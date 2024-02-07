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25 عاما.. وتستمر المسيرة

2/7/2024 9:59:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

على مدار الربع الأول من هذا القرن، شهد الأردن تحولات اقتصادية واجتماعية ملموسة تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث عمل على تعزيز الإنجازات الوطنية والسعي نحو الاعتماد على الذات. وفي مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، اتبع الأردن رؤية ثاقبة، متحولاً من مرحلة إدارة الأزمات إلى إيجاد حلول مستدامة. وخلال العقد الأول من عهده، ركز جلالة الملك على الإصلاحات والتحديث الاقتصادي، مما أسهم في نمو وتعافي الاقتصاد الأردني، تلا ذلك عقد من المنعة والصمود، حيث استطاع الأردن مواجهة التحديات الخارجية بثبات، وفي العقد الثالث، اتجه الأردن نحو التحديث الشامل، مظهراً تفاؤلاً وثقة نحو المستقبل. بالمقارنة مع مراحل سابقة، لا سيما في القرن العشرين، تبرز جهود الأردن في تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية مقابل الناتج الإجمالي الوطني، وكذلك في إدارة العجز في تغطية النفقات العامة من الإيرادات المحلية، حيث أعاد الأردن بناء نظامه النقدي، محافظاً على قوة الدينار الأردني في وقت شهدت فيه أنظمة نقدية أخرى بالمنطقة انهيارات. واستطاع الأردن- في العقد الأول من هذا القرن- تسديد معظم ديونه الخارجية، التي بلغت نسبتها في عام 2009، 57 % من الناتج الإجمالي الوطني، مما يدل على قدرة الاقتصاد الأردني على التعافي والنمو، كما برز الأردن في قطاعات الخدمات العامة، متفوقاً في المنطقة ومقارنة ببعض دول الخليج في جودة الحياة.
تنمية المحافظات شكلت أحد التحديات التي واجهها الأردن مبكراً، حيث قدم الملك فكراً جديداً لتنميتها من خلال المناطق الاقتصادية والتنموية والصناعية، ما أحدث تغييراً ملموساً في توزيع زخم التنمية والاقتصاد على مستوى الوطن. وفي المجال الدولي، نجح الأردن في بناء صورة إيجابية تحظى بتقدير وإعجاب، ما يعكس نجاح سياساته الخارجية وجهوده في تحسين العلاقات الدولية. فيما يخص المياه والبنية التحتية، شهد الأردن قفزات مهمة تؤكد تحسين نوعية الحياة لمواطنيه. الأردن أيضا تحول نحو أمن الطاقة وتنويع مصادرها، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة المتجددة، يمثل خطوة مهمة نحو استقلالية الطاقة والاستدامة. هذه الجهود المتعددة الجوانب تُظهر كيف استطاع الأردن، تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاوز العديد من التحديات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وبناءً على ما سبق، يظهر بوضوح أن الإستراتيجية الأردنية ترتكز على توجه متعدد المحاور يجمع بين التنمية المستدامة والتكيف مع التحديات الإقليمية والدولية، فالأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، قد اعتمد على نهج متوازن يحافظ على استقرار النظام النقدي، ويحقق تقدمًا في مجالات مثل الطاقة المتجددة وتنمية البنية التحتية، مما يشير إلى رؤية طموحة نحو الاستقلال الاقتصادي والاعتماد على الذات. ومن المهم أيضًا التأكيد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري والابتكار كركائز أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، فالتركيز على التعليم والتدريب المهني، إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال، يمكن أن يعزز من قدرة الأردن على مواجهة التحديات المستقبلية، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة. وفي ضوء التحديات الإقليمية والعالمية، يسعى الأردن إلى تعزيز مرونته الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الطاقة وتحسين البنية التحتية. كل ما تم ذكره سابقا، لم يساهم فقط في استدامة النمو الاقتصادي، بل عزز أيضًا من قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات العالمية والحفاظ على استقرارها وأمنها الاقتصادي.

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