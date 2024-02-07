شتان للقواسمة.. رواية تحاكي التفكك الأسري بنكهة أدبية

MENAFN - Alghad Newspaper) رشا كناكرية

عمان- في الوقت التي تتغنى فيه العديد من الروايات الأدبية بقصص الحب والفراق، جاءت رواية "شتان"، لتتحدث عن قضية مجتمعية تعاني منها العديد من المجتمعات، ألا وهي "الانفصال" القرار الأصعب في حياة الفرد والأكثر إيلاماً، والذي يخلف أثرا في المجتمع ككل، ويؤذي الأطفال بالمقام الأول.

وبين الحب والفراق والزواج والطلاق، مشاعر عديدة يعيشها الزوجان، ويقع الطفل ضحية لها ويتخبط بين جدرانها، سطر الكاتب الأردني ايهاب القواسمة رواية "شتان"، ليعالج قضية مجتمعية بطريقة أدبية، لينقل معاناة الكثيرين في طياتها.

وفي حديث خاص لـ "الغد" أوضح الكاتب القواسمة، أن فكرة الرواية في رأسه منذ وقت طويل ولأكثر من 6 سنوات وهي تجول في عقله، ولكن بدأت تزداد رغبته في كتابتها بالفترة الأخيرة بعدما أصبح يرى أن حالات الطلاق تزداد في كل يوم بشكل كبير، الى جانب ازدياد حالات الزواج المبكر، فقد كانت من أهم الأسباب التي دفعته إلى كتابة الرواية.

إضافة، الى أن حالات التفكك الأسري التي كان يراها حوله، وتروى له من أغلب المتابعين لحسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من يعيش تفككا أسريا سواء من طرف الأب أو الأم، ولهذا شعر أنه يجب أن يبدأ في كتابتها.

"شتان" هي رسالة لكل المجتمع، يقول القواسمة: "إنه حاول الابتعاد بها عن روايات الحب والفراق، وتوجه لقضية مجتمعية حقيقية نراها بحياتنا اليومية".

ويشير إلى أن أهم الأفكار التي طرحت في "شتان"، ركزت على كيفية ظلم الأهالي لأطفالهم بتصرفاتهم في لحظة غضب أو حزن، وعليه يتحمل الأطفال نتائج أخطاء الوالدين، والظلم الأكبر لهم في اللحظة التي يقرران فيها الانفصال.

ومن جهة أخرى، يسرد القواسمة فكرة أن الابن "البكر" هو الذي يتحمل مسؤولية قرارهما، وتطرق في الرواية إلى الجانب النفسي والحالة النفسية التي يمر بها الأطفال والدمار الذي يشعرون به على حساب راحة الأب والأم، مشيرا إلى أن بطل الرواية "طارق" يروي معاناته من دون وجود والده، وكيف يبحث عن حنيته في جميع الأشخاص من حوله، ومن جهة أخرى محاولاته أن يكون "الأب" لشقيقاته قبل أن يكون أخا لهن.

ويلفت القواسمة، إلى أن البطل "طارق" في الرواية يتحدث عن معاناته داخل عائلته ويصف شعوره وهو بين عائلته المفككة، والقارئ سيعرف طفولته المؤلمة ومستقبله الضائع، وسيمر بتجربة مريم الحزينة التي تفتقد وجود والدها، وهدى الحنونة التي تبكي دائما بسبب والدها، ومحمد الطفل الذي عاش طفولة سيئة.

ويؤكد القواسمة، أنه في الرواية سلط الضوء على أن لقرار الانفصال دورا كبيرا في مستقبل الأطفال، وأيضا على العلاقات التي يعيشونها في حياتهم وأثرها السلبي عليهم.

تختلط المشاعر التي يعيشها القارئ مع كل صفحة من "شتان" بحسب القواسمة، بين الحزن والانكسار والألم والوحدة، مؤكدا بذلك أن كل قارئ سيشعر بكل شخص عاش من دون والده وسيشعر بالألم عندما يرى بطل الرواية "طارق"، يبحث عن حنية والده ولا يستطيع أن يجدها.

ويشير الكاتب الى أن الرواية أخذت منه سنة كاملة، تضمنت الكتابة ما يقارب 6 ساعات يوميا، ففي نهاية سنة 2023 كانت جاهزة، وتم إصدارها في بداية سنة 2024، عن دار الرواية العربية للنشر.

الرواية "شتان" لجميع الفئات بحسب القواسمة، من الصغار للكبار، فلكل فئة رسائل مختلفة في الرواية، وأهمها التوعية بأن الطلاق يدمر الأطفال وأن الأب قد لا يكون سندا وإنما الكسرة لحياة بعض الأطفال، وأهم أثر كان يريد الكاتب تركه داخل كل قارئ، أن الأبوين هما أهم عنصرين لتكوين شخصية الطفل، وأهم دافع للنجاح، وأقوى سبب للفشل.

رسالة واضحة حملتها "شتان" في طياتها، تتجسد بفكرة أن الطلاق ليس الحل لأي مشاكل أسرية، لأنه يقتل الأطفال وأحلامهم، بحسب القواسمة.

وقد تلقت الرواية إشادة واسعة من القراء، والكثيرون ينتظرون الجزء الثاني منها لمعرفة ما الذي حدث مع طارق بطل الرواية.

و"شتان"، معناه بالمصطلح العام "الفرق ما بين وبين"، وقد استغرق القواسمة الكثير من الوقت قبل اختياره عنوان الرواية والذي يحمل معنى كبيرا من القصة المكتوبة، مبينا أن القارئ يحتاج إلى القليل من التفكير كي يستطيع أن يستوعب المعنى الموجود داخل الاسم أو الذي يرتبط ارتباطا تاما بغلاف الرواية، والذي سيجد عليه اقتباس "شتان" بين من صارع الحياة لأجلنا وبين من عاشها".

ويشير القواسمة إلى أنه وجد في "شتان" أدق وصف للأب الذي يهجر أطفاله وزوجته من دون السؤال عنهم ويعذب أطفاله بغيابه عنهم، وبالمقابل الأم تتمسك بهم.

وفي غلاف الرواية، حاول الكاتب أن يجد وصفا دقيقا لشعور الأبناء الذين يعانون من انفصال والديهم، ولم يجد أدق من الوصف أن الأطفال ينقسمون إلى نصفين، أحلامهم تنقسم ومشاعرهم تنقسم وكذلك، نفسياتهم وظهورهم.

هذا وتعد "شتان" العمل الروائي الثاني في حصيلة القواسمة، ومن قبله خط رواية "هنا أنت" التي تناول بها مواضيعا مختلفة ما بين القصص والخواطر، ولكن "شتان" أرهقته بشكل كبير وأتعبته نفسيا وصحيا وجسديا بحسب قوله.

وقد أدرك القواسمة موهبته في الكتابة منذ أيام الدراسة، بسبب مهارته في كتابة مواضيع التعبير، ولكن في سنة 2012 كتب للمرة الأولى لصديقه المقرب، والذي لطالما اعتبره قدوة له في الحياة وأحب ان يعبر له بالكتابة عن مشاعره، فكتب له أول نص في حياته ومن هنا، اكتشف مهارته العالية في الكتابة، وكانت بداية دخوله عالم الكتابة.

بدأ القواسمة العمل على تطوير هذه المهارة من خلال، قراءة الكثير من الكتب ليتمكن من الكتابة وليمتلك معجما لغويا قويا، إضافة إلى متابعة مختلف الأعمال الدرامية باللغة الفصحى، ولكن أكثر شيء طور قدرته على الكتابة، هو استماعه لجميع مشاكل متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر مكنه من إدراك العديد من المواقف والأمور التي قد يعيشها الإنسان في حياته.

ويذكر القواسمة، أنه عندما بدأ بنشر كتابته، اتجه إلى منصة "فيسبوك"، ولم يكن لديه متابعين، فقط بعض الأصدقاء والأهل، ولكن مرة تلو الأخرى، بدأت تنتشر كتاباته ولاقت رواجا واستحسانا، وفي سنة 2014، أصبح لديه أكثر من 10 آلاف متابع على "فيسبوك".

ويقول قواسمة: "بدأت أعمل على نفسي أكثر وأطور من كتباتي وأغير الأسلوب، للوقت الذي تمكنت فيه من الدخول لقلوب الكثيرين"، مبينا أنه عند إصداره لروايته الأولى "هنا أنت" عانى كثيرا ليحصل على صدى، لذلك قرر الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي، ليحظى بانتشار أكبر من خلال صنع مقاطع فيديو لاقتباسات من الرواية، وهذا ساعد في انتشارها والإقبال على طلبها، إذ أصبح لديه طلبات من جميع البلاد، وبفضل ذلك استطاع النجاح في إنشاء قاعدة جماهيرية لنفسه.

ويختتم القواسمة حديثه مؤكدا، أن رواية "شتان" هي قصة حقيقية، أحداثها حقيقية، أناسها حقيقيون، معاناتهم حقيقية، مشاعرهم حقيقية، علينا أن نتحدث عنهم ونسلط الضوء عليهم، مضيفا، أنه يطمح إلى أن يكون كاتب سيناريست لمسلسلات وأفلام، ولا يقتصر على الروايات وأن تكون عبارة عن رسائل مهمة للمجتمع، لهذا يحاول أن ينمي قدرته على التعبير ليستطيع وصف مشاعر الأشخاص من حوله.









غلاف الكتاب-(من المصدر)