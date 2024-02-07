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تأثير عموتة يدفع النقاد للتريث في إطلاق أحكامهم مبكرا

2/7/2024 10:00:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - دفع الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم، بتأهله المفاجئ إلى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم التي تختتم بعد غد السبت، المحللين والمتابعين، إلى إعادة النظر في تقييمهم للمسؤولين الفنيين، بعدما تمكن مدرب المنتخب الحسين عموتة، من فرض أسلوبه أخيرا، وكسب معركته مع المشككين بقدراته التدريبية.
وبات عموتة الذي تعرض لانتقادات شديدة خلال فترة إعداد الفريق للبطولة، رمزا للإنجاز التاريخي الذي حققته الكرة الأردنية، رغم أن أحدا لم يتوقع أن يصل "النشامى" إلى ما وصل إليه حتى الآن.
عموتة الذي تتسم تصريحاته دائما بالواقعية والهدوء، ظهر خلال المباريات بوجه عابس وصارم، وفي وقت توقع البعض أن يكون الغضب البادي على محياه ناتجا عن الحمل الثقيل الموضوع على كتفيه، تبين للبعض الآخر، أن المدرب المغربي يضع نفسه عامدا متعمدا في هذا الأجواء العصبية، وكأنه يعشق الضغوط التي تولد النجاح دائما إذا تمكن صاحبها من تجاوزها.
التزم عموتة الصمت خلال رحلة إعداد الفريق، ولم يلتفت للانتقادات الموجهة إليه من قبل الإعلام والمختصين وحتى الجمهور، خاصة بعد نتيجتين مخيبتين لافتتاح مشوار المنتخب الوطني بالتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ورد في النهائيات الآسيوية الحالية من خلال أداء لاعبين على أرض الملعب.
ويرى المختص في علم النفس د. موسى مطارنة، أن الطاقة النفسية الإيجابية ارتفعت من مباراة إلى أخرى للمنتخب الوطني، حتى توالت الإنجازات والأرقام الرائعة، موضحا: "التحضير النفسي العالي في جرعات متواصلة من منظومة المنتخب الوطني الفنية، ورافقها تحفيز نفسي عال لعلها في كلمات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ورئيس اتحاد كرة القدم سمو الأمير علي بن الحسين، ورسائل الدعم من الجماهير من كل مناطق المملكة، إلى جانب الجماهير الأردنية التي زحفت خلف اللاعبين، كلها عوامل اجتمعت مع التحضير النفسي العالي".
وتابع مطارنة: "انعكس ذلك على التركيز الذهني العالي والمرونة في تنفيذ الواجبات والمهام، في شريط عروض ممتعة، جعلت النشامى جاهزين لمواجهة أي منافس دون رهبة، ونقلتنا جميعا إلى هذا الفرح النفسي والشعور الوطني المتقد، وفعلا كان هناك على الساحة نشامى يقاتلون بجميع الأسلحة النفسية والفنية، ما مكنهم من بلوغ المباراة النهائية بإنجاز يسجل للتاريخ".
وأوضح مطارنة: "أنا شخصيا كنت متفائلا جدا بعموتة، وسكنتني الراحة النفسية بسيرته الذاتية، والتزامه الصمت والهدوء رغم ثقل الانتقادات الجارحة، والأصوات التي تعالت لإقالته بسب نتائج الوديات وأثقلها الخسارة أمام اليابان بسداسية، لكنني حللت وفق خبرتي العملية، ووجدت أنه أحكم إقفال باب الانتقادات عليه وعلى جهازه المعاون واللاعبين".
