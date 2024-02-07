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أميركا والكيان.. قرابة جينات..!

2/7/2024 9:59:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


‏يطول البحث في أسباب الحب بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. لكن أحد الأسباب هو الاشتراك في نفس الأمّ، حيث خرجتا من رحم الاستعمار الاستيطاني، لتعكسا نفس الجينات التاريخية والأيديولوجية و”الأخلاق” و”المبدأ. ويكشف فحص هذه القواسم المشتركة عن تكرار نفس النمط من اغتصاب الأراضي، وتشريد السكان الأصليين، وإنشاء مجتمعات تشرعن الاستيلاء وتعتبره قيمة إنسانية حضارية في مواجهة“الأقل من بشر”.
في هذا السياق، يمكن مقارنة الحصار الوحشي الذي يفرضه الكيان الصهيوني على غزة بالمحنة التاريخية لما تسمى“محمية باين ريدج” الهندية في الولايات المتحدة. وفي الحقيقة، يشتغل الكيان، عن طريق الاستيطان فيما تسمى“الأراضي الفلسطينية مع أنها مستعمرة بنفس المقدار، على وضع الفلسطينيين المتشبثين بالوطن في“محميات” باطراد، مثل الهنود الحمر. وينبغي، إذا أردنا وصف مناطق الضفة المقسمة إلى فئات هيمنة، ومفصولة في معتزلات محاصرة ومزدراة،“محميات” كما هي في الممارسة. حتى أن الماهية المضمرة لـ”الدولة الفلسطينية” التي عام الحديث عنها مؤخرًا ربما يغلب أن تكون“محمية” يُحشر فيها الفلسطينيون، لا لحفظ البقاء بقدر ما هو للخنق وإعدام الإمكانية.
ربما لا يعرف كثيرون أن الولايات المتحدة الحالية ما تزال فيها محميات للسكان الأصليين. وتقع محمية باين ريدج Pine Ridge Indian Reservation‏ في ولاية داكوتا الجنوبية الأميريكية، أغلبية سكانها من نسل الهنود الأصليين. وقد تأسست هذه المحمية كجزء من محمية أكبر تسمى“محمية سبوكس” في العام 1889. وتبلغ مساحة باين ريدج الآن نحو 8,984,306 كيلومتر مربع. وهي سابع أكبر محمية في الولايات المتحدة، حسب (ويكيبيديا).
مثلما يحدث في غزة، استخدام الكيان الاستعماري الاستيطاني نفس الإستراتيجيات في باين ريدج. وقد أخضِعت المحمية هي أيضًا للحصار الاقتصادي كوسيلة لممارسة السيطرة، مما حد من توفر الضروريات الأساسية. كما واجهت تهميشًا اقتصاديًا عقد وصول السكان الأصليين إلى الموارد والفرص.‏
‏وكما هو الحال في غزة، خضعت المحمية الهندية للتحكم العسكري القاسي. وتميز تاريخها بالتواجد الكثيف للقوات العسكرية– بل إنها تعرضت للعديد من المجازر أيضا، يشير المؤرخون منها بشكل خاص إلى ما تسمى مذبحة“الركبة الجريحة” في العام 1890.‏ وتشير المصادر إلى أن قوات سلاح الفرسان الأميركية حاصرت مجموعة من الهنود الحمر بهدف نزع سلاحهم. وعندما رفض أحدهم تسليم بندقيته وانطلقت طلقة بالخطأ في الفوضى، فتح الأميركان النار العشوائية ليتساقط القتلى من الرجال والنساء والأطفال. ورد الهنود الذين ما يزالون يحتفظون ببنادقهم، فقط ليسحقهم الجنود ويقع نحو 300 ضحية. وفي المقابل، خسر الجنود نحو 25، معظمهم بـ”نيران صديقة” بسبب الاضطراب. القصة تتكرر.
ولم يتحسن حال“المحمية”، حيث عانت دائمًا من ارتفاع معدلات الفقر، ومحدودية مرافق الرعاية الصحية، وظروف المعيشة المتدنية، والفارق الاجتماعي والاقتصادي الهائل عن مجتمع المستعمرين البيض. كما دأب النظام الاستعماري الأميركي على محاولات محو الثقافة الأصلية في باين ريدج، وتعطيل أساليب الحياة التقليدية والاستيعاب القسري للسكان وتمييع هويتهم.
بطبيعة الحال، كان لا بد أن يعاني المجتمعان، الفلسطيني والهندي، من الصدمة التاريخية التي لا بد أن يتركها التهجير القسري، والعنف المنهجي، وانتزاع أراضي السكان الأصليين وسرقة مواردهم، إنهما في النهاية ضحايا لنفس متطلبات السياقات الاستعمارية الاستيطانية الإبادية. لكن حظ الفلسطينيين أفضل بالتأكيد من الهنود –حتى مع أنهم تحت هجوم تحالف غريب من القوى العالمية وغير العالمية الساعية إلى إلغائهم، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، الخبيرة في أساليب إبادة السكان الأصليين.
صمد الفلسطينيون. لكن عليهم الآن صيانة صمودهم بالحذر الشديد من خدع الاستعمار، ومقاومة كل وسيلة لتكرار نمط“المحميات” عليهم في أي عرض مستقبلي لإقامة دولة أو غير ذلك. وعليهم بشكل خاص مقاومة اقتراحات الصديق قبل العدو والتشبث بشدة ببقائهم التاريخي كشعب، الذي حققوه بالدم والدموع، كمسألة وجود.
كان في“أوسلو” ومخلفاتها درس قاسٍ ينبغي عدم تكراره، هو ضرورة تسمية الأشياء باسمها. لا ينبغي طباعة ورق رسمي واهِم ومزور يتظاهر بما ليس فيه، مروس بعبارة“دولة فلسطين” عندما يكون الأفضل“محمية الضفة وغزة”. بعد كل هذا التعب والضحايا، يستحق الفلسطينيون أكثر بالتأكيد من محمية، ولا يمكن أن يوضعوا في محمية. سوف يجدون دائمًا طريقة لهدم الأسيجة والأسوار.

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