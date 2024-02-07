تكريم مونديالي ينتظر البطل.. وأبو زمع يتغنى بعموتة

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

الدوحة - لم يتوقع أحد أن يبلغ المنتخب الوطني لكرة القدم نهائي كأس آسيا 2023 لكرة القدم، عطفا على ما ظهر عليه المنتخب الوطني في الفترات الماضية، إلا أن "النشامى" خلع عباءة الانكسارات، وارتدى ثوب الأبطال في ليال تاريخية لن تمحى من الذاكرة.

وسيخوض المنتخب الوطني المباراة النهائية على ملعب "لوسيل" مساء السبت، أمام المنتخب القطري الذي فاز أمس على نظيره الإيراني بنتيجة 2-3، في المباراة الثانية بالدور نصف النهائي.

وسيكون إحراز اللقب بمثابة معجزة كروية، نظرا للظروف الصعبة التي رافقت المنتخب الوطني قبل البطولة، بعد تخطيط عشوائي لمسيرة الإعداد، وتغيير الجهاز الفني في وقت حساس وصعب، وقبل بدأ البطولة تقريبا بستة أشهر.

كما عانت المسابقات المحلية من التوقف المستمر والتأجيلات في جولات عديدة، والتي سبقها إعادة ترتيب الأجندة وتوقف المنافسات الرسمية لأكثر من 7 أشهر، عدا عن المشاكل المالية في الاتحاد والأندية، في مشهد يؤكد مدى الصعوبات التي واجهت الاتحاد والمنتخب في سبيل إعداد منتخب منافس على البطولة.

وساهم حضور الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، في تعزيز الحالة الفنية والبدنية عند اللاعبين، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على التقدم.

وبدأ المنتخب الوطني أمس تدريباته على ملعب العقلة تحضيرا للمواجهة النهائية، حيث سيخوض المباراة بصفوف مكتملة، بعد أن عاد اللاعبان سالم العجالين وعلي علوان إلى القائمة عقب إيقافهما في المباراة الأخيرة بسبب الإنذارات، إلى جانب جاهزية جميع اللاعبين الفنية والبدنية.

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزا مستحقا أول من أمس على منتخب كوريا الجنوبية بثنائية نظيفة، ضمن الدور نصف النهائي، في مباراة سيطر عليها بطريقة مثيرة لإعجاب المراقبين.

وضمن المنتخب فور وصوله للنهائي الحصول على 3 ملايين دولار، علما بأن الفائز باللقب يحصل على 5 ملايين دولار.

المتابع لمشوار المنتخب الوطني في الفترة الماضية، من التصفيات المؤهلة للبطولة وصولا للمباراة النهائية، يرى بأن الترشيحات كانت بعيدة عن الفريق، في ظل تراجع النتائج وكثرة الانتقادات.

وكان المنتخب قد خرج من الأدوار الأولى المؤهلة لكأس العالم وآسيا في التصفيات التي بدأت في العام 2019 وانتهت في العام 2022، ليتجه بعدها لخوض منافسات تأهيلية للبطولة الآسيوية مع منتخبات الكويت ونيبال وإندونيسيا، ويصعد بالعلامة الكاملة، في مسيرة كانت محفوفة بالمخاطر ونتائج مقلقة للجماهير.

"ستاد السعادة"

وأصبح ستاد أحمد بن علي المونديالي في نادي الريان، واحدا من الملاعب المفضلة للمنتخب الوطني والمشجع الأردني، نظرا لاحتضانه أهم مباراتين في تاريخ الكرة الأردنية، وشهد على إنجازين لم يتحققا من قبل.

وكانت البداية على هذا الملعب في مباراة ربع النهائي أمام طاجيكستان، إذ سجل "النشامى" وقتها الفوز عليه وتمكن من بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى في مسيرته.

وتواصلت الأفراح على الملعب ذاته أول من أمس، بعد أن تسجل الفوز التاريخي الأول على كوريا الجنوبية، وصعد بالفريق إلى المشهد الختامي، ليكون أول الواصلين إلى النهائي.

ولعب المنتخب أول مباراة له على هذا الملعب، خلال بطولة كأس العرب خلال العام 2021، لكنه خسر في تلك المباراة أمام المنتخب المغربي برباعية نظيفة.

إشادة مصرية

إلى ذلك، أجمع عدد من الصحفيين المصريين المتواجدين في الدوحة لتغطية أحداث كأس آسيا، بأن اللاعب موسى التعمري تحول إلى أيقونة أردنية وعربية لا يمكن التوقف عن مدحها، نظير ما قدمه خلال البطولة الحالية.

