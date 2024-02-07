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مقتل قياديين في كتائب حزب الله بهجوم في بغداد

2/7/2024 9:59:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قتل قياديان في كتائب حزب الله بهجوم شهدته بغداد ليل الأربعاء.
واستهدفت طائرة مسيّرة سيارة في منطقة المشتل شرقي العاصمة العراقية، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.
وتبين أن من بين القتلى القياديان في الحشد الشعبي أبو باقر الساعدي الذي يعد مهندس الصواريخ في كتائب حزب الله، وأركان العلياوي مسؤول منظومة المعلومات في الكتائب.
وقال مصدر أمني لـ"فرانس برس"، إن "طائرة مسيرة استهدفت بثلاثة صواريخ سيارة دفع رباعي في منطقة المشتل".
وبحسب مصدر أمني ثان أكد وقوع الهجوم، فإن السيارة كان يستقلها "قيادي في الحشد الشعبي"، الذي يضم كتائب حزب الله.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، سيارة محترقة بالكامل من جراء الهجوم.

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