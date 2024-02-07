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التايكواندو يستعد للمشاركة في بطولة كأس الرئيس

2/7/2024 10:00:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - يغادر المنتخب الوطني للتايكواندو يوم الأربعاء المقبل إلى إيران، للمشاركة في بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين) عن منطقة آسيا، والتي ستنطلق منافساتها بالفترة من 16 إلى 20 الشهر المقبل.
ويمثل المنتخب الوطني كل من زيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار ونتالي الحميدي ومحمود الطرايرة وراما أبو الرب.
وتعد كأس الرئيس من البطولات القوية، ويشارك فيها عدد كبير من المنتخبات العربية والآسيوية والعالمية، وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في البطولة لتحقيق أعلى استفادة من خلال التركيز على صقل مهارات عدد من اللاعبين، إضافة إلى زيادة رصيدهم من النقاط في التصنيفين العالمي والأولمبي، وتحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة.
ووفقا لتعليمات بطولة كأس الرئيس، سيتم استخدام بطاقة "وايلد كارد" للتصفيات، حيث تمنح البطولة فرصة تأهل الفائزين الأربعة الأوائل في التصنيف الآسيوي إلى بطولة آسيا العام 2025.
وستتم إقامة التوزين العشوائي للاعبين في مكان إقامة المنافسات، ويجب أن يكون الجميع حاضرين، ومن بغيب عن عملية التوزين، لا يحق له المشاركة في البطولة.
وسيقوم الاتحاد الدولي بعمل فحوصات عشوائية للمتنافسين المشاركين، وأي منافس لا يمتثل للفحص أو يتضح قيامه بمخالفة، تتم إلغاء نتيجته ويكون عرضة للإجراءات العقابية.
وعلى اللاعبين الذين يتناولون أي أدوية للأغراض العلاجية مدرجة في قائمة الاتحاد الدولي للأدوية المحظورة من لجنة مكافحة المنشطات "وادا"، تقديم طلب بذلك مرفق بالتقارير الطبية إلى الجهات المعنية في البطولة.
وسيتم منح جوائز لأفضل منتخب للكبار للذكور والاناث وأفضل مدرب للذكور والاناث وأفضل رياضي ورياضية وكأس الروح الرياضية للذكور والاناث وأفضل حكم للذكور والاناث، إضافة إلى شهادات المشاركة.
واستعدادا للاستحقاقات المقبلة، يتدرب المنتخب الوطني للتايكواندو يوميا على جرعتين صباحية ومسائية.
ويضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني خطة تدريبية قوية لاستكمال فترة الإعداد الجيد للأولمبياد المقبل، والتي تشتمل على معسكرات تدريبية ومشاركات دولية وإقليمية، ومن المنتظر أن يكون اتحاد اللعبة قد اعتمد مشاركاته الخارجية بعد مناقشتها مع اللجنة الأولمبية والتي تشمل خطة إعداد خاصة للاعبين الذين تأهلوا إلى لأولمبياد باريس 2024، والمشاركات الخارجية التي سيشارك فيها المنتخب الوطني الأول وباقي منتخبات الفئات العمرية الأخرى.
وكان المنتخب الوطني قد حقق ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين، في بطولة الفجيرة الدولية والمصنفة من عيار نجمتين، حيث نال اللاعب زيد الحلواني الميدالية الذهبية، وجاءت الميداليتان البرونزيتان من خلال راما أبو الرب ونتالي الحميدي.
كما حقق المنتخب الوطني في وقت سابق، 6 ميداليات من بينها 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة في بطولة كأس العرب والمصنفة من عيار النجمة الواحدة، والتي أقيمت كذلك في إمارة الفجيرة، وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق الأبطال زيد الحلواني (وزن تحت 68 كغم)، وراما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم)، وليث الرواشدة (وزن تحت 58)، فيما جاءت الميداليتان الفضيتان عن طريق البطلين صالح الشرباني وزن (تحت 80 كغم)، وفهد عمار (وزن تحت 87)، ونالت الميدالية البرونزية نتالي الحميدي (وزن تحت 63 كغم).
من جهة أخرى ينظم اتحاد التايكواندو دورة تدريبية ضمن خطته السنوية الأسبوع المقبل، سيشارك فيها مدربون ومحاضرون مميزون.

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