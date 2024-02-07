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العرب لـالغد: عوضني الله غيابي عن آسيا 2019 بنهائي النسخة الحالية

2/7/2024 9:59:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة - استذكر لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يزن العرب، اللحظات الصعبة التي عاشها في العام 2019، بعد أن غاب عن“النشامى” في نهائيات كأس آسيا، بسبب تعرضه للإصابة قبل انطلاقة البطولة، رغم انتظاره تمثيل المنتخب الأول للمرة الأولى في مسيرته بهذه البطولة منذ سنوات طويلة.
وبين العرب في حديثه لـ“الغد”، أنه كان يمني النفس في اللعب مع“النشامى” في أكبر البطولات القارية، إلا أنه غاب لظروف قاهرة بسبب الإصابة، موضحا بأنه كان بإمكان المنتخب تحقيق إنجاز في البطولة الماضية والتقدم أكثر، إلا أن ركلات الحظ الترجيحية كانت السبب في توقف الفريق عند محطة ثمن النهائي أمام فيتنام.
وأضاف:“بحمد من الله وفضله، عوضني باللعب مع المنتخب الوطني في كأس آسيا وتحقيق أفضل إنجاز في تاريخ الكرة الأردنية، على الرغم من عدم ترشيحنا في بداية البطولة للوصول إلى أدوار متقدمة وليس المنافسة على اللقب، إلا أن ثقتنا بالله وبأنفسنا أتت ثمارها لاحقا وبلغنا المشهد الختامي”.
وحصل العرب (28 عاما) جراء تألقه في البطولة على عقد لتمثيل نادي معيذر القطري، ليوافق عليه قبل عدة أيام، قادما من الشرطة العراقي، في تجربته الاحترافية الثالثة خارج حدود الوطن بعد أن مثل سيلانجور الماليزي خلال الموسمين الماضيين، علما بأنه بدأ مسيرته مع الجزيرة على الصعيد المحلي، ولعب أيضا مع الوحدات وتوج معه بلقب الدوري.
وقال:“انتقلت إلى نادي معيذر الذي ينشط في دوري نجوم قطر، بهدف الحصول على فرصة لأثبت فيها نفسي، وكان لي الشرف بتمثيل الشرطة العراقي لفترة قصيرة، حيث تم الترحيب بي من قبلهم منذ وصولي وحتى إنهاء مسيرتي معهم خلال الأيام الماضية”.
وأكد العرب بأن المنتخب حضر إلى البطولة من أجل المنافسة على اللقب والتتويج به، نظرا لامتلاكه جيلا مميزا وقادرا على تحقيق المفاجآت، وهو ما صرح به اللاعب بعد المباراة الأولى في البطولة، والفوز على ماليزيا برباعية بيضاء.
وتابع:“لدينا جيل من اللاعبين لا يعوض، ويستحق أن يكون بطلا للقارة الآسيوية، قدمنا مباريات مثالية أمام فرق مميزة، وآخرهم المنتخب الكوري الجنوبي الذي عجز عن فك شيفرة دفاعات المنتخب الوطني، ونضع حاليا كامل تركيزنا على المباراة النهائية من أجل العودة بالكأس إلى عمان”.
ويتمنى العرب من الجماهير بأن تواصل زحفها من عمان وبقية الدول إلى الدوحة، من أجل مساندة اللاعبين كعادتها والاحتفال معا في ستاد لوسيل بعد غد السبت، في مباراة تاريخية ستبقى عالقة في أذهان المشجعين نظرا للإنجاز الكبير الذي تحقق.
وواصل:“لا يوجد لاعب من المنتخب الوطني يتفوق على الآخر، جميع اللاعبين أبطال وقدموا بطولة استثنائية، ولم يعان الفريق من غياب أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف، وأثبتت المجموعة بأن اللاعب الأردني مميز ولا يتأثر بأي انتقاد، والثقة تم استمدادها من المدرب المغربي الحسين عموتة وجهازه المعاون، والذي كان يحفزنا باستمرار ويؤكد قدرتنا على المضي بعيدا في البطولة”.
ويعد العرب أحد أكثر اللاعبين تمثيلا للمنتخب الوطني خلال السنوات الماضية، حيث لعب لغاية اللحظة مع“النشامى” 57 مباراة منها 3 مباريات فقط كبديل، وهو اللاعب الأكثر خوضا للدقائق مع المنتخب في العام 2021 بواقع 1485 دقيقة، مع تسجيله هدفين فقط في مسيرته مع“النشامى”، وحصل على جائزة رجل المباراة في الدور ربع النهائي أمام طاجيكستان.

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