 ميداليات أولمبية والسلة تصل المونديال وشباب الكرة في كأس العالم



وشهدت الحركة الرياضية والشبابية في الأردن نقلة نوعية في الاهتمام بالشباب، من خلال تأكيد جلالته في كل لقاء وحوار، أهمية استثمار طاقات الشباب، وتهيئة السبل كافة أمامهم، للإبداع والتميز، والتعبير عن قدراتهم الحقيقية.



وشكلت الإنجازات الرياضية والشبابية الكبيرة التي تحققت، وخصوصا إنشاء المدن والمرافق الرياضية والشبابية في محافظات ومدن وألوية المملكة كافة، قاعدة رئيسية انطلق منها الشباب الأردني نحو آفاق الإبداع والتميز، فجاء الإنجاز تلو الآخر؛

حيث أرسى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين قواعد الإنجاز عبر السنوات الماضية، فكانت قاعدة لتحقيق الرياضة الأردنية بمختلف أنواعها وألعابها ورياضاتها إنجازات عظيمة، ولعل وجود الصروح الرياضية والشبابية في محافظات وألوية المملكة كافة، دليل على المكانة الكبيرة التي تحتلها الرياضية الأردنية عند القيادة الهاشمية.



وارتقت الرياضة الأردنية إلى قمة التميز والإبداع في مختلف المجالات، وخصوصا فيما يتعلق بالبينة التحتية من خلال إنشاء المدن الرياضية، وبناء المقرات للأندية الرياضية، والتي شكلت حافزا كبيرا أمام الشباب الأردني لتحقيق الإنجازات للوطن.



وخلال العام الذي تولى به جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، كانت الرياضة الأردنية منشغلة في التحضير لاستضافة الدورة الرياضية العربية التاسعة، التي سميت بـ"دورة الحسين" تكريما لجلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، حيث حققت هذه الدورة النجاح المطلوب سواء على المستوى التنظيمي أو على مستوى الإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية واللاعبون واللاعبات في مختلف الألعاب والرياضات.



في العام 2003، وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى فصل الرياضة عن الشباب، ما زاد من توسيع رقعة النشاط الرياضي بعد أن أصبحت اللجنة الأولمبية الأردنية المظلة الرسمية للرياضة، في الوقت الذي تعزز فيه عمل وزارة الشباب واهتمامها بالشباب الأردني وإبراز إبداعاتهم ورسم ملامح مستقبلهم.



وعملت الحكومات المتعاقبة على دعم الشباب الأردني، وأهمية التركيز على القطاعات الشبابية ودعمها بالإمكانيات اللازمة كافة، وهذا تجلى كثيرا في كتب التكليف السامية التي يوجهها جلالته إلى الحكومات، إيمانا من جلالته بأن الشباب هم قادة المستقبل وصناع الإنجاز.



رياضي بارع



وعرف عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حبه للرياضة؛ حيث مارس العديد من الألعاب والرياضات، مثل كرة القدم والرجبي والسباحة والغطس والقفز بالمظلات وسباقات السيارات، كما ترأس الاتحاد الأردني لكرة القدم في فترة استمرت سبعة أعوام وتحديدا من 1992 ولغاية 1999، وخلال هذه الفترة التي عرفت بالفترة "الذهبية" لكرة القدم الأردنية، حقق المنتخب الوطني لقب بطولة الأردن الدولية في العام 1992 قبل الظفر بذهبية دورة الألعاب العربية العام 1997 في بيروت، وتكرر هذا الإنجاز في الدورة العربية "دورة الحسين" التي جرت في الأردن العام 1999.



إلى جانب ذلك، تفوق جلالة الملك في مجال سباق السيارات؛ حيث بدأ مشاركاته في العام 1984 من خلال رالي بنك البتراء الوطني، ورالي دايهاتسو الوطني، وحمل لقب بطولة الأردن للسائقين في العام 1984، وفي العام 1985 شارك جلالته لأول مرة في رالي الأردن الدولي ضمن بطولة الشرق الأوسط، وحقق المركز الثالث في رالي الأردن الدولي روثمانز العامين 1986 و1988.



واحتل في العام 1986 أيضا المركز السابع في رالي قصور الصحراء، وفاز بسباق رالي الألبان الدنماركية، وحصل على المركز الثاني في رالي طريق الملوك، وكذلك فاز في العام ذاته ببطولة الأردن للسائقين، وشارك في رالي قطر الدولي العام 2000، وفي العام 1987 شارك جلالة الملك في رالي الأردن الدولي.

