العراق: العدوان الأميركي الجديد يقوض كل التفاهمات بين بغداد وواشنطن

العراق: العدوان الأميركي الجديد يقوض كل التفاهمات بين بغداد وواشنطن
التاريخ
2/7/2024 9:59:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق اللواء تحسين الخفاجي إن العدوان الأميركي الجديد يقوض كل التفاهمات بين بغداد وواشنطن.
وأضاف نحمل الجانب الأميركي وقوات التحالف تداعيات هذه الأعمال الخطيرة.
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