وزاد: "انشغل الجهاز الفني بقيادة عموتة، في عمله وايصال فكره وأسلوبه إلى اللاعب الأردني، الذي لا يعرفه عن قرب، وتعامل مع الإحصائيات والأرقام والمعلومات الأرشيفية، وفق طريقة علمية فيها الكثير من التحليل، سواء بالأداء والأفكار والأسلوب ونفسية اللاعب الأردني، وما أعجبني الوعي الكبير لدى منظومة العمل، وخاصة اللاعبين، وطبق المدرب مبدأ التجربة وتصحيح المسار من مباراة إلى أخرى، وحمل كراسته الفنية النهائية إلى الدوحة، ومعه خياراته التي آمنت بفكره، وشربت حد الارتواء بأفكاره، فخبأت منظومة الفريق الفنية واللاعبون، المفآجات السارة للكرة الأردنية، وكأن عموتة أراد الرد على انتقادات المختصين على أرض الملعب، وهذا ما حدث فعلا على ملاعب كأس آسيا القطرية، التي كانت شاهد عيان على الانتصارات والإنجازات الأردنية المدوية بالعمل الجماعي وروح الفريق غير المنقوصة".
ورسمت الانتقادات مشهدا ضبابيا، جلد المدير الفني للمنتخب الوطني، مع كل إعلان عن قائمة الفريق، وهوجم مرارا وتكرارا، رغم أن حديثه إلى وسائل الإعلام في المؤتمرات الصحفية أو المقابلات في كل مباراة أو تجمع، تعطي رسائل عن حنكته في التخطيط والدراسة الفنية وونظرته التحليلية الخاصة التي يحتفظ بها، في خطوة يتقدم بها في دراسة أدق التفاصيل عن كل لاعب أو مجموعة، وفق سيل متدفق من المعلومات والمتابعات مع فريق عمله، يبني عليه بحسب متطلبات كل مرحلة، لتكوين الصورة الحقيقية التي كان يحتفظ بها لنفسه، عن طبيعة اللاعب الأردني، وظروفه ووضعه العام، وطريقة تفكيره وتكتيكه، واختبارات توظيف إمكاناته، للوصول إلى الشكل النهائي، مع متابعة كافة مباريات المحليين والمحترفين في الخارج، والدليل حديثه التحفيزي للاعبين في كل بداية تجمع، عن خياراته التي لن تحتوي سوى على من يحافظ على مشاركاته الرسمية.
وأردف مطارنة قائلا: "اختيار عموتة، للاعب السابق وأحد رموز الحضور الرائع في كأس آسيا بالصين عبدالله أبو زمع، وهو الذي يتولى القيادة الفنية للمنتخب الأولمبي، وضمه للجهاز الفني قبل آسيا من المنافسات، جاءت لقيمته الفنية كقائد ملهم في وقت سابق للنشامى، لذا مزج بين القيمة الفنية الكبيرة والفوائد النفسية، ليصبح أبو زمع عامل نجاح كبير للجهاز الفني، وأعتقد أنه قام أيضا بدور المعالج النفسي وحلقة الوصل مع اللاعبين، لإضفاء مزيد من الروح والمعنويات، وإثراء حالة التفاهم بين الجهاز الفني واللاعبين، والتي قطفت ثمار نتائجها بتميز لافت وغير مسبوق للنشامى الذي يسير بخطى ثابتة نحو اللقب الآسيوي".
وعمل الفائز بلقب كأس أفريقيا باللاعبين المحليين مع منتخب بلاده بصمت، ولم تهزه رياح نتائج المباريات الودية، بل كان له خططه وتكتيكه من مباراة إلى مباراة، ولم تعنيه أزمة البداية مع "النشامى"، حين تعرض المنتخب الوطني لخسارة قاسية أمام النرويج بنتيجة 0-6، ولا بوقع الخسارة أمام أذربيجان 1-2، وطالته انتقادات تغييره في التشكيل، مع دخوله أجواء الدورة الرباعية التي أقيمت في عمان تحضيرات للنهائيات الآسيوية والتصفيات المونديالية، والتي لفت كلمات النقاد والشارع الرياضي بالتشاؤم، بعد أن حل الفريق رابعا وأخيرا، حيث خسر مباراته الأولى المؤهلة للنهائي أمام إيران 3-1، وتعادل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام العراق 2-2، قبل أن يخسر اللقاء بفارق ركلات الترجيح.
وتحمل عموتة الذي يتولى القيادة الفنية المنفردة لمنتخب أول، ثقل سهام المنتقدين، عندما تعادل الفريق خارج الديار مع طاجيكستان 1-1، قبل أن يسقط في الاختبار أمام السعودية 2-0، ضمن النصفيات المزدوجة تشرين الثاني (نوفمبر)، جامعا نقطة واحدة بالمركز الثالث، علما بأنه يبحث عن التعويض في لقاءاته المتبقية، عندما يطير إلى باكستان لملاقاتها في 21 آذار (مارس) المقبل بالجولة الثالثة، ويستقبل المنتخب ذاته في عمان بالجولة الرابعة يوم 26 من الشهر ذاته، وبعدها يستضيف نظيره المنتخب الطاجيكي بالجولة الخامسة في عمان يوم 6 حزيران (يونيو) المقبل، ويختتم لقاءاته بمواجهة السعودية على أرضها في 11 من الشهر ذاته.
وأغلق عموته الذي سبق وأن أختير بالفريق الرباعي لقيادة المنتخب المغربي ضمن التركيبة الرباعية، التي تولت قيادة المنتخب المغربي في تصفيات كأسي العالم وأمم أفريقيا العام 2010 خلفا للفرنسي روجي لومير، أذنيه أمام تعالي أصوات المنتقدين الجارحين، وضجيج الشارع الرياضي الأردني الذي طالب برحيله، بعد هزة المباريات الودية، وأعنفها أمام اليابان بنتيجة 1-6 قبل أيام من انطلاق نهائيات كأس آسيا في قطر، وقبلها وقع في فخ الخسارة أيضا أمام لبنان بنتيجة 1-2، وإن كان قد حقق فوزه الأول على قطر- حامل لقب ومستضيف النهائيات الآسيوية حاليا- بنتيجة 2-1، فلم تكن حصيلة النتائج مرضية للجمهور الأردني والنقاد، حين خسر الفريق 7 مرات وفاز مرة واحدة وتعادل مرة واحدة أيضا قبل النهائيات الآسيوية.
وعلى ضوء ذلك، لم يكن أشد المتفائلين من النقاد والجماهير الأردنية، يتوقع تخطي "النشامى" دور المجموعات بالبطولة الآسيوية على غرار ما حدث في نهائيات أستراليا 2015، ومنهم من توقع تذيله للمجموعة الخامسة التي ضمت كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، ولازمهم المشهد النهائي غير واثقين حتى بتكرار ما حققه "النشامى" بالنهائيات الآسيوية، بالوصول إلى ثمن النهائي العام 2019، وربع النهائي عندما كانت البطولة تحتوي على 16 منتخبات في العامين 2004 و2011.
عموتة الذي سبق له وأن قاد الوداد البيضاوي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، خرج عن صمته، ورد بمنطقية النتائج وجمالية الأداء الجماعي المنضبط والإبداع الفردي والجماعي، الذي أصبح حديث وسائل الإعلام العربية والآسيوية والعالمية، ووحد الجماهير العربية خلفه في المدرجات، وأعاد للكرة الأردنية وهجها الذي انطفأ طويلا، بإنجاز وأرقام على المستوى الفردي والجماعي، ستتغنى به الأجيال الأردنية لسنوات طويلة.
وصاغ عموتة منظومة "النشامى" الفنية والإدارية والطاقم الطبي واللاعبين، أغنية الحلم الأردني الذي طال انتظاره، بجيل كروي وصف بأنه الأفضل في تاريخ الكرة الأردنية، حين دشن مشاركته الخامسة بفوز عريض على ماليزيا بنتيجة 4-0، تقاسمها محمود مرضي وموسى التعمري، وأذهل قارة آسيا أمام كوريا الجنوبية التي أجبرته على التعادل المتأخر، بعد التقدم 2-1 بهدفي يزن نعيمات وبارك يونج وو (بالخطأ في مرماه)، وخسر أمام البحرين بنتيجة 0-1، وتأهل إلى ثمن النهائي بعد أن حل ثالثا في مجموعته التي شهدت تقلبات عديدة في المباريات الأخيرة بالمجموعة، خلف البحرين المتصدر وكوريا الجنوبية الوصيفة.
وسلك عموتة الذي سبق وأن توج مع الفتح الرباطي بلقب كأس الاتحاد الأفريقي، طريقا تنافسيا رسمها بحرفنة وفق نظرة تنافسية بوصلتها اللقب، بريشة فنية متعددة الألوان التكتيكية للأدوار اللاحقة، حين روض "النشامى" نظيره المنتخب العراقي، بفكر فني وانصباط تكتيكي فائق الجودة، وقدرات فائقة في الجهد البدني والتركيز الذهني والتعامل مع الضغوطات وتقلبات المباراة، التي تقدموا فيها 1-0، وتأخروا 1-2، قبل أن يخرجوا بفوز يدرس بنتيجة 2-3، بعد هدفين في الوقت بدل الضائع سجلهما يزن العرب ونزار الرشدان.
وواصل المنتخب الوطني بحنكة عموتة، وروح "النشامى" الجماعية، والقتال الفردي الحماسي، الذي خلق التوازن الدفاعي والهجومي، طريقه في البطولة، من خلال فك "شيفرة" منتخب طاجيكستان العنيد، ليعلو سقف الطموحات، ما جعل كأس آسيا ينام بالقرب من أحلام "النشامى".
ولو قيلت عبارة "عموتة يلامس اللقب بأيادي النشامى"، قبل أيام من انطلاق كأس آسيا 2023، لسخر منها النقاد والمشككون ولم يصدقها أكثر المتفائلين، لكن المدرب المغربي الذي لم يعجب الكثيرين فنيا، جعلها هذه العبارة حقيقة تجاوز صداها قارة آسيا، حين نجح المدرب الذي سبق له وان توج مع السد القطري بعدة ألقاب، وفاز أيضا مع الجيش الملكي بلقب الدوري المغربي، في قيادة "النشامى" بأبهى صورة، من خلال الجرأة والهيبة والمرونة التكتيكية والتحول السلس من الدفاع إلى الهجوم والعكس، بطرق وأساليب تكتيكية، أحرجت النقاد والمتابعين وفاجأتهم، وذوبت الفروقات بين لاعبيه والمنافسين المحترفين عالميا، وأخرجت القدرات والإمكانات الخارقة في كل لاعب بتشكيلة المنتخب الوطني، وصبغتها بالروح الجماعية، مع استثمار الإضافة النوعية في مهارة "مثلث الرعب الهجومي" المكون من موسى التعمري ويزن النعيمات وعلي علوان، وكل اللاعبين الذين كانوا رجالا بالملعب ويستحقون الإشادة والإطراء، ليتفوق الفريق بسهولة على "الشمشون الكوري" ويقصيه من دور الأربعة الكبار، حين تفوق "النشامى" بثنائية نظيفة، سجلها المبدعان يزن النعيمات وموسى التعمري، ليضع المنتخب قدميه في النهائي، الذي رآه النقاد والمشككون صعب المنال.
ترك عموتة بصمة أردنية خالدة في سجلات كأس آسيا 2032، تدهش وتذهل القراء والمتابعين، حين تواصلت أرقام وإنجازات "النشامى" على المستويين الفردي والجماعي، وجعل الأرقام تتكلم بـ"النشامى"، حين نجح النشامى بالفوز 4 مرات، وتعادل مرة وحيدة وخسر مثلها، وسجل 12 هدفا، فيما اهتزت شباكه في هذه النسخة 5 مرات في 6 مباريات لعبها في هذه النسخة، وفاز الفريق في 3 مباريات متتالية على العراق وطاجيكستان وكوريا الجنوبية، فيما حافظ فيها أبو ليلى على نظافة شباكه في 3 مباريات.
ومن الأرقام اللافتة لـ"النشامى" على مستوى قوة وحضور الأداء الجماعي المتزن، تناوب لاعبو الدفاع والوسط والثلث الهجومي على تسجيل الأهداف، حين سجل موسى التعمري 3 أهداف، ومثلها سجل يزن النعيمات، وسجل محمود مرضي هدفين، مقابل هدف وحيد لنزار الرشدان، إلى جانب هدفين عكسيين.

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