تغريم رجل تركي لا يستحم 16 ألف دولار والحكم لزوجته بالطلاق

زوج تركي لا يستحم بشكل نهائي

وأكد محامي السيدة التي رفعت الدعوى أمام محكمة الأسرة التاسعة عشرة في أنقرة أن الزوج الذي قوضي لا يقوم بتغيير ملابسه سوى بعد أسبوع على الأقل من ارتدائها. وقدم الشهود، بمن فيهم المعارف وحتى زملاء العمل، شهادات تؤكد انعدام النظافة الشخصية للزوج.



تعويض بقيمة 16,500 دولار لصالح الزوجة

بناءً على ذلك، وافقت المحكمة على طلب المرأة بالطلاق، وأمرت الزوج بدفع تعويض بقيمة 500 ألف ليرة تركية، وهو ما يعادل تقريباً 16,500 دولار، كتعويض للمرأة بسبب معاناتها من افتقار زوجها إلى النظافة الشخصية، وفقاً لما نُقل على موقع "daily trust".



وقالت سينم يلماز، محامية الزوجة، لإحدى الصحف المحلية التركية: "يجب على المتزوج الوفاء بالمسؤوليات المشتركة في الحياة. إذا أصبحت الحياة المشتركة غير قابلة للتحمل بسبب سلوك معين، فإن الطرف الآخر له الحق في طلب الإنفصال. وأضافت: "ينبغي علينا جميعاً أن نكون حذرين في العلاقات الإنسانية، ولهذا السبب يجب علينا أن نهتم بسلوكنا ونظافتنا".



وفي القانون المدني التركي، تُقسم أسباب الإنفصال المقبولة إلى فئتين: أسباب خاصة وأسباب عامة. وتشمل الأسباب العامة جميع الحالات التي تجعل الحياة غير قابلة للتحمل لأحد الطرفين أو كليهما. وفي هذه الحالة بالذات، اعتبرت محكمة العدل الإقليمية ومحكمة الاستئناف العليا أن سوء النظافة الشخصية للزوج هو سبب وجيه للطلاق، وكان حكمها النهائي قابلاً للتنفيذ.



وقد تم استخدام سوء النظافة الشخصية كسبب للطلاق من قبل. ففي عام 2018، قام رجل تايواني بطلاق زوجته لأنها لا تستحم إلا مرة واحدة في السنة، وبعد 3 سنوات، حاول رجل هندي طلاق زوجته لأنها لم تقم بالاستحمام يومياً.



النظافة الشخصية تلعب دوراً مهماً في الحياة الأسرية

ويؤكد اختصاصيو العلاقات الزوجية أن النظافة الشخصية للمرأة والرجل والاهتمام بالمظهر الخارجي يلعبان دوراً مهماً في الحفاظ على العلاقات الأسرية والاجتماعية، حيث إن الروائح الكريهة والمكث في مكان غير منظم والعيش مع أشخاص مهملين تؤثر نفسياً على الإنسان مع مرور الوقت، وقد تصيبه باضطرابات نفسية مثل الاكتئاب، وينطبق هذا الأمر على العلاقات الزوجية.



وكشفت دراسة أنجزتها جامعة ميسوري الأمريكية، شملت عينة كبيرة من الرجال والنساء، أن نسبة النساء اللاتي قررن الامتناع عن العلاقة الحميمة مع شريك الحياة بسبب انعدام النظافة الشخصية تفوق نسبة 68%، بينما كانت النسبة لدى الرجال لا تتعدى 43%.



وأظهرت أن ارتفاع معدلات الشكوى من هذه السلوكيات عادة ما تنتهي بالانفصال النهائي بين الزوجين دون إيجاد حل للمشكلة الأساسية، مشيرة إلى أن نسبة حدوث مثل هذه المشكلات تزداد في فصل الشتاء أكثر من فصل الصيف، وهذا الأمر لا يختلف كثيراً عن المجتمعات العربية، حيث كشفت الكثير من قضايا الإنفصال والخلع أن السبب الرئيسي وراء السعي إلى وضع حد للعلاقة الزوجية هو عدم اهتمام الشريك بنظافته.



ولفت الاختصاصيون المشاركون في الدراسة إلى أن النظافة لا تقتصر على المرأة فقط، ومهما كانت علاقة الزوجين قوية يظل هناك حدّ أدنى من النظافة الشخصية يجب أن يتوفر في الرجل أو المرأة على حدّ سواء، مبينين أن غالبية الطباع المتعلقة بنظافة الرجال الشخصية يكون سببها الأول الكسل، وعلى الرغم من أن مثل هذه السلوكيات صعبة التغيير إلا أن الإصرار والسعي المتواصل والتصرف بحكمة يمكن أن تكون له نتائج إيجابية تنقذ العلاقة الزوجية من الانهيار.



وأكدت دراسة أنجزتها جامعة ميتشجان الأمريكية، أن النظافة الشخصية، كالاستحمام وغسل الأيدي، تساعد الناس على التخلص من المشاعر السيئة، مثل الشعور بالذنب، والحزن، والشك، وسوء الحظ.



وأفادت الدراسات أن أنف الإنسان لا يستطيع الانتباه إلى انبعاث أي روائح كريهة من الجسم، وبخاصة رائحة الفم، نظراً لحدوث تكيف لمركز الشم في الدماغ، ولفتت إلى أن التكاسل في المحافظة على النظافة الشخصية يعتبر أمراً سلبياً؛ لأنه سيصبح عادة تؤثر بالتأكيد على العلاقة. -عربي بوست

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