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قطاع التكنولوجيا الحيوية بين الواقع والمأمول

2/7/2024 9:48:59 PM
(MENAFN- Al Watan) العديد من الإخوة والمهتمين أرسل لنا عن خبر إطلاق سمو ولي العهد الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، والحق يقال، الجميع سعداء بهذا الخبر، فما بالك نحن العاملون في هذا القطاع، وهذا يدل على بعد نظر والرؤية المستقبلية الفذة لسمو ولي العهد، وتركز الإستراتيجية على تحسين الصحة الوطنية ورفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات الواعدة.
قطاع التقنية الحيوية بدون مبالغة من أهم القطاعات في مستقبل الإنسان والبشرية ويتعلق بكل شيء أساسي لاستمرار الجنس البشري وصحته وسلامته!
ميزة القطاع أنه يمكنه مواجهة العديد من التحديات العالمية وخلق قيمة اقتصادية في مجالات مختلفة، مثل الرعاية الصحية والزراعة والمواد والطاقة، ولتوضيح بعض أمثلة منتجات التكنولوجيا الحيوية فهي مثل اللقاحات والأدوية الحيوية والمناعية والعلاجات التفصيلية والعلاجات الجينية والمضادات الحيوية والإنزيمات، ويدخل أيضا في القطاعات الأخرى مثل الزراعة وتحسين المحاصيل وحتى الطاقة والوقود الحيوي والبلاستيك.
بناء قطاع تقنية حيوية متطور وفعال ليس بالمهمة السهلة، وليست بالمستحيلة أيضا، لكن من في القطاع يدركون التحديات، ومن خبرة ما يقرب من العقدين في هذا المجال نؤكد أن القطاع يختلف بشكل كبيرا جدا عن بقية القطاعات الأخرى حتى عن الصحة والطب، بل بينهما بون شاسع، ولك لغته المختلفة وفي كثير من الأحيان المتعاكسة!
إن بناء إستراتيجيات لقطاع تقنية حيوية متطور ومرن يحتاج مجلدات وليس إلى مقال! لكن سأركز على نقاط حيوية بل مصيرية للقطاع! إن جوهر قطاع التقنية الحيوية هو (الإبداع والابتكار)، ضع تحتها أكثر عدد من الخطوط تريده، فهو مجال ديناميكي وتنافسي يتطلب ابتكارا واكتشافا مستمرين لتلبية احتياجات وتوقعات العملاء والمرضى والمجتمع. تحتاج إلى الاستثمار في البحث والتطوير والاستفادة من التقنيات الجديدة بشكل مستمر ويومي ودائم!
إذا أردت تدمير قطاع التقنية الحيوية أو فشله فقط ضع عليه شخصا لا يؤمن بالابتكار أو بيروقراطي أو شخص لا يفكر خارج الصندوق ولا يتقبل الأفكار الجديدة الخلاقة! لأن الابتكار والإبداع والأفكار الجديدة هي جوهر ورح القطاع!
طبعا تنظيم القطاع شيء أساسي، وهنا نتكلم عن قطاع في منتهى الدقة فالتنظيمات ستكون على أعلى المعايير العالمية.
أحد أهم العوامل لنجاح القطاع هو استقطاب المواهب، وهنا يكمن السر في تقدم القطاع مقارنة بين مكان وآخر.
عامل آخر مهم جدا خصوصا لبناء قطاع تقنية حيوية جديد هو الشراكات والاستحواذات مع الشركات المبتدئة الجديدة التي لها مستقبل واعد، لكن هذا العامل أيضا خطير لأنك تحتاج ما يسمى (العين الفاحصة) أو العين الخبيرة التي ترى إذا كان هناك فرصة ومستقبل باهر للشركة أم لا قبل الاستحواذ والشراكة!
أما الشراكات مع الشركات الكبرى في القطاع الحيوي فائدتها محدودة خصوصا الغربية، قد يساعدونك في تصنيع ما لديهم ونقل بعض التقنية، لكن هم بخلاء جدا في مشاركة ما لديهم للمستقبل أو الترند المستقبلي للتقنية الحيوية! فتكون دائما خطوات خلفهم في المجال!
استخدام التقنيات الحديثة ودمجها مع التقنية الحيوية أمر هام جدا وستحرق المراحل وتسرع في تقدم القطاع مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتعاون مع اللاعبين الآخرين لخلق حلول جديدة ومتميزة!
لا شك أن الإستراتيجية الوطنية كانت واقعية ووضعت وقتا ملائما إلى 2040، ولا شك أننا نملك المقومات والإمكانات في المملكة لإنشاء قطاع تقنية حيوي فعال وحديث، فالإستراتيجية الوطنية تركز للتقنية الحيوية على أربع توجهات وهي: اللقاحات بهدف توطين صناعة اللقاحات وتصديرها وقيادة الابتكار فيها، بالإضافة إلى التصنيع الحيوي والتوطين لزيادة استهلاك الأدوية الحيوية وتوطينها وتصديرها، وكذلك الجينوم بهدف الريادة في أبحاث علم الجينوم والعلاج الجيني، وأخيرًا تحسين زراعة النباتات لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وقيادة الابتكار في مجال البذور المحسّنة.
ولكن الأهم، وأكررها، أي منتمٍ للقطاع يجب أن يملك روح الابتكار والإبداع وطرد البيروقراطية وإلا لن يصلح للقطاع!
نحن نتكلم عن قطاع عالمي قيمته السوقية أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار ونمو عالمي بمقدار 14% تقريبا!
والسعودية الجديدة دائما ما تكون في محور أي مجال متقدم يطور العالم والبشرية.

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