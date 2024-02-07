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القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا ضربة أسفرت عن مقتل زعيم كبير لكتائب حزب الله العراقي

2/7/2024 9:59:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أنها نفذت مساء يوم الأربعاء، ضربة أسفرت عن مقتل زعيم كبير لكتائب "حزب الله" العراقي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها: "عند الساعة 9:30 مساء في 7 فبراير، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ضربة من جانب واحد في العراق ردا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل قائد كتائب "حزب الله المسؤول" عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة".
وأضافت: "ولا توجد مؤشرات على وقوع أضرار جانبية أو خسائر في صفوف المدنيين في هذا الوقت".
وتابع البيان: "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا. ولن نتردد في تحميل المسؤولية لكل من يهدد سلامة قواتنا".
وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أفاد مراسلنا في العراق بسماع دوي انفجارات في شرق العاصمة بغداد، مشير إلى أن قصفا جويا بمسيرات، استهدف سيارة شرقي بغداد.
وذكر أن السيارة استهدفت بصواريخ "هلفاير" من طائرة مسيرة، في حين تجري عملية التعرف على هوية الضحايا.
يذكر أن البنتاغون قال في وقت سابق ن الضربات الأخيرة للقوات الأمريكية على مواقع في سوريا والعراق (الأسبوع الماضي) لن تمثل "حملة طويلة".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر السبت الماضي، شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد أهداف مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة تابعة له.

وأكد البيان أن القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفا مع العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، واستخدمت الغارات الجوية أكثر من 125 وحدة ذخيرة دقيقة التوجيه.
وجاء ذلك ردا على الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن يوم 28 يناير، الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة آخرين بجروح.

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