وفي سباق تسلق مرتفع الرمان شارك في سباقين حاز فيهما على المركزين الثاني والثالث العامين 1988 و1989.

وعاد جلالته ليحتل المركز الرابع في العام 2000، وهو السباق الذي يتمتع بنكهة هاشمية، بعد أن حقق جلالة الملك الحسين بن طلال -طيب الله ثراه- فيه رقما قياسيا العام 1989 بزمن 2.04.67 دقيقة.



3 ميداليات "أولمبية" والسلة تصل المونديال



بداية الإنجازات الرياضية منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية كانت في الدورة الرياضية العربية في العام 1999، عندما حققت المنتخبات الوطنية والرياضيون الأردنيون العديد من الميداليات الملونة، وكان أبرزها الميدالية الذهبية في لعبة كرة القدم، وتوالت بعدها الإنجازات بفضل الدعم الكبير الذي قدمه جلالته للرياضة بشكل عام، علاوة على تكريمه لأصحاب الإنجاز.



ولأول مرة يتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات أمم آسيا في الصين العام 2004 وللدور الثاني، كما تأهل المنتخب لنهائيات كأس الأمم الآسيوية الخامسة عشرة التي جرت في العاصمة القطرية العام 2011 لدور الثمانية.



وسجلت الكرة الأردنية إنجازات مشرفة على مستوى منتخبات الفئات العمرية توجت بالتأهل الى نهائيات كأس العالم للشباب 2007، في الوقت الذي مضى فيه منتخب تحت 22 سنة على طريق التميز نفسه، بعدما بلغ مربع الذهب للبطولة الآسيوية وظفر بالميدالية البرونزية، وقبل فترة وجيزة فاز بلقب بطولة غرب آسيا.



وشهدت كرة القدم النسوية نقلة نوعية تمثلت بإنجازات عربية للمنتخب النسوي وأخرى آسيوية، بعد تأهل المنتخب الى النهائيات في فيتنام، وفوزه بلقب بطولة كأس العرب في مصر، مثلما شارك منتخب الشابات في مونديال السيدات تحت 17 سنة الذي استضافته الأردن بمشاركة 16 منتخبا عالميا، كما شارك منتخب الواعدات ببطولة غرب آسيا في لبنان وتمكن من الفوز بالمركز الأول.



وبلغ منتخب النشامى الملحق العالمي في تصفيات كأس العالم 2014، وواجه منتخب أوروجواي مرتين في عمان ومونتفيديو.



وللمرة الأولى في تاريخ كرة القدم الأردنية، اجتازت المنتخبات الأردنية تصفيات البطولات الآسيوية الثلاث الكبرى (منتخبات الرجال، الشباب، الناشئين)، وحصل المنتخب الوطني تحت 22 سنة على المركز الثالث في نهائيات النسخة الأولى من نهائيات كأس آسيا في سلطنة عمان 2014.



ثم جاء الإنجاز العالمي الكبير بحصول الأردن على ثقة العالم، وفوز الملف الأردني باستضافة نهائيات كأس العالم للشابات العام 2016.



وحصل الأردن على أول ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية، والتي جاءت عن طريق البطل الأولمبي في رياضة التايكواندو أحمد أبو غوش، الذي فاز بالميدالية الذهبية في دورة ريو دي جانيرو 2016، كما فاز لاعب التايكواندو صالح الشرباتي بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، كما فاز لاعب الكراتيه عبدالرحمن المصاطفة في الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.



وشهدت كرة السلة الأردنية العديد من الإنجازات، وكان أبرزها التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة السلة ثلاث مرات، أعوام 2010 و2019 و2023.



وجاءت فكرة تأسيس بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية الودية في العام 2004، ليحمل "الصقور" الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقبها في نسخ سابقة.

وأحرز نادي زين "فاست لينك" سابقا لقب النسخة السابعة عشرة للبطولة الآسيوية للأندية، التي أقيمت بالكويت العام 2006، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، فيما كان فريق الفحيص يفوز بلقب كرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات (الشارقة 2020).



وحقق المنتخب الأول للرجال العديد من الإنجازات، منها التأهل إلى كأس العالم 3 مرات، والفوز بكأس وليام جونز بنسختي العامين 2007 و2008 والظفر بكأس آسيا ستانكوفيتش في الكويت العام 2008، والفوز بكأس الأمم العربية في مصر العام 2007، إلى جانب وصافة بطولة آسيا العام 2011، وإحراز فضية الألعاب الآسيوية العام 2023.

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