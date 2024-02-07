Thursday, 08 February 2024 06:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العراق: العدوان الأميركي الجديد يقوض كل التفاهمات بين بغداد وواشنطن

2/7/2024 9:59:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق اللواء تحسين الخفاجي إن العدوان الأميركي الجديد يقوض كل التفاهمات بين بغداد وواشنطن.
وأضاف نحمل الجانب الأميركي وقوات التحالف تداعيات هذه الأعمال الخطيرة.

MENAFN07022024000072011014ID1107825185

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث