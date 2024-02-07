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الواقع الافتراضي والمعزز

2/7/2024 9:48:59 PM
(MENAFN- Al Watan) ظهرت نظارة أبل خلال الأسبوع الماضي، وتبعتها مقاطع لكثير من المستخدمين الذين اشتروها وجربوها لمعرفة مواصفاتها وإمكاناتها. بالطبع لم أشترها لارتفاع سعرها بالنسبة ليّ! ولكن سواء تحدثت عنها هنا أو عن غيرها فالمهم أنني سأتحدث عن التقنيات التي توجد في نظارات الواقع الافتراضي والواقع المعزز!
أولًا: الواقع الافتراضي Virtual reality وتختصر VR وهو أن ترتدي نظارة بداخلها شاشة، وكل ما ستشاهده هو عالم افتراضي، بمعنى لست موجودا بداخله سواء كنت تشاهد أعماق البحر أو بداخل الأدغال! ستظل في عالم افتراضي.
ثانيًا: الواقع المعزز augmented reality وتختصر AR وهو أن ترتدي نظارة تسمح لك برؤية العالم من حولك! سواء كنت في غرفتك أو بالمكتب، ولكن ستظهر لك أيقونات وأشكال ومؤثرات بسبب هذه التقنية التي تسمح برؤية المكان الذي توجد فيه مع تعزيزه بإضافات، لذلك سمّي (واقع معزز). قد تكون شاشة ومن الخارج كاميرات تنقل لك المكان الذي توجد به، أو قد تكون زجاجا وبها بعض الانعكاسات التي تسمح بالأشكال والأيقونات أن تظهر أمامك، ولكن بالنهاية هذا هو تعريف الواقع الافتراضي والواقع المعزز! ولكن لا تكتفي بهذا الشرح وكأنها تقنيات بسيطة وأنها صنعت من أجل التسلية ومشاهدة الأفلام والألعاب فقط! بالطبع الترفيه مهم ولكن ليس حصرًا.
إن نظارات الواقع الافتراضي والمعزز لها فوائد كثيرة، وربما ستتعجبون لما سأذكره من استخدامات تفيد البشرية في عصرنا الحالي وكيف ستفيدنا!
ستكون تقنيات AR/VR من أساسيات بعض المجالات مثل التدريب والذي حقق ثورة في هذا المجال، حيث يمكن للمتدرب التفاعل مع عالم افتراضي ومجسمات لغرض التدريب، والاستعداد التام قبل القيام بالمهام الحقيقية. كما تساعد في تدريب الحجاج على مسارات الحج افتراضيًا والذي يساهم في رفع وعي القادمين وإعطاء تصوّر كامل عن الخطوات الكاملة. وله الكثير من الاستخدامات المفيدة. وكذلك الواقع الافتراضي له الكثير من الفوائد حيث يستخدم في التدريب كذلك، ويستخدم في التعليم حيث يتفاعل مع بعض الكتب والصفحات ليظهر لك شروحات وتوضيحات تساعد على الفهم، كما تساعد على تعدد المهام في إنجاز مهام عملية مع الوجود في العالم الواقعي. وكذلك استقبال الرسائل والتنبيهات وكذلك الترجمة! فربما يتحدث أمامك شخص بلغة صينية أو فرنسية وتظهر أمام عينيك ترجمة نصيّة فورية وهي موجودة حاليًا في بعض النظارات ذات الواقع المعزز والتي تشبه حجم النظارات العادية ولكن أكبر حجمًا قليلًا!
في الختام هذه التقنيات مفيدة للبشرية واستخداماتها التي ذكرتها هنا تعتبر قليلة، ولكن وددت أن أقدم شرحا موجزا عن بعض فوائدها، وبالتأكيد ستكون هنالك ابتكارات واستخدامات أكثر مستقبلًا، لذلك لنتعلمها ونجربها ولكثرة وجودة الخيارات في الأسواق من عدة علامات تجارية وأسعار متفاوتة.

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