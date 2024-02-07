لماذا سحب الاحتلال الكتيبة 271 من معارك خان يونس الطاحنة؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، سحب الكتيبة 271 التابعة لوحدة الهندسة القتالية بعد أسابيع من المشاركة في العدوان على خان يونس جنوبي القطاع.
وأعلن جيش الاحتلال، في كانون الثاني يناير سحب كتيبة 7107 من قطاع غزة، وذلك بعد أشهر من المشاركة في العدوان على القطاع.
وذكرت هيئة البث العبرية، أن الكتيبة التي تم سحبها من قطاع غزة، تعد إحدى كتائب الهندسة القتالية التابعة لقوات الاحتياط.
وأضافت هيئة البث العبرية، أن الكتيبة شاركت في القتال شمالي قطاع غزة، فيما جاء الإعلان عن سحبها تزامنا مع تقارير بوسائل إعلام تفيد باستعداد الجيش لتقليل عدد قواته في شمال القطاع.
وفي كانون الأول / ديسمبر الماضي أعلن جيش الاحتلال انسحاب لواء غولاني من قطاع غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة.
كما أعلن لاحقا عن سحب كتائب من لواء المظليين في جيش الاحتلال الذي يعمل شمالي غزة وجنوبها لإعادة تنظيم صفوفه.
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