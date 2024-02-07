الاحتلال يفجر منزل الشهيد حسن قفيشة في الخليل
التاريخ
2/7/2024 9:59:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد حسن قفيشة في الخليل جنوب الضفة الغربية.
وكانت قوات كبيرة تابعة للاحتلال قد اقتحمت مدينة الخليل فجر اليوم.
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