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المتسللون إلى السعودية

2/7/2024 9:48:59 PM
(MENAFN- Al Watan) في مقالين سابقين تناولت الهجرة بشقيها الشرعي وغير الشرعي، وهنا أتناول الهجرة غير الشرعية وأثرها محليا. والسعودية مثل الكثير من الدول التي تعاني من الهجرة غير الشرعية والتي تحدث بدافع شخصي من المهاجر لكسب المال بأي طريقة كانت، أو تكون بشكل ممنهج ومنظم من أجل إلحاق الضرر بالمجتمع وبالسلم الوطني والكيان الاقتصادي والاجتماعي، وذلك إما من خلال الجريمة كترويج ونشر المخدرات، أو من خلال الممارسات غير الأخلاقية، أو من خلال منافسة المواطنين والمقيمين الشرعيين إما بالوظائف أو بالتجارة، مما يسبب أضراراً مباشرة أو أضرارا كثيرة غير مباشرة، ومنها خروج الأموال وعدم استفادة البلد من الأموال، نقص الضرائب، تفويت الفرص على التجار، تشويه المنافسة العادلة، وإحداث اختلافات بالسوق الاقتصادي وسوق التجزئة المحلية، وترويج البضائع مجهولة المصدر أو غير الصحيحة أو المقلدة.
وهناك العديد من الطرق لمكافحة الهجرة غير الشرعية والحد منها. نعم من شبه المستحيل القضاء عليها بنسبة 100% - وقد بنت الولايات المتحدة سورا بينها وبين المكسيك لمنع الهجرة، ولكن الهجرة لا زالت متدفقة ومستمرة إلى الولايات المتحدة ولم يتم إيقافها - ولكن يمكن الحد منها وتقليلها، بوسائل منها ما هو خاص بالحكومة، مثل تشديد الرقابة على الحدود باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وإحكام الرقابة على الحدود من خلال الكاميرات وأجهزة التتبع والاستشعار، زيادة العقوبات والغرامات على المستفيدين والمتعاملين معهم وعلى المهاجرين غير الشرعيين، تشديد الرقابة على التعاملات المالية وتقليل التعامل بالنقد بأقل الممكن وأضيق الطرق – لأنه لا تجارة غير مشروعة إلا من خلال التعامل بالنقد بصفة اساسية - تقديم حوافز لمن يبلغ عن المخالفين، تسهيل عمل المواطنين والمقيمين الشرعين وزيادة الحوافز لهم، زيادة الوعي بالخطر والأضرار التي يلحقها المهاجرون غير الشرعيون بالوطن والاقتصاد والنسيج الأمني والاجتماعي. بالنسبة للدور المنوط بالمواطن والمقيم الشرعي لا بد من أن يقوم بدوره لمنع التعامل مع غير الشرعيين والتبليغ عنهم وعمن يتفاعل منهم من باب الواجب الديني والأخلاقي والاقتصادي والأمني والوطني، ولما لهم من أثر سلبي عليه في عمله وعلى أولاده لا سمح الله من باب أنهم -البعض منهم - يتاجر بالمخدرات أو الرذيلة، ما يلحق الضرر بأبنائنا وينشر الجريمة، فيضعف الشعور بالأمان لدى المواطن والمقيم على حد سواء.
ففي السعودية يعيش حوالي 13 مليونا من إخواننا المقيمين النظاميين والذين يشاركوننا - مشكورين ومقدرين - العمل والحياة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، ولهم كامل التقدير والاحترام.
ولكي نتشارك جميعا في حماية وطننا ومكتسباتنا كمواطنين أو مقيمين ونحمي أنفسنا وأبناءنا من الجريمة والمخدرات والمخاطر التي قد يتعرض لها أي رب عائلة منا مواطنين أو مقيمين – لاسمح الله-، فعلينا أن نتخيل أن هناك ما يقارب حسب الأرقام العالمية حوالي 30% هي نسبة المتسللين أو المقيمين غير النظامين في العالم من إجمالي المقيمين الشرعيين، لنا أن نتخيل عددهم والمخاطر على الجميع، إن لم نتعاون للحد من وجودهم والتبليغ عنهم حماية لوطننا واقتصادنا وأمننا وأبنائنا وأنفسنا.
وفي حملة سابقة قبضت الحكومة مشكورة على أكثر من 110 آلاف متسلل خلال حوالي 4 سنوات (متسللين فقط)، لنعلم حجم خطرهم وحجم الجهد المبذول والذي يستلزم منا التعاون لصالحنا أولا أفرادا وأسراً ومجتمعًا.

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