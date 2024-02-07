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الفحيص يواجه الثورة السوري بأطماع فض الشراكة على صدارة سلة الشارقة

2/7/2024 10:00:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري الشارقة – يستأنف فريق شباب الفحيص مشواره في بطولة كرة السلة ضمن دورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات، والتي تستضيفها إمارة الشارقة حتى الثاني عشر من الشهر الحالي، بمواجهة فريق الثورة السوري عند الساعة العاشرة من صباح اليوم في صالة نادي البطائح، ضمن الجولة الخامسة من الدور التمهيدي.
ويشهد اليوم ذاته، إقامة مواجهتي الفتاة الكويتي والأهلي البحريني الساعة 12 ظهرا، والعاصمة السعودي مع الشارقة الإماراتي الساعة 2 مساء.
ويتصدر الفحيص جدول ترتيب الفرق في الدور التمهيدي برصيد 8 نقاط، متقدما عن مطارده المباشر فريق الثورة السوري بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي ذاته، والأهلي ثالثا بـ5 نقاط، فيما تحتل فرق الفتاة والعاصمة وغاز الشمال المراكز من 4 إلى 6 على الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق، ويأتي الشارقة سابعا بـ3 نقاط.
ووفقا لنظام البطولة، تلعب الفرق فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة لتحديد المراكز، ثم يخوض الفريقان الأكثر جمعا للنقاط مباراة فاصلة على اللقب، على أن يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع مباراة فاصلة أيضا على الميدالية البرونزية.
ويدرك المدير الفني لفريق الفحيص نايف عصفور أن مواجهة الثورة تشكل اختبارا حقيقيا للوقوف على قدرات الفريق ومدى انضباطه الفني والخططي، لذلك من المتوقع أن يجدد اعتماده على خبرات الأميركيتين نتاشا كلاود وكريستين بيل ورشا عبده وليليانا أبو جبارة وذكرى شحادة، مع تواجد اللاعبات جوانا حداد وتالا شحاتيت وماسه النوباني وزينة القراعين والكونغولية موغنزا وفرح الشياب على دكة البدلاء للاستعانة بهن طبقا للرؤية الفنية وظروف المباراة، التي ستغيب عنها زاره النجار للإصابة.
ولم يخض الفريق سوى حصة تدريبية واحدة منذ وصوله في ظل جدول المباريات المزدحم وحاجته لقطع مسافة طويلة خلال عملية التنقل بين مكان الإقامة وصالة التدريب، وهو ما يعرض اللاعبات للإرهاق، حيث فضل الجهاز التدريبي للفحيص الإجتماع باللاعبات في قاعة مغلقة لتحليل المباريات السابقة وتسليط الضوء على نقاط القوة والضعف ومعالجة الهفوات التي ارتكبت سابقا.
من جانبه، يعول مدرب الثورة أيمن سليمان على خبرات لاعباته المحليات، سيدرا سليمان ونورا بشارة وآنا اصلانيان وهبة بغدادي وجيسيكا، بإسناد من المحترفات تشيلسي شومبيرت واليكسيس ديفيز وآسيا تشامبرز، في لقاء فض الشراكة وزعامة ترتيب الدور التمهيدي.
وخاض فريق شباب الفحيص 4 مباريات حتى الآن في بطولة كرة السلة بمنافسات دورة ألعاب الشارقة، محققا الفوز على فرق، الفتاة الكويتي (95-78) والعاصمة السعودي (89-57) وغاز الشمال العراقي (82-41) والأهلي البحريني (109-45).
وسجلت لاعبات الفحيص إجمالي 375 نقطة بمعدل 93.75 نقطة، ليكون الفريق الأقوى هجوما في البطولة حتى الآن، كما يعد الفحيص الفريق الأقوى دفاعا بين منافسيه بعدما استقبلت سلته إجمالي 221 نقطة وبمعدل 55.25 نقطة للمباراة الواحدة.
ويعد فريق الشارقة الإماراتي الأضعف هجوما حتى الآن بعدما سجل إجمالي 173 نقطة في 3 مباريات بمعدل 57.6 نقطة لكل مباراة، فيما يعد فريق غاز الشمال العراقي الأضعف دفاعا بعدما استقبلت سلته إجمالي 326 نقطة في 4 مباريات بمتوسط 81.5 نقطة.
