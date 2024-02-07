الاحتمالات المفخخة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) مقلق ما يحدث في الضفة الغربية وما يرد من أخبار منها وعنها.
التهجير مكتوم الصوت وبتواطؤ دولي لا يبرزه في الإعلام كانتهاك جسيم لكل الحقوق الدولية والقوانين، ومقابل ذلك سلطة حكم تصر على أنها تمثل الشعب الفلسطيني وحيدة بشرعيتها تلك، فقدت كل شرعية وتمارس لا القمع البوليسي بالوكالة ولا السيطرة الأمنية بل فسادا يتمأسس في وضع اليد على الأملاك والثروات وتوزيعها بمنهجية المحسوبية الضيقة، وهذا يصب في مصلحة سياسة التهجير التي تتبعها إسرائيل.
هناك قصص وحكايات أغلبها يتم النظر فيه قضائيا خارج الأراضي المحتلة تمنعنا "مرحليا" من الحديث عنها لكنها تعكس كارثة قانون الغاب أو بالأحرى فوضى غياب القانون والسلطة والنظام في الضفة الغربية المحتلة، بينما يجري توسع استيطاني مغلف بشرعية القرار الحكومي الإسرائيلي على شكل مستوطنات غير شرعية صغيرة وجودها يرسخ مفهوم "الضم" غير القانوني كحالة واقعية، وتوسعها المستمر يجعل تفكيكها ضربا من ضروب المستحيل مما يعطل أي تصور سلمي قائم على دولة فلسطينية مستقلة ولو بالحد الأدنى على صيغة لوكسمبورغ.
هذه فوضى ممنهجة، ومخطط لها ولا يخدمها إلا الوقت المتسرب على شكل "وضع راهن" استمراره يكلف مزيدا من الدم المهدور بحملة إبادة وتهجير صامت لا يتحدث عنه أحد، وتوسع استيطاني يفرض الأمر الواقع ممزوجا كله بفساد "رسمي" فلسطيني لا يحقق فيه أحد.
اليمين الإسرائيلي "المنتخب ديمقراطيا ليحكم" يتوهم الاستفادة الكاملة دون تفكير بعواقب الانفجار الوشيك الذي سيكون أكبر بكثير من السابع من أكتوبر، وهو ما يلقي بكل ثقله على الإقليم والعالم.
يتحدث الجميع الآن – ومن جديد- عن حل الدولتين، وطروحات تحاول الابتكار إما على مقياس أوسلو أو خارج نص أوسلو بترتيبات مختلفة وجديدة، لكنها كلها لا معنى لها أمام الواقع الذي يتم تشكيله على الأرض في الأراضي المحتلة.
حين نحاول البحث عن أجوبة للأسئلة من زاوية الأردن، خط التماس الشرقي لكل ما يحدث غربا لا نجد إلا المحاولات المعلنة واليائسة لإنعاش الجثة التي تتفسخ مع مرور الوقت.
ما هي الخيارات الأردنية لكل الاحتمالات الممكن توقعها في أي انفجار قادم؟ وهل لدى الأردن تواصل مع شخصيات فلسطينية وازنة ومؤثرة خارج "صندوق السلطة" وقد انتهت صلاحيتها بكل رموزها المعروفة.
هل هناك استراتيجية أردنية واضحة تتجاوز النصوص الإنشائية المرتهنة للازمة "العلاقات الأخوية" وغيرها من إبر التخدير الوجداني؟
هل هناك قنوات خلفية ما يمكن الاطمئنان إلى وجودها؟ ولماذا لا يتم طرح مبتكر وشجاع على طاولة المجتمع الدولي يكشف كل مسرح الفوضى "الخلاقة" في الضفة الغربية كما في غزة؟
الشرق الأوسط كله بكل مشاريعه "التكاملية" المحتملة معرض للخطر في حال أي انفجار احتمالاته صارت وشيكة، ولا حل إلا كشف كل ذلك على طاولة مفتوحة امام العالم.
MENAFN07022024000072011014ID1107825180
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.