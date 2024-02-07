الاحتفالات تملأ الشوارع في أمسية تاريخية للكرة الأردنية

MENAFN - Alghad Newspaper) يحيى قطيشات

تواصلت الأفراح والاحتفالات بالإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني، وتأهله للمباراة النهائية في بطولة كاس آسيا 2023 حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، حيث عمت الأفراح الصاخبة مدن المملكة كافة، وخرج آلاف المواطنين إلى الشوارع ابتهاجا وأملا في إكمال المشوار والعودة بكأس البطولة.

وارتسمت على محيا عشاق الساحرة المستديرة تعابير البهجة والفرحة والسرور في ليلة لا تنسى حفر فيها التاريخ اسما لمنتخبنا الوطني، وبعد فاصل من الأهازيج والرقصات على إيقاع أبواق السيارات التي خرجت في مسيرة طافت المحافظات الأردنية من شمالها حتى جنوبها وهي تحمل أعلام الوطن وصور المنتخب.

وعبر الصغار والكبار عن فرحتهم ومشاعرهم الصادقة في مشهد انتظرته الجماهير طويلاً بعد سلسلة من الإخفاقات وتراجع المستوى كرويا، إلا أن عزيمة النشامى كانت حاضرة هذه المرة لترسم معها الفرحة من جديد وبإنجاز غير مسبوق.

وعبّرت الجماهير عن سرورها وسعادتها بفوز المنتخب، وهي التي احتشدت في التجمات والمقاهي أول من أمس، لمتابعة مباراة نصف النهائي أمام كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن "النشامى" رسم البسمة على شفاه الجميع وأعاد رسم ملامح خريطة الكرة العربية والآسيوية، بعد أن فرض نفسه بقوة في هذا المحفل الآسيوي الكبير، وأثبت أن الكرة لا تعترف بالأسماء والتاريخ وأنها تكافئ المجتهد بمقدار الجهد المبذول داخل المستطيل الأخضر.

وعبرت إدارات الأندية الأردنية كافة عن اعتزازها وفخرها بما قدمه "النشامى" خلال منافسات البطولة، والتأهل التاريخي لنهائي البطولة القارية، وأكدت أن الإنجاز سيعود بالفائدة على الكرة الأردنية كاملة والأندية خاصة، وسيساهم في بداية جديدة بين الأندية والاتحاد، بحثا عن إيجاد حلول للأزمة المالية الصعبة التي تضرب الأندية في هذا الموسم.

وحرصت الأندية على تقديم التهاني والمباركة للنشامى لاعبين والجهازين الفني والإداري وأسرة اتحاد كرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين.

وعملت إدارات الأندية على متابعة مباراة نصف النهائي مع الجماهير في مقرات الأندية والتجمعات الكبيرة التي وفرتها وزارة الشباب ومدينة الحسين للشباب وعدد من الجهات الأخرى، في أجواء رائعة لتشجيع النشامى والاحتفال بالفوز والتأهل لنهائي.

ومن أبرز ما كتبته الأندية على صفحتها الرسمية عبر منصة "فيسبوك"، عقب الفوز المدوي على كوريا الجنوبية 2-0، منشور النادي الفيصلي الذي قال: "نشامى الأردن يحطون الرحال في نهائي لوسيل".

فيما علق نادي الحسين قائلا: "باللهجة الأردنية.. الرعب الأردني يتواصل"، وكتب نادي الوحدات "في الطريق إلى الدور النهائي لأمم آسيا، آسيا تطرب على إيقاع "الدحية الأردنية، الحسين عموتة أستاذ ورئيس قسم".

واحتفل نادي السلط بفوز المنتخب بمنشور: "النشامى نحو الإنجاز والموعد ملعب لوسيل.. مبروك لجماهير الوطن".

وأشاد نادي مغير السرحان بلاعبي المنتخب قائلا: "ألف مبروك للنشامى الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية وعقبال كأس آسيا"، فيما كتب نادي شباب الأردن: "النشامى جابوها وعلى الكأس ناويين".

وعبر اللاعبون والمدربون والإداريون في الأندية، عن سعادتهم بهذا الإنجاز من خلال الاحتفالات المباشرة، وتقديم التهنئة من خلال منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، والإشادة بما قدمه النشامى في البطولة وقدراته على الفوز باللقب والعودة بكأس القارة.

وقال نجم الكرة الأردنية السابق ومدرب فريق الفيصلي أحمد هايل في تصريح لـ "الغد": "فوز تاريخي وتأهل مستحق للنشامى بعد انتصارات مدوية ومستويات فنية رائعة وأداء للذكرى من اللاعبين الذين أثبتوا قيمة اللاعب الأردني وإمكانياته البدنية والفنية، الأمل كبير في العودة للوطن بكأس البطولة القارية عن جدارة واستحقاق".

وأثنى هايل على القيادة الفنية المميزة لعموتة خلال مباريات البطولة، ونهجه الهجومي الصاخب، والتوظيف الجيد لإمكانيات اللاعبين في مختلف المراكز، وأضاف: "دعم القيادة الهاشمية للمنتخب ورعاية سمو الأمير علي بن الحسين ووقفة الجماهير الأردنية في الوطن وخارجه وكوكبة اللاعبين والجهاز الفني كلها عوامل ساهمت في تحقيق الإنجاز".

من جانبه، قال الحارس التاريخي للمنتخب وصاحب 4 مشاركات بكأس آسيا عامر شفيع في تصريح لـ"الغد": "إنجاز تاريخي بكل المقاييس، النشامى أثبت قدراته الفنية وإمكانيات اللاعبين الرائعة، الانتصارات جاءت من خلال الأداء المميز والإصرار والقوة والرجولة".

وتابع: "توقعت هذا الإنجاز الذي أفرح الشعب الأردني، إن شاء الله العودة باللقب وإكمال الفرحة الأردنية بفضل الرعاية من القيادة الهاشمية ودعم سمو الأمير علي بن الحسين للمنتخب"، كما شكر شفيع الجهاز الفني بقيادة عموتة واللاعبين على هذا الإنجاز.

وقدم رئيس نادي مغير السرحان عبد الله السرحان، التهنئة للمنتخب الذي أفرح وأسعد الأردنيين بهذا الإنجاز غير المسبوق، وأضاف في تصريح لـ"الغد": "أروع وأجمل مباريات المنتخب خلال السنوات الماضية، أداء فني متطور خاصة الجانب الهجومي، تمكن النشامى من إسعاد الأردنيين وتوحيدهم خلفه من خلال زرع الأمل بالظفر باللقب الآسيوي الذي سينعكس إيجابيا على منظومة الكرة الأردنية في الفترة المقبلة".

أما إداري المنتخب الأولمبي السابق ماهر طعمة قفال: "الحمد لله على هذا الإنجاز، النشامى رفعوا رؤوسنا، ان شاء الله اللقب أردني والفرحة المستمرة، المنتخب يضم جيلا من اللاعبين المميزين والقادرين على التأهل لمونديال 2026، الانتصارات الأردنية في البطولة مستحقة، واللاعب الأردني تفوق في كافة المواجهات وفتح لنفسه الطريق نحو الاحتراف في أفضل الدوريات".

وامتدت الإشادة بالمنتخب الوطني إلى خارج حدود الوطن، حيث صرح لاعب منتخب قطر السابق مشعل مبارك في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "نفتخر كعرب بوصول الأردن للنهائي، الحسين عموتة مدرب هادئ ويقدم عملا مميزا مع الأردن، كل التوفيق للنشامى في المباراة النهائية".

وأبدع نجوم الكرة الأردنية السابقين حاتم عقل ومحمود شلباية وعثمان الحسنات في إعطاء النشامى حقهم في منافسات البطولة، وتحليل الأداء الفني المتطور وقدرات اللاعبين وامكانياتهم من خلال مشاركاتهم في برنامج "مساء اسيا" الذي يقدم على قناة أبو ظبي الرياضية، وبرنامج " المجلس" الذي يقدم على قناة الكاس القطرية، حيث أشادوا بما يقدمه اللاعب الأردني في البطولات المجمعة، وان الأمر صار تحدياً لهم بعد التوقعات بأنهم لن يحققوا شيئا وسيخرجون من دور الـ16 من البطولة القارية، وردوا بشكل عملي على انتقادات عدد من المحللين الذين كانوا ينتقدون أداء المنتخب، ويقللون من إمكانيات النشامى من دون وجه حق فنيا".

وشكل المنسف الأردني محور الحديث في مختلف نقاشات المجالس الرياضية والتحليل في القنوات الرياضية، كما أن الكنافة متواجدة بعد كل انتصار وفرحة أردنية من منتخب النشامى الذي خطف القلوب والعيون ونال الثناء والإشادة والتقدير والاحترام، بعد أن قلب التوقعات ليصل إلى نهائي البطولة.

وصدحت حناجر المشجعين من مختلف العربية، بهتافات وأناشيد تتغنى بالأردن ومنتخبه الوطني، والتحف المعلقون والمحللون الرياضيون في عدد من القنوات العربية بوشاحات العلم الأردني، مؤكدين بالصوت والصورة والروح أن اليوم كل العرب أردنية خلف النشامى، وتغنى المعلقون ومحللون بالمنتخب الوطني ونجومه، بينما عبر النشطاء العرب عن فرحتهم بهذا التأهل التاريخي، ففوز "يعني فوزنا نحن".

وواكبت القناة الرياضية الأردنية المنتخب الوطني وانتصاراته من خلال ستوديو مفتوح قبل وبعد المباريات، واستضاف عدد من نجوم الكرة الأردنية والإعلامين وفتح بث مباشر مع الزملاء في قلب الحدث بالدوحة، وهذا ينطبق على كافة القنوات والمواقع الأردنية التي تفاعل مع الإنجاز بكل مهنية، ورصدت الفرحة الغامرة للجماهير في الشوارع.