ويمتلك الفحيص أفضل فارق نقطي (+154) يليه الثورة السوري (+73)، وهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتذوقا طعم الخسارة بتحقيقهما أربع انتصارات متتالية، فيما فشل فريقا غاز الشمال العراقي والشارقة الإماراتي بتحقيق أي فوز حتى الآن.
وبعد خوض الفحيص 4 مباريات حتى الآن في الدور التمهيدي، بلغت نسبة نجاح تسجيله من داخل القوس 50.8 % (89 من 175) ومن خارج القوس 36.09 % (48 من 133)، فيما بلغت نسبة نجاحه على خط الرميات الحرة 64.6 % (53 من 82).
وبلغ متوسط تسجيل لاعبات الفحيص من استثمار حالات التيرن أوفر 27.25 نقطة و15 نقطة من الفرصة الثانية و25.5 نقطة من الفاست بريك، فيما بلغ معدل النقاط المسجلة من لاعبات "البنش" 37 نقطة خلال المباراة الواحدة، في مؤشر يعكس مدى فاعلية دكة البدلاء.
ويقول المدرب عصفور في حديثه الخاص لـ"الغد: "نلعب كل مباراة بتفاصيلها وبجدية كبيرة، رغم البداية البطيئة في البطولة أمام الفتاة الكويتي، إلا أن أداءنا بات يسير في وتيرة تصاعدية لافتة، نحن نظهر الإحترام المطلوب للمنافسين، لكننا نلعب بعقلية البطل".
وأضاف: "دخلنا البطولة وتساورنا الشكوك مع غياب التحضير المثالي والإكتفاء بخوض مباريات محلية مع فرق الناشئين، لكن مستوى التجانس بدأ يرتفع بين اللاعبات، خاصة وأننا استقطبنا محترفات على سوية عالية".
وحول إصابة زاره النجار، يقول: "نتابع الحالة الصحية لزاره بصورة متواصلة مع معالج الفريق أنس الجراجرة، تعاني اللاعبة من التواء في الكاحل وتحتاج للراحة، لن نستعجل إعادتها للمنافسة، وننتظر الضوء الأخضر من الجهاز الطبي"، مؤكدا أن الفريق لا يعتمد على لاعبة فقط.
وأبدى عصفور سعادته بالأداء المتصاعد للاعبات المحليات ومدى فعاليتهن في المباريات، لافتا: "أريد منح اللاعبات المحليات الثقة المطلقة لترك بصمتهن واكتساب الخبرات، كما أن حصولهن على دقائق لعب جيدة يساعدهن على البقاء في أجواء اللعب وتقديم الإضافة عند الحاجة لهن".
وتطرق مدرب الفحيص للحديث عن مواجهة الثورة السوري، بقوله: "سندخل المباراة بهدف الفوز والحفاظ على ثبات المستوى، لم يعلن فريق الثورة عن نفسه بعد رغم جاهزيته بخوضه مباريات عديدة في مسابقته المحلية، ندرك أن فريقهم متجانس ويضم عددا من اللاعبات المميزات، لكنني أرى أن المباراة تشكل بروفة للفريقين قبل خوض الدور النهائي وفقا لما هو متوقع"، مشددا أنه لن يكشف عن كامل أوراقه وخططه في هذه المواجهة، التي سيدخلها بطريقة مشابهة للمباريات السابقة.
واختتم: "نخوض تحديا كبيرا والمهمة ليست سهلة كما يروج لها البعض، أبحث عن تحقيق أولى ألقابي الشخصية كمدير فني، بعدما سبق أن توجت بهذه البطولة بصفتي مساعدا للمدرب القدير فيصل النسور".
إلى ذلك، دون الفحيص اسمه بحروف من ذهب في سجل تاريخ دورة الألعاب العربية لأندية السيدات، بعدما تخطى حاجز الـ100 نقطة في مباراة واحدة، بفوزه على فريق الأهلي البحريني بنتيجة (109-45).
وعلى صعيد متصل، تقدم الفحيص بطلب رسمي إلى اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، لإخطارهم برغبته في استضافة النسخة المقبلة من البطولة العربية للسيدات.
ووفقا لرئيس النادي أيمن سماوي، فإن الفحيص يتطلع لنيل شرف استضافة البطولة في صالته، بانتظار مخاطبة "مؤقتة السلة" للاتحاد العربي بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لبحث ملف الاستضافة خلال اجتماع "عمومية" الإتحاد العربي، علما أنه من المتوقع أن تقام البطولة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

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