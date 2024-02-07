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الأونروا.. الأردن خاسر رئيس بعد الفلسطينيين

2/7/2024 9:59:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

هُناك قصص تُنسج، وحكايات تُروى، لا تنطوي حتى على طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره بعد، كتلك التي حاكتها، وأخرجتها، بشكل أكثر من سيئ، الولايات المُتحدة الأميركية، عندما عللت وقف دعمها المادي الذي تُقدمه إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بزعم أن 12 من موظفي الأخيرة ينتمون إلى المُقاومة الفلسطينية.
أصحاب البيت الأبيض، جلله العظيم جل في علاه بالسواد، لم يُكلفوا أنفسهم عناء إجراء تحقيق، ولو شكلي، بشأن تلك الكذبة أو الاتهامات الباطلة، فضلًا عن أنهم لم يكترثوا أبدًا إلى 152 موظفًا من“الأونروا”، ارتقوا شُهداء، جراء المجاز الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني، منذ 124 يومًا.
تقارير صحفية كثيرة، والعديد من المُحللين والكُتاب، تناولوا بإسهاب، الآثار السلبية لتلك الخطوة التي لا يشك أحد، بأن هدفها الرئيس تصفية القضية الفلسطينية، والقضاء على الشاهد الوحيد على قضية بلد مُحتل، ومُعاناة وحقوق الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لعقاب جماعي.. وما يدل على صحة ذلك، هرولة كُل من: أستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا واليابان وفرنسا وسويسرا والسويد واستونيا، خلف واشنطن، يؤيدون ما يُخطط لهم أسيادهم (العم سام).
ليس هُناك مُبالغة أبدًا، عندما نقول إن الخاسر الرئيس بعد الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، هو الأردن، الذي سيتأثر بشكل مُباشر، وعلى أكثر من صعيد، جراء تصفية“الأونروا”، خصوصًا إذا ما علمنا بأنه يعيش فيه 2.2 مليون لاجئ مُسجل، وهو أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين على مُستوى دول العالم.
وبحسبة بسيطة، فإن عدد الأردنيين العاملين في“الأونروا”، يبلغ 7500 موظف وموظفة، بينهم ما يقرب من ألف طبيب وطبيبة، يُشكلون ما نسبته 25 بالمائة من المجموع الكُلي للعاملين بهذه الوكالة في مناطق عملياتها الخمس، التي تضم بالإضافة إلى الأردن، كُلا من: الضفة الغربية، قطاع غزة، سورية ولبنان.
ذلك يعني أن هُناك 7500 أُسرة في الأردن، أو بمعنى ثان 38 ألف فرد، على حسبة أن مُتوسط الأُسرة خمسة أفراد، سيتأثرون سلبًا بشكل مُباشر، وسيفقدون مصادر رزقهم، في حال تم إكمال ذلك المُخطط الشيطاني.
وفي حال تم حسبتها بلغة المال، فإن المبلغ المالي المُتأتي من هؤلاء يبلغ 63 مليون دينار سنويًا، على فرض أن المُتوسط الحسابي لرواتب موظفي الوكالة، سبعمائة دينار شهريًا.. وهذا مبلغ، ليس بكبير ولكنه ليس قليلا أيضًا، خاصة أنه يُنفق في تجمعات تُعد بسيطة، وتكاليف المعيشة فيها أقل من مناطق أُخرى، ما يعني أن له دورًا في تحريك عجلة الاقتصاد الأردني، إذ يتم إنفاقه على تعليم وصحة وملابس وأثاث وغذاء، وكذلك إيجارات.
وتصفية“الأونروا”، تعني توجيه ضربة قاضية للتعليم الأساسي في الأردن، الذي يُعاني الأمرين بالأصل، فمصير 121 ألف طالب وطالبة، يُشكلون 22.2 بالمائة، من مُجمل الطلبة في مدارس الوكالة في أقاليهما الخمسة، والبالغ عددهم 545 ألفًا، بات في علم الغيب، أو قد يتلقون تعليمًا“صوريًا”.. بالإضافة إلى أن 4557 مُعلمًا ومُعلمة، يُشكلون 22.9 بالمائة من عاملي الوكالة، سيخسرون وظائفهم، وبالتالي يفقدون مصدر رزقهم وذويهم.
كما أن“التصفية”، تعني إغلاق 171 مدرسة في المملكة، تُشكل 24.2 بالمائة من مدارس“الأونروا” كافة، والبالغ عددها 706 مدارس، الأمر الذي يُشكل عبئًا جديدًا على المدارس الحُكومية، التي ستكون في وضع لا تُحسد عليه، فحاليًا هي غير قادرة على استيعاب الطلبة الموجودين، وتُعاني من نظام الفترتين، والعديد منها بحاجة إلى إعادة تأهيل، فضلًا عن العدد المُرتفع من المدارس المُستأجرة، فكيف سيكون الحال عندما يُضاف إليهم ذلك الرقم المُخيف؟، خصوصًا إذا ما علمنا بأن أهالي هؤلاء الطلبة غير قادرين على تدريسهم في مؤسسات التعليم الخاصة.
أما القطاع الصحي، فلن يكون أفضل حالًا من“التعليم”، إذ يوجد بالأردن 25 مركزًا صحيًا، تُشكل 17.8 بالمائة من المراكز الصحية التابعة لـ”الأونروا”، البالغ عددها 140.. وللقارئ أن يتخيل، كم سيكون وضع هذا القطاع صعبًا، عندما يعلم بأن المراكز الـ25 تلك تستقبل نحو 1.7 مليون من اللاجئين الفلسطينيين سنويًا.
مرة ثانية، الخاسر الرئيس بعد الفلسطينيين هو الأردن، جراء تلك“الفعلة الإجرامية”، إذ يوجد بالمملكة 10 مُخيمات من أصل 57، تُشكل مُجمل مُخيمات اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يعني أن 17.5 بالمائة من مُخيمات اللاجئين
موجودة في الأردن.

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