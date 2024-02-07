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فقدان 5 من مشاة البحرية الأمريكية بتحطم طائرة عسكرية‎

2/7/2024 9:59:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصبح 5 أفراد من قوات مشاة البحرية الأمريكية في عداد المفقودين، الأربعاء، بعد العثور على حطام طائرتهم الهليكوبتر في منطقة نائية إلى الشرق من سان دييجو.
جاء ذلك الإعلان بعد ساعات من فقدان الاتصال بالطائرة وسط موجة من الأمطار والثلوج الكثيفة.
وقالت قوات مشاة البحرية في بيان إن السلطات المدنية عثرت على الهليكوبتر وهي من طراز "سي.إتش-53 إي سوبر ستاليون" في "باين فالي" عند حوالي 9 صباحاً بعد نحو 8 ساعات من الإبلاغ عن تأخرها عن موعدها المحدد حينما لم تصل إلى القاعدة الجوية لقوات مشاة البحرية في "ميرامار" بولاية كاليفورنيا.
وذكرت القوات أن وحدة طائرات تابعة لها تقوم بدعم من السلطات المحلية بمهمة بحث للعثور على أفراد الطاقم الخمسة.
وأوضحت القوات أن الطاقم كان يجري رحلة تدريبية اعتيادية انطلقت من قاعدة "كريتش" الجوية في ولاية "نيفادا" على بعد نحو 60 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من لاس فيجاس مساء الثلاثاء.

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