Thursday, 08 February 2024 06:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في عالم متغير.. هل يمكن الحفاظ على الصداقة مدى الحياة؟

2/7/2024 9:59:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كثيرة هي الصور الضاحكة للأصدقاء عبر مواقع التواصل، كما تحتل منشورات دعم الأصدقاء هي الأخرى مساحة هائلة في المنشورات اليومية لأغلب المتابعين، لكن الغريب أن الوجوه تتغير كل فترة، وأن أصدقاء صورة اليوم ليسوا هم الأشخاص في الصورة المنشورة بعد فترة، تتشابه الصفات والكلمات بينما يختلف الأشخاص.
ولكن هل تعتقد في وجود صداقة أبدية؟ تجيب التجارب بالنفي، لا ديمومة في العلاقات، ولا صداقة تستمر كما بدأت للأبد، ليس ضروريا أن يكون أحد طرفي الصداقة مخطئا حتى تنتهي العلاقة، في بعض الأحيان تكون النهاية حتمية وأفضل للطرفين، لكن سوء الفهم والحدود غير المعروفة دائما ما يؤديان إلى مشكلات ينتج عنها تآكل تلك الصداقة بالتدريج بديلا عن نهاية سريعة بحدث واحد ومحدد، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
6 أسئلة تساعدك
على الحفاظ على الصداقة
تجيب المعالجة النفسية جينفر جيرلاخ، في مقال أوردته بموقع سيكولوجي توداي، أنها من خلال عملها التقت بالكثير من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصداقات، يشعرون دائما بالوحدة بسبب انتهاء صداقتهم التي طالما اعتبروها أبدية، تقول جينفر "إن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاما، معرضون بشكل خاص للتحول في الصداقات".
بالطبع هذا أمر مرهق عندما يتعلق الأمر بالصديق المقرب، وفي محاولة منها لمساعدة هؤلاء الشباب وضعت المعالجة النفسية 6 أسئلة من شأنها أن تحافظ على الصداقة:
كيف حالك؟
سؤال من كلمتين، بسيط وسهل، لكن هذا السؤال العرضي يحمل الكثير من الأهمية، خاصة حين يكون هذا التواصل في الأوقات المهمة للطرف الآخر.
هذا الاهتمام يوطد من قوة الصداقة، فلا معنى لسؤال "كيف حالك" وجميع الأحوال جيدة، لكن القيمة الحقيقية للسؤال تبدأ عند الأوقات الصعبة.
"هل أنت مستعد للحديث حول.."؟
يفضل البعض الصمت في الأوقات الصعبة، ومع ذلك فإن جزءا من الصداقة هو مشاركة الصعوبات التي نتعرض لها في الحياة، والمفتاح الذي يسهل الولوج لهذا الباب هو السؤال عن الاستعداد للتحدث معك حاليا عن شيء تمر به دون أن يشعر الطرف المأزوم أنه يطلب دعما أو ينتظر تعاطفا أو يلقي بمشاكله على الآخرين.
ما الوقت المناسب للاتصال؟
فرضية أننا أصدقاء مقربون وبالتالي متاح لنا الاتصال في أي وقت، قد تشكل ضغطا متواصلا على طرفي الصداقة، بوجود حدود وخطوط فاصلة بسؤال مباشر من الممكن أن يوفر الكثير من المضايقات ليس من السهل التعبير عنها.
- ماذا يمكنني أن أفعل لأكون بجانبك؟
في بعض الأحيان نعلم أن شخصا ما يعاني، لكن لا نعرف كيف نساعده. إن مطالبة شخص أخبارنا إذا كان هناك طريقة يفضلها للمساعدة.
هناك شيء أعتقد أننا نحتاج للحديث عنه
لا وجود لعلاقة بالعالم تخلو من الصراع، المشاكل جزء مهم من دورة حياة العلاقة، والتعامل مع الصراع بالحديث عنه والتعامل معه دون أن يتحول الأمر لمشكلة أو قطيعة، من الأشياء التي تنجو بالعلاقة من الهاوية الحتمية إذا استمر الصمت والتجاهل هو مستوى التعامل في الصراعات.
كيف يؤدي انهيار الصداقة لفقدان ثقتك بالآخرين؟
تحكي منال حسين (38 عاما) عن الصداقة التي استمرت أكثر من 50 عام، بين أمها وصديقتها، "في وقت سابق سقطت أمي على الأرض، وتسبب سقوطها في خضوعها لعملية جراحية دقيقة لعلاج كسر في الفخذ، في تلك اللحظات كانت صديقة أمي ذات الـ70 عاما تجلس على كرسي في المشفى لا تغادره حتى تطمئن على صديقة عمرها"، بينما تتذكر منال، التي تعمل معلمة بإحدى المدارس، الوقت الذي انقطعت فيه علاقتها بصديقتها المقربة بعد أن وصفتها بأبشع الصفات على موقع التواصل الاجتماعي عقب خلاف بينهما.
انتهاء الصداقة بين منال وصديقتها المقربة بعد علاقة طويلة استمرت قرابة 8 سنوات، جعلها تفقد الثقة في نفسها، وبدأت رحلة من العلاج النفسي لتوقف شعورها السلبي تجاه نفسها وفقدان ثقتها في الآخرين.
توضح الطبيبة النفسية سارة حبيب، أخصائية الطب النفسي، لـ الجزيرة نت، الأسباب الأكثر شيوعا لانهيار الصداقات حاليا، وهي الأسباب التي قد لا يراها البعض تستحق، مثل مشاركة أحاديث خاصة ومعلومات لآخرين، ربما يقدم الصديق تبريرا منطقيا على تلك الفعلة، لكنه يبقى في نظر صديقه غير جدير بالثقة وبالتالي يزداد الشعور بعدم الارتياح.
وتضيف حبيب "الغياب في الأحداث المهمة، والصديق الذي لا يدعمك بوجوده في ترقيتك أو زفافك أو المواقف المؤلمة، تعد من أهم الأسباب التي يشعر الطرف الآخر فيها أنه بلا أهمية وهذا يؤدي إلى نوع من التباعد العاطفي". كذلك عدم الاعتراف بالخطأ والاعتذار عن فعل مؤذ هو من أكثر الأسباب التي تتكرر عند الحديث عن فقدان الصداقات، والشعور بالتجاهل ورفض الاعتراف يؤدي بالضرورة إلى التشكيك في العلاقة من أساسها.
الصداقات من المفضل أن تكون بين أشخاص متكافئي التجارب والظروف وبينهم الكثير من المبادئ المشتركة، بالطبع ليس هناك شخص يشبه الآخر تماما، لكن الوقوف على قاعدة واحدة من المبادئ العامة قد يضمن أن تستمر الصداقة لفترة أطول مهما مرت بها العواصف".

MENAFN07022024000072011014ID1107825198

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث