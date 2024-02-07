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رصاصة الحكم المسبق

2/7/2024 9:48:59 PM
(MENAFN- Al Watan) كثير منا قد سمع صوت رصاصة الحكم المسبق التي كادت أن تصيبه، أو قد أصيب بها في غير مقتل وسلم، أو أصيب بها في مقتل ودفنت روحه أمام عينه وهو حي يرزق! لا يمكن أن نحمي أنفسنا من الحكم المسبق لدى الآخرين أو حتى فخ الانطباع الأول، أنت ضحية بالضرورة، إما أن تموت في أعينهم، أو تُبعث من جديد بعد أن يسمحوا لك أن تعيد روحك بإعادة المحاولة في شرح نفسك وفهمك، ولكن هذا لا يحدث دائما.
الجميع يحكم من عنصر واحد قد رآه فيك وسبق أن عايشه مع شخص سابق، مثلا نوع الأحذية التي تلبسها، سيارتك التي تقودها، تخيل أن البعض قد يحكم فقط من لون السيارة وليس نوعها!، أيضا من جنسيتك، أو تخصصك، مستواك المهني ومظاهر مستواك المالي عليك، وهذا الأمر فطري لا إرادي، العاقل هو من يسمح للآخر بإثبات أو نفي هذه الأفكار التي تشكلت عنه، وبالتالي حاولنا ألا نظلم أحدا بذنب سابقه، ولو أننا بمقياس الآخر غير عادلين بالضرورة، وعادلين جدا بمقياس أنفسنا، البشر لديهم أسباب ومشاعر مختلطة معها، جزء كبير منها لا يمكن الإفصاح عنه وبالتالي أحكامهم المسبقة غير مبررة دائما للآخر، ولكن مرة أخرى هي أعدل الأحكام بناءً على رؤيتهم.
هذه المعضلة تضع الإنسان في اتهام غيره بظلمهم له وهو مثالهم ((ظالم))، لأنها فطرة ولا يمكن لنا التخلص منها، وإلا ما هي فائدة الخبرات المتراكمة للفرد المسؤولة عن مسار تطوير مهاراته الاجتماعية، التي من مهامها الأولى تحديد وتصنيف ما يصل للحواس الخمس.
أخيرا الجميع حامل سلاح ((خبراته المتراكمة)) وتعب مع الزمان برصاص ((التجارب السابقة)) الجاهز للإطلاق في أي لحظة؛ لنتفق على أن نصوب بالقرب من أذانهم دون أن نصيبهم، فيسمعون رصاصة حكمنا، ونسمع منهم دفاعهم.

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