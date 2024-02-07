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الترجي والفيصلي الانتصار مطلب

2/7/2024 9:54:32 PM
(MENAFN- Al Watan) يعلق الترجي وضيفه الفيصلي آمالا عريضة على مواجهتهما التي ستجمعهما اليوم، على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيب، في ختام مواجهات الجولة الـ20 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، فالترجي الذي يملك 14 نقطة في المركز الـ16 أحد مراكز الهبوط يأمل في الارتقاء قليلا عن مراكز الخطر، والعنابي الذي في جعبته 31 نقطة يريد الاقتراب أكثر من مراكز الصعود.

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