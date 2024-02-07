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الاحتمالات المفخخة

2/7/2024 9:59:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مقلق ما يحدث في الضفة الغربية وما يرد من أخبار منها وعنها.
التهجير مكتوم الصوت وبتواطؤ دولي لا يبرزه في الإعلام كانتهاك جسيم لكل الحقوق الدولية والقوانين، ومقابل ذلك سلطة حكم تصر على أنها تمثل الشعب الفلسطيني وحيدة بشرعيتها تلك، فقدت كل شرعية وتمارس لا القمع البوليسي بالوكالة ولا السيطرة الأمنية بل فسادا يتمأسس في وضع اليد على الأملاك والثروات وتوزيعها بمنهجية المحسوبية الضيقة، وهذا يصب في مصلحة سياسة التهجير التي تتبعها إسرائيل.
هناك قصص وحكايات أغلبها يتم النظر فيه قضائيا خارج الأراضي المحتلة تمنعنا "مرحليا" من الحديث عنها لكنها تعكس كارثة قانون الغاب أو بالأحرى فوضى غياب القانون والسلطة والنظام في الضفة الغربية المحتلة، بينما يجري توسع استيطاني مغلف بشرعية القرار الحكومي الإسرائيلي على شكل مستوطنات غير شرعية صغيرة وجودها يرسخ مفهوم "الضم" غير القانوني كحالة واقعية، وتوسعها المستمر يجعل تفكيكها ضربا من ضروب المستحيل مما يعطل أي تصور سلمي قائم على دولة فلسطينية مستقلة ولو بالحد الأدنى على صيغة لوكسمبورغ.
هذه فوضى ممنهجة، ومخطط لها ولا يخدمها إلا الوقت المتسرب على شكل "وضع راهن" استمراره يكلف مزيدا من الدم المهدور بحملة إبادة وتهجير صامت لا يتحدث عنه أحد، وتوسع استيطاني يفرض الأمر الواقع ممزوجا كله بفساد "رسمي" فلسطيني لا يحقق فيه أحد.
اليمين الإسرائيلي "المنتخب ديمقراطيا ليحكم" يتوهم الاستفادة الكاملة دون تفكير بعواقب الانفجار الوشيك الذي سيكون أكبر بكثير من السابع من أكتوبر، وهو ما يلقي بكل ثقله على الإقليم والعالم.
يتحدث الجميع الآن – ومن جديد- عن حل الدولتين، وطروحات تحاول الابتكار إما على مقياس أوسلو أو خارج نص أوسلو بترتيبات مختلفة وجديدة، لكنها كلها لا معنى لها أمام الواقع الذي يتم تشكيله على الأرض في الأراضي المحتلة.
حين نحاول البحث عن أجوبة للأسئلة من زاوية الأردن، خط التماس الشرقي لكل ما يحدث غربا لا نجد إلا المحاولات المعلنة واليائسة لإنعاش الجثة التي تتفسخ مع مرور الوقت.
ما هي الخيارات الأردنية لكل الاحتمالات الممكن توقعها في أي انفجار قادم؟ وهل لدى الأردن تواصل مع شخصيات فلسطينية وازنة ومؤثرة خارج "صندوق السلطة" وقد انتهت صلاحيتها بكل رموزها المعروفة.
هل هناك استراتيجية أردنية واضحة تتجاوز النصوص الإنشائية المرتهنة للازمة "العلاقات الأخوية" وغيرها من إبر التخدير الوجداني؟
هل هناك قنوات خلفية ما يمكن الاطمئنان إلى وجودها؟ ولماذا لا يتم طرح مبتكر وشجاع على طاولة المجتمع الدولي يكشف كل مسرح الفوضى "الخلاقة" في الضفة الغربية كما في غزة؟
الشرق الأوسط كله بكل مشاريعه "التكاملية" المحتملة معرض للخطر في حال أي انفجار احتمالاته صارت وشيكة، ولا حل إلا كشف كل ذلك على طاولة مفتوحة امام العالم.

MENAFN07022024000072011014ID1107825180

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