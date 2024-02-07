الترجي والفيصلي الانتصار مطلب
التاريخ
2/7/2024 9:54:32 PM
(MENAFN
- Al Watan) يعلق الترجي وضيفه الفيصلي آمالا عريضة على مواجهتهما التي ستجمعهما اليوم، على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيب، في ختام مواجهات الجولة الـ20 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، فالترجي الذي يملك 14 نقطة في المركز الـ16 أحد مراكز الهبوط يأمل في الارتقاء قليلا عن مراكز الخطر، والعنابي الذي في جعبته 31 نقطة يريد الاقتراب أكثر من مراكز الصعود.
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