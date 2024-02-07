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لماذا سحب الاحتلال الكتيبة 271 من معارك خان يونس الطاحنة؟

2/7/2024 9:59:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، سحب الكتيبة 271 التابعة لوحدة الهندسة القتالية بعد أسابيع من المشاركة في العدوان على خان يونس جنوبي القطاع.


وأعلن جيش الاحتلال، في كانون الثاني يناير سحب كتيبة 7107 من قطاع غزة، وذلك بعد أشهر من المشاركة في العدوان على القطاع.
وذكرت هيئة البث العبرية، أن الكتيبة التي تم سحبها من قطاع غزة، تعد إحدى كتائب الهندسة القتالية التابعة لقوات الاحتياط.
وأضافت هيئة البث العبرية، أن الكتيبة شاركت في القتال شمالي قطاع غزة، فيما جاء الإعلان عن سحبها تزامنا مع تقارير بوسائل إعلام تفيد باستعداد الجيش لتقليل عدد قواته في شمال القطاع.
وفي كانون الأول / ديسمبر الماضي أعلن جيش الاحتلال انسحاب لواء غولاني من قطاع غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة.
كما أعلن لاحقا عن سحب كتائب من لواء المظليين في جيش الاحتلال الذي يعمل شمالي غزة وجنوبها لإعادة تنظيم صفوفه.

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