وتحدث الصحفيون المصريون أحمد حجازي، محمد الجزار وخالد علي عن نجومية التعمري الذي يعد خير سفير للكرة الأردنية في هذه البطولة، ونقل ما يقدمه مع نادي مونبيليه الفرنسي إلى منتخب بلاده.

وأكد حجازي بأن التعمري هو أفضل لاعب عربي بالفترة الحالية، حيث يتفوق على نظرائه من حيث الانضباط والمستوى الفني العالي والمستوى داخل أرضية الملعب، معتبرا إياه أفضل لاعب في بطولتي كأس آسيا وأفريقيا، وتوقع بأنه سيتوج كأفضل لاعب عن القارة مع نهاية العام الحالي.

كما أثنى الجزار على ما قدمه التعمري مع "النشامى" في هذه النسخة، مشيدا بالتواضع الكبير الذي يتمتع به اللاعب مع الصحفيين عقب المباراة، من خلال التوقف معهم لأطول فترة ممكنة، والحديث معهم دون كلل أو ملل، بعكس عدة لاعبين لا يرغبون بالحديث مع وسائل الإعلام.

وأوضح علي بأن التعمري يستحق بأن يتوج جهوده مع المنتخب الأردني بالحصول على اللقب في نهاية المطاف، حيث قدم مستويات تفوق أي لاعب آخر بالبطولة، وأنه فاجأ الجميع بالإمكانيات العالية التي يتمتع بها، متوقعا له مستقبل أكبر والتواجد مع أندية قوية في القارة الأوروبية.

توقعات بتكرار

سيناريو الأرجنتين

من المتوقع أن يحظى المنتخب الفائز بلقب كأس آسيا بعد غد السبت على تكريم من نوع خاص من اللجنة المنظمة للبطولة، ومشابه إلى حد ما بنهائي كأس العالم التي أقيمت على الملعب ذاته في نهاية العام 2022.

وتشير المعلومات إلى أن بطل الكأس الآسيوية سيخوض جولة في حافلة كبيرة مكشوفة، تستمر في المسير بدرب لوسيل كما حصل مع المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم.

رحلات مستمرة من عمان

إلى ذلك، بدأت شركات الطيران الأردنية في تسيير رحلات عديدة من عمان إلى الدوحة خلال الأيام الحالية، من أجل انتقال عدد كبير من الجماهير لمؤازرة المنتخب الوطني في أهم مباراة بتاريخه منذ تأسيس الاتحاد من العام 1949.

وشهدت الأيام الماضية حضور العديد من الجماهير من الأردن لمتابعة مباراة كوريا الجنوبية، إلا أن فوز المنتخب وبلوغه المشهد الختامي، شجع مواطنين آخرين على البحث عن الطريقة للسفر بأسرع وقت، والعصور على طريقة لشراء تذكرة لمشاهدة المباراة النهائي من الملعب.

أبو زمع يتغنى بعموتة

في سياق متصل، أكد المدرب بالجهاز الفني للمنتخب الوطني عبد الله أبو زمع، أنه حضر إلى الدوحة مع المنتخب من أجل التعلم من المدير الفني الحسين عموتة، ملقبا إياه بـ "القبطان" الذي سيقود الكرة الأردنية والمنتخب إلى بر الأمان في الفترات المقبلة.

وبين أبو زمع لـ "الغد"، بأنه أكبر المستفيدين في الفترة الحالية، من خلال العمل مع عموتة الذي كان كلمة السر في تحويل المنتخب الوطني إلى واحد من أفضل منتخبات القارة خلال فترة وجيزة.

وأضاف: "الإرادة والتصميم والتركيز على الهدف رغم الضغوطات التي تعرضنا لها، كانت السبب في بلوغنا النهائي، ومنذ الفوز على العراق بثمن النهائي، رفعنا سقف الطموحات وتأكدنا بأن الإنجازات قريبة التحقيق".

ولفت أبو زمع إلى أن الدعم المقدم من الأسرة الهاشمية واتحاد الكرة ساهم في صناعة الإنجاز، مفيدا بأن جميع الأجيال السابقة خدمت المنتخب الوطني، إلا أن الجيل الحالي يعتبر الأفضل عبر التاريخ ووصفه بالجيل الذهبي.

وتوقع "البرنس" بأن يحترف أكبر عدد من اللاعبين الأردنيين في دول متقدمة، مؤكدا أنهم يستحقون أفضل الأندية، عطفا على ما قدموه خلال النسخة الحالية من البطولة.









عبدالله أبو زمع إلى جانب الحسين عموتة في إحدى تدريبات المنتخب -(من المصدر)



