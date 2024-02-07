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أكياس النوم تنتجها بقجتي لحماية عائلات غزية بالشتاء القارس

2/7/2024 9:59:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- شتاء قارس، وسقوف مكشوفة، تحيط بسكان غزة، ممن باتوا نازحين في خيامهم، تداهمهم مياه الأمطار، لينخر البرد في عظام الصغار، في ظل نقص حاد في وصول المساعدات إلى داخل القطاع. ذلك الأمر دفع بالعديد من الجهات الخيرية إلى ابتكار طرق فعالة للتدفئة وبخاصة عند النوم، كما فعلت الناشطة ريم رمضان مديرة مؤسسة "بقجتي".
و"بقجتي" مؤسسة تعنى بابتكار وتطوير كل ما يساهم في توفير الوقت والجهد في المنزل، من منتجات تساعد على توفير الطاقة بشكل كبير، وصديقة للبيئة، بيد أن ما يحدث في غزة من حرب دائرة أدت إلى النزوح والتشرد في أوساط العائلات، دفع رمضان إلى إبتكار طريقة فعالة للتدفئة وإنتاج كميات كبيرة منها، وما يُعرف بـ "أكياس النوم" والتي تم تخصيص الجزء الأكبر منها للأطفال، أو ممن يمكنهم استخدامها.
وفي ذلك، تقول رمضان في حديثها لـ "الغد" أنها ومنذ اندلاع الأحداث الدموية في غزة، وما طال الأهل من دمار ونزوح من بيوتهم من دون أن يتوفر لهم مقومات الحياة الأخرى، سوى بضع خيام لملمت جراح العائلات، التي ما زالت تبحث عما يؤمن غذاء ودواء ودفئا لأطفالها، حرصت مع مجموعة من السيدات اللواتي يعملن في مشروع بقجتي على أن لا تقف مكتوفة الأيدي دون تقديم العون والمساعدة كلاً حسب قدرته واختصاصه.
ومن هنا، بدأت "بقجتي" بتجهيز "الجاكيت الشتوي ذي الخامة النوعية المميزة" والتي تساعد على التدفئة بشكل كبير، كما تبين رمضان، وذلك من خلال مشاغل المؤسسة وبعمل مجموعة من السيدات على قدمٍ وساق، لإنتاج أكبر كمية ممكنة وتسليمها للجهات المختصة في إيصال المساعدات إلى غزة، وهي الهيئية الخيرية الهاشمية، وتم إنتاج ما يزيد على 400 جاكيت وإرسالها بأسرع وقت إلى قطاع غزة، والتأكد من إيصالها لمستحقيها.
ولكن ومع مرور الوقت ومشاهدة الكثير من الصور التي تصل من قطاع غزة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، كان لا بد من إيجاد طريقة فعالة في زيادة الدفء للعائلات التي تقيم في خيم النزوح، ومع تساقط الأمطار بشكل كبير باتت المياه تتسلل إلى داخل الخيم وفقدان الفراش لإمكانية النوم عليه بسبب ذلك، وهو ما دفع رمضان إلى ابتكار فكرة "أكياس النوم" والتي تتمتع بجودة كبيرة.
وتوضح رمضان أن هذه الفكرة جاءت من رحم المعاناة التي يعيشها الشعب الغزي في فصل الشتاء، وتم استنباط تلك الفكرة من خلال مشاورات واقتراحات، كان بعضها من خلال مجموعة من الأشخاص ممن لهم عائلات مقيمة داخل قطاع غزة، وعلموا أن محاولة إرسال مساعدات تساعد على النوم بدفء دون أن تتلف تلك الأغطية مياه الأمطار، ساعدتها على أن تبتكر أكياس النوم الفعالة، وبدأ فريقها في المؤسسة مباشرةً بصناعتها.
تقول رمضان "خلال فترة قياسية قمنا بتحضير ما لا يقل عن 140 فرشة أو كيس نوم وبأيام قليلة وما يزال العمل قائماً لإنتاج كميات كبيرة من هذا المنتج الذي يحتاجه كل شخص في قطاع غزة"، حيث أشارت إلى أن الكمية التي تم تحضيرها يمكن أن تناسب الأطفال في المرحلة الأولى، بينما سيتم العمل في المراحل المقبلة على إنتاج أحجام كبيرة لتناسب كل شخص، خاصة وأن الحاجة لاستخدام أكياس النوم حتى بعد فترات طويلة قد تكون انتهت فيها الحرب، فإن هناك فترة انتقالية قد يجد فيها الغزيون أنفسهم بدون بيوتهم التي دُمر جزءا كبيرا منها.
وتُعد حملة "أكياس النوم" هي المرحلة الثانية والخيرية المخصصة لمساعدة الأهل في غزة، بعد أن كانت حملة الجاكيت الشتوي. وتؤكد رمضان أن الفريق في مؤسسة "بقجتي" الذي عمل على إنتاج تلك القطع عمل بكل شغف وحب وحماس في سبيل أن يكون لهم دور، مهم كان حجمه، في مساعدة الأهل في غزة، وهناك من يقوم بدعم الحملة لزيادة عدد القطع التي يتم إنتاجها، وبتكلفة لا تزيد على "13 دينارا" لكل كيس نوم يتم إنتاجه.
خامة "كيس النوم" تتكون من مواد وأقمشة تمنع تسرب المياه، ودافئة شتاء، وباردة في درجات الحرارة المرتفعة، كما أنها خفيفة الوزن ويمكن استخدامها وتنظيفها بسهولة، ونقلها دون جهد، وقد تستخدم لفترات طويلة المدى.
وتدعو رمضان أي شخص يرغب بأن يكون له دور في توفير الدفء والمساعدة من خلال المساهمة في إنتاج أكياس النوم أن يقوم بالتبرع لدى مؤسسة بقجتي من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، والتي يتم التنسيق في تجهيزها للإرسال إلى قطاع غزة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حيث سيتم تجهيز كميات أخرى بحسب ما يتوفر من مواد وتبرعات كذلك، حيث إن الفريق سيقوم بصناعة كميات من هذه الأكياس النوم وسيتم إرسالها على دفعات.
وقامت المؤسسة بعمل فيديو توضيحي لفكرة "أكياس النوم" ونشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي والموقع الإلكتروني الخاص بـ "بقجتي"، وذلك بهدف التوضيح والشرح لكل من يرغب بالتبرع للتعرف على المنتج، والتعريف كذلك بكيفية استخدامه.
وتؤكد رمضان أن التفكير في طرح افكار جديدة هو عنوان مؤسسة بقجتي، سواء للمساعدات التي يتم تقديمها لأهلنا في غزة، أو من خلال المنتجات التي يتم توفيرها بالسوق المحلي والتي هي صديقة للبيئة وتوفر الطاقة بشكل كبير، ولديها العديد من المشاركات في البازارات والمعارض للترويج للمنتج الأردني والتعريف به كبديل مناسب "لموفرات الطاقة".

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