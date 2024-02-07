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النواب يعدل المادة الخاصة بـعتبة الفوز في الانتخاب

2/7/2024 9:59:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان - أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2024، والمُتضمن تعديل المادة 49 من قانون الانتخاب، وذلك خلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من أعضاء الفريق الحكومي.
وجرى التعديل على الفقرة الأولى من البند 4، من المادة 49 من قانون الانتخاب، والذي اشترط أن يكون عدد القوائم الفائزة في الدوائر المحلية 3 قوائم أو أكثر، بخلاف النص المعمول به حاليا، والذي كان يتضمن منح مقاعد الدوائر المحلية للقائمة التي تتجاوز العتبة ومقدارها 7 % من أصوات الناخبين، حتى لو كانت قائمة واحدة.
وينص التعديل الجديد: "على الرغم مما ورد في البند 1 من هذه الفقرة إذا لم تصل قائمتان محليتان على الأقل في الدائرة المخصص لها مقعدان من خلال التنافس الحر، وثلاث قوائم محلية على الأقل في الدائرة المخصص لها ثلاثة مقاعد فأكثر لنسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في القانون، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار 1 % على التوالي حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الأدنى المطلوب وفقًا لأحكام هذا البند".
تجدر الإشارة إلى أن نسبة الحسم (العتبة) في القوائم المحلية هي 7 %، أما نسبة الحسم في القوائم العامة (الوطنية) فتبلغ 2 %، ويعني التعديل المقترح منح فرص أكبر للقوائم المحلية، حيث كان القانون الأصلي يحصر الفائز بالمقاعد النيابية بالقائمة التي تتجاوز نسبة الحسم فقط حتى لو كانت قائمة واحدة.
واعتبر نواب في المذكرة التي رفعوها إلى رئيس المجلس، والتي تضمنت الاقتراح بقانون، أن التعديل من شأنه تعزيز التنافسية بين القوائم الانتخابية في الانتخابات المقبلة.
وعبر النواب ينال فريحات وصالح العرموطي وحسن الرياطي، ومحمد أبو اصعيليك، وأيوب خميس، وهم أعضاء في كتلة الإصلاح النيابية، والنائب محمد العكور عن رفضهم للتعديل المقترح، معتبرين أن هناك تعديلات أحق بالانتباه لها قبل هذا التعديل، حيث طلب العرموطي رد القانون، الذي أشار إلى تحليلات، تتحدث عما اعتبره "استهداف الإسلاميين بتعديل قانون الانتخاب"، مُطالبًا الحُكومة بالرد على هذه التقارير، وتوضيح الأسباب الموجبة للرأي العام، فيما نفى رئيس مجلس النواب ذلك.
وأوضح النائب عبدالمنعم العودات المسار القانوني لتعديل مشروع القانون، حيث قدم موجزًا بشأنه، مُقترحًا إضافة فقرة "من خلال المسار التنافسي"، بعد كلمة "مقعدان" في المادة.
وكان المجلس ناقش، في جلسة سابقة، مُذكرة نيابية مُقدمة من 104 نواب، حول تعديل الفقرة الثانية (أ) من المادة 49 من قانون الانتخاب، وصوت بالأغلبية على تحويلها إلى الحُكومة.
ويتعين أن يرسل مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب، والذي جاء كمقترح بقانون من قبل المجلس، إلى مجلس الأعيان لإقراره ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية ونشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح معمولا به.
وفي الجلسة، أدت النائب صباح الدردور القسم الدستوري خلفًا للنائب المرحوم عبدالسلام ذيابات بوصفها الحاصلة على أعلى الأصوات من القائمة الفائزة في انتخابات الدائرة الثانية في محافظة إربد.
وقرأ النواب الفاتحة على روح النائب المرحوم عبد السلام ذيابات، والموظف بالمجلس عمران شنيكات.
وقال الصفدي: "فقدنا قبل أيام، الزميل العزيز النائب عبد السلام الذيابات، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، تاركاً في نفوسنا ألماً وحزناً، حيث كان مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل والعمل لصالح وخير أبناء شعبنا العزيز".
وتابع: "أتقدم باسمكم جميعاً بأحر التعازي لذوي الفقيد الغالي، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأدعو الزملاء لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة، وعلى روح الموظف لدى الأمانة العامة لمجلس النواب عمران شنيكات، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل أيام، ونتقدم لأهله وذويه الكرام بأحر التعازي والمواساة".
