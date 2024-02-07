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الوحدات يضم المغربي الرجبة والكونجولي كوفوما رسميا

2/7/2024 10:00:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - ضم فريق الوحدات اللاعبين المغربي محسن الرجبة والكونجولي كريست كوفوما، بعدما وقعا على كشوفات "الأخضر" في اليومين الأخيرين بمقر النادي، بحضور أمين السر عوض الأسمر ومدير نشاط الكرة زياد شلباية.
وسيتم تسجيل الرجبة وكوفوما لدى اتحاد الكرة بعد فتح باب فترة القيد الثانية، عقب إقامة المباريات المؤجلة من مرحلة الذهاب، حيث شارك المحترفان في تدريب الفريق بقيادة المدير الفني أمجد أبو طعيمة أمس على ملعب النادي بمنطقة غمدان.
وتأتي تعزيزات الوحدات بهدف المنافسة على لقب الدوري، وإن كان اللاعبان الجديدان لن يشاركا في المباراتين المؤجلتين من مرحلة الذهاب، حيث يتطلع النادي بنظرة بعيدة المدى في مرحلة الإياب لاسترداد كأس الدوري، فيما يخوض المباراتين المؤجلتين أمام الحسين إربد والرمثا بهدف اغتنام الصدارة، حيث يقف الفريق بالمركز الثاني برصيد 23 نقطة من 9 مباريات، فيما يتصدر الحسين إربد الترتيب برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، ما يعني أن الفوز بالمباراتين سيضع الوحدات على صدارة الترتيب، ودخول معترك المنافسة بقوة في مرحلة الأياب.
وسبق لـ"الغد" وأن أشارت إلى أن الوحدات يقترب من ضم عربي وأفريقي، سيلتحقان بالفريق الأسبوع الحالي، وهو ما حدث وفق أبو طعيمة، الذي قال: "اجتهدت وفريقي المعاون في الاختيار الدقيق للمحترفين، وفق دراسة تفصيلية لسيرتيهما الذاتيتين، ومتابعة مقاطع "الفيديو" الخاصة بهما، حتى وقفنا على اختيارهما، ونسبنا رسميا إلى إدارة النادي من خلال مدير النشاط زياد شلباية، ونشكر جهود النادي لتسهيل استقدام المحترفين، واللذين سينخرطان بالتدريبات والمباريات الودية".
وزاد أبو طعيمة: "نعمل بروح الفريق إداريا وفنيا، ويهمنا التمتع بالروح الأسرية والتفاهم والتعاون، سواء بالجهاز الفني أو الإداري أو الطبي واللاعبين، وما زال أمامنا الوقت لحصر خياراتنا بين اللاعبين المغادرين أو الباقين بالفريق، وتساعدنا المباريات الودية في تحديد خياراتنا، وكما قلت سابقا، كلما تقدم النشامى في كأس آسيا، نحصل على وقت إضافي في هذا السياق، ونمنح اللاعبين فرص جدية للتعبير عن أنفسهم قبل اتخاذ القرار الفني النهائي".
وزاد: "لا بد من الإشادة بالمستوى المذهل والالتزام التكتيكي العالي، والأداء الرجولي والبطولي وتميز العمل التكتيكي للجهاز الفني للنشامى بعد التأهل إلى نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية، ونتمنى أن تتوج جهود منظومة عمل المنتخب الوطني بخطف إنجاز فريد وغير مسبوق للكرة الأردنية، والتتويج بلقب كأس آسيا الذي سيعطي الرياضة والكرة الأردنية دفعة كبيرة، من شأنها أن تلفت أنظار المسؤولين نحو ضرورة دعم الرياضة وتستفيد الأندية وتساعد على اختصار الطريق نحو العالمية وتحقيق الطموح الآخر وهو التأهل لأول مرة إلى مونديال 2026".
من جانبه قال مدير الكرة زياد شلباية: "الوحدات فريق كبير ويبحث دائما عن الألقاب، لتحقيق طموحاته الرياضية وإسعاد جماهيره، لذا نراعي في مجلس الإدارة، توفير كافة المتطلبات التي تدفع حظوظ الفريق نحو استرداد لقب الدوري، والمحافظة على لقب الكأس، فجاء التغيير في الجهاز الفني من خلال التعاقد مع المدرب الوطني القدير أمجد ابو طعيمة وجهازه المعاون، وكلنا ثقة بكادره وباللاعبين، ونواصل الاستعدادات من دون لاعبي المنتخب الوطني، ونوفر كل وسائل الدعم بهدف تجهيز الفريق بمستوى يليق بتاريخه وألقابه، ومستوى المرحلة التنافسية الشرسة على لقبي الدوري والكأس في الموسم الحالي".
واستطرد: "قدم النشامى وكما عودونا منذ المباراة الأولى في كأس آسيا، شكلا وأداء متناسقا، وارتفع النسق من مباراة إلى أخرى، وحقق الفريق الانجازات المتتالية بتخطي العراق إلى دور الثمانية، وتجاوز عقبة طاجيكستان إلى دور الأربعة الكبار، وقدم مباراة كبيرة تفوق في كل شيء أمام كوريا الجنوبية، وبلغ النهائي عن جدارة واستحقاق، ونتمنى أن يواصل الانجازات ويخطف اللقب الآسيوي الأول في تاريخه، والذي سيعني الكثير للكرة الأردنية، ما يساعد على دعم الأندية التي حاصرتها الأزمات المالية، والتفكير نحو واقع جديد للمنتخب الوطني والأندية باعتبارها الرافد الأساس، من النواحي المالية والبنية التحتية، لمواصلة طريق الكرة الأردنية نحو المونديال في حلم طال انتظاره".
يذكر أن الوحدات تعاقد مع المغربي الرجبة الذي يشغل مركز قلب الدفاع، لتعويض غياب المدافع الدولي طارق خطاب بعد إصابته في درع اتحاد الكرة، وإن دخل مرحلة التأهيل والتدريبات الجماعية، لإضفاء الخبرة إلى الخط الخلفي إلى جانب مهارة الشابين دانيال عفانة وعرفات الحاج، حيث يتمتع الرجبة بإمكانيات عالية، وبنية جسدية قوية، وهو القادم من فريق اتحاد طنجة، بعد تمثيله صفوف الدفاع الحسني الجديدي، المكناسي، المغرب الفاسي، الوداد الفاسي، الزمامرة، اتحاد البياوي والقنيطرة.
وجاء التعاقد مع الكونجولي كريست كوفوما، عوضا عن الأنجولي ايتو الذي أنهى عقده بالتراضي لأسبابه الخاصة خلال مرحلة ذهاب الدوري، ويعول عليه الوحدات الكثير بعد تقديمه مستويات رائعة مع فريق نفط ميسان العراقي، قبل قدومه إلى الأردن.

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