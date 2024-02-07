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اتحاد الكرة يحدد موعدا مقترحا لمباريات المحترفين المؤجلة

2/7/2024 10:00:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – فهمت "الغد" من مصدر موثوق، أن دائرة المسابقات باتحاد الكرة حددت يومي السادس عشر والعشرين من شهر شباط الحالي، موعدا لإقامة المباريات المؤجلة من منافسات دوري المحترفين.
وهناك 4 مباريات مؤجلة من مرحلة الذهاب في الدوري هي الوحدات مع الحسين إربد، والفيصلي مع شباب العقبة (الجولة الخامسة بالدوري)، والفيصلي مع مغير السرحان، والوحدات مع الرمثا (الجولة الثامنة من الدوري)، وستبدأ المباريات بإقامة مباراتي الجولة الخامسة ومن ثم الجولة الثامنة.
وسيلتحق نجوم المنتخب الوطني إلى صفوف فرقهم يوم الاثنين المقبل، بعد عودة "النشامى" من مشاركته التاريخية في منافسات بطولة كأس آسيا 2023 يوم الأحد المقبل، استعدادا للمباريات المؤجلة التي تم ترحيلها قبل سفر المنتخب إلى قطر، لتقام بعد انتهاء مشاركة في النهائيات كأس آسيا 2023 بثلاثة أيام على الأقل.
وفرضت فترات التوقف السابقة التي طلبها عموتة، على أندية الحسين والفيصلي والوحدات ومغير السرحان والعقبة، خوض المباريات المؤجلة من دون تعاقدات جديدة وباللاعبين الذين كانوا في صفوف الفريق بالفترة الماضية، بقرار من اتحاد الكرة، ولن يتأثر فريق الرمثا بالقرار لأنه محروم من التعاقدات.
وسيتم بعد نهاية كامل مباريات مرحلة الذهاب، فتح باب القيد للفترة الثانية، ومنح الأندية فترة مناسبة لتحرير وتسجيل لاعبين جدد خلال فترة التسجيل، ثم تحديد موعد انطلاق منافسات مرحلة الإياب من الدوري، والمباريات المؤجلة من بطولة كأس الأردن التي تجمع سحاب مع الفيصلي، ومغير السرحان مع الوحدات، في إطار منافسات دور الستة عشر، والمباريات المتبقية من دور الثمانية ودور الأربعة.
وحسب مصدر مطلع في الاتحاد، فإن جدول منافسات الدوري والكأس سيكون مضغوطا خلال الفترة المقبلة، في ظل استحقاقات المنتخبين الأول والأولمبي، حيث سيخوض "النشامى" مواجهتين رسميتين في التصفيات الآسيوية المشتركة، مع المنتخب الباكستاني يومي الحادي والعشرين والسادس والعشرين من الشهر آذار (مارس) المقبل، وتنتظره مواجهتين من العيار الثقيل أمام منتخب طاجكستان في عمان يوم السادس من شهر حزيران (يونيو) المقبل والمنتخب السعودي يوم الحادي عشر من الشهر ذاته في السعودية.
من جهته، يشارك المنتخب الأولمبي في منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار (مايو) المقبلين، ما يفرض توقفا جديدا لمنافسات الدوري، رغم أن البطولة تقام خارج أيام الفيفا، حيث يحق للأندية التمسك بلاعبيها في هذه الفترة.
وتأمل إدارات أندية المحترفين أن يساهم الإنجاز غير المسبوق لمنتخب "النشامى"، والعائد المالي الذي حققه الاتحاد من المشاركة بالبطولة، في حل جزء من المشكلة المالية للأندية التي تعيش ظروفا صعبة، خاصة في ظل عدم قدرة اتحاد الكرة على إيجاد شركة راعية للدوري حتى الآن، إضافة للمستحقات المتراكمة للاعبين والأجهزة الفنية والشكاوى وضعف العائد المالي من الحضور الجماهير، حيث تبقى معظم المباريات بحضور جماهيري خجول لا يلبي الطموح.

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