إلى ذلك، وفي ذكرى الوفاء والبيعة، استذكر الصفدي، المغفور له الملك الحسين بن طلال، معددا إنجازاته للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون، ومجددا البيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة اليوبيل الفضي للجلوس على العرش، ومهنئا بمناسبة وصول المنتخب الوطني لنهائي كاس آسيا لكرة القدم التي تقام في دولة قطر.
وقال الصفدي: "إننا نستذكر بحلول ذكرى الوفاء والبيعة، بعظيم المعاني الوفاء للراحل الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، باني نهضة الأردن الحديث، وقد حمل على عاتقه مسؤوليات كبيرة من أجل الوصول إلى دولة المؤسسات والقانون، فغدا الأردن في عهده وطناً منيعاً وقف في وجه كل الصعوبات بقوة وثبات.
وأضاف: "لقد بقي الأردن طيلة ربع قرن من العهد الميمون لجلالة الملك عبد الله الثاني، واحة أمن واستقرار، وأنموذجا يُحتذى في المنطقة لشكل الدولة القوية المبنية على قيم من التسامح والوئام وسيادة القانون واستقرار مسيرتها الديمقراطية، وحمل جلالة الملك على عاتقه تحقيق التنمية الشاملة في المسارات كافة، مثلما بقي حاملا أمينا لوصاية الهاشميين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مدافعا عن عدالة القضية الفلسطينية، مناديا بالحل السلمي، سبيلا لمختلف الأزمات".
وأضاف: "في هذا اليوم نجدد البيعة لفارس بني هاشم، سيد الحكمة، جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، والذي قدم طيلة خمسة وعشرين عاماً من عهده الميمون، أعظم التضحيات، فكان العزم والحزم والبناء والعطاء عنوانا لهذه المسيرة التي برهن فيها الأردنيون مع قيادتهم، أبلغ معاني التلاحم والوفاء، ليكون هذا الوطن، منيعا في وجه عاصفات الأيام، قاطعا مثل حد الحسام، بوجه الطامعين الواهمين الذين ما انفكوا يحاولون النيل من منعة هذا الوطن، ولكن قد باءت بالخسران كل المرامي".
وتابع: "سيبقى الأردن بعون الله، قلعة الصمود، تحميه سيوف الحق والزنود، نشامى الجيش وفرسان المخابرات وبواسل الأمن، شامخات رؤوسهم بالحق ولا تنحني إلا عند السجود، وقد أقسموا، قسم الرجال الصادقين، أن يبقى هذا الوطن بقيادة عميد آل البيت الأطهار، منارة الأوطان، قوي البنيان، لا مكان لليأس فيه، ولا تعرف التشاؤم أو الانكسار، هامات الأردنيين، ليغدو هذا الوطن كما نريد على الدوام مُهابا مصانا كما كان على مدى الأزمان".
وختم بالقول: "بالتزامن مع هذه الذكرى الغالية، كان نشامى المنتخب الوطني، يقدمون للوطن أغلى الهدايا وأعظم الأفراح، حيث أدخلوا البهجة في قلوب الأردنيين جميعاً بوصولهم لنهائي كأس آسيا، فتحية الفخر بهم جميعاً وقد رفعوا رؤوسنا عالياً بهذا الإنجاز الكبير، ومبارك لسيد البلاد راعي الرياضة الأول مولاي المفدى، ولسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وسمو الأمير هاشم بن عبد الله، وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، ولكل أبناء شعبنا العظيم، هذا هو الأردن، يجعل دوماً من التحديات فرصاً، ويثبت دوماً أنه وطن القوة والمنعة والمجد".
وعرض مجلس النواب، فيديو يتضمن أهم إنجازات البرلمان طيلة ربع قرن من العهد الميمون لجلالة الملك عبد الله الثاني، وذلك بمناسبة حلول اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش، وتضمن الفيديو مضامين خطابات العرش السامي طيلة خمسة وعشرين عاماً، وأهم المحاور التي وجه جلالة الملك الحكومات إلى العمل بها، كما تضمن الإنجازات والتطورات التي شهدتها المجالس النيابية، بهدف تعزيز المسيرة الديمقراطية، وكذلك عدد القوانين التي أقرها كل برلمان وأهم المحطات التي واكبها.

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