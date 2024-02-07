Thursday, 08 February 2024 06:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قلق الكِتاب

2/7/2024 9:48:59 PM
(MENAFN- Al Watan) هل يَجوز - في قانون الكتابة الإبداعية - تغيير لفظٍ مكان لفظٍ إذا (أراد) زمنٌ ما جعلهما بمعنى واحد؟
في (القرآن) سيتفق المسلمون أنَّ ذلك محرمٌ، وتحريمه يَعود لقدسيّة قائلِه عندهم، مع أنَّ المسلمين يهتمون بالمعنى المحدد الذي يَكمُن خلفَ المعتقد لا الكتابة. أليست هذه مفارقة؟
ربما التقطَ هذه المفارقة أحدُ المسيحيين حين قال: ((مِن الأفضل السير باعتدالٍ روحي دون وسيط كتابي، لكننا رفضنا الروحَ فلجأنا إلى الكتاب)). وبالعموم يهم المقالةُ هذه، أن تُصدّر حرمةَ تغيير الألفاظ -النابعة من قدسية الكتاب- إلى (أيِّ كتابةٍ إبداعيّة)، وذلك بكون اللفظِ المُختار مقدسًا كُتِبَ لذاتِه في زمانٍ ومكانٍ محددين، وارتبطَ بجملةٍ لها تفسيرها المتعدد في ظل وجودها مركبة بهذا الشكل. وهذا أمرّ يُحيلنا إلى ما أورده ابنُ جنَّي في كتابِه (الخصائص) وهو أنَّ بيتَ الشِعرِ قد تتعدّد ألفاظُه، لمعنى واحد، وذلك لتعدد الرواة.
أمَّا في أمر (القرآن) فإنَّ هؤلاء الرواة هم الذين أعدم وجودَهم عثمانُ بن عفان بحرقِه المصاحفَ، وإبقائه روايةً بحرفٍ واحد. لكن ظَلّت محدوديةُ تغيير الألفاظ في محيطٍ (ضيّق)، هو ما سُمي بـ (القراءات)؛ وكأنَّ ما بقيَ ينتمي للقراءةِ لا الكتابة، إلا أنَّ هذا الأمر لم يَخلق في العربِ احترامَ الكتابةِ نفسِها، بل احترام مكتوبٍ بعينه؛ فانظر في أمرِ ابنِ الأعرابيّ كيف روى بيتَ شِعرٍ بلفظين مختلفين، قال ذات يوم: ((وموضع زبنٍ))، فأُنكِر عليه، بأنه رواه في مجلسٍ آخر: ((وموضع ضيقٍ))، فقال: ((تصحبنا منذ زمنٍ، ولا تَعلَم أنَّ الزَّبن والضيقَ واحد)).
ولا يُخَاِلفُ ما ذكرَتْه المقالةُ، أنَّ ابنَ الأعرابي كان يُشافِه الناسَ لا يكتب لهم؛ فالقرآنُ كَانَ يُشافَه من جبريل إلى النبي إلى الأصحاب، ثم صار بينهم يُتداول شِفاها، ومع ذلك هو كتاب، ومكتوب.
هذه المقالة اهتمّت -مما اهتمّت به- بفكرةِ أن يُحترم اللفظُ وتركيبُه لذاتهما، فاحترام اللفظِ في الصنعةِ الكتابيةِ سيأخذ الطريقَ ذاتَه الذي أخذه (القرآن)، حين بدأ بحرفٍ واحد، ثم ازداد ليصل لسبعة أحرف، ثم تأسَّس وعيٌ جمعيٌ ليضع القراءة الشاذَّة في حيّزها المختلِف عن الكتابةِ والكتاب؛ ومن ثمّ احتُرم اللفظُ لذاته وموضعه في الجملة؛ إلا أنَّ ابنَ جني أَّلفَ كتابَ (المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها)، ليحتَجَّ للقراءاتِ الشَاذّة التي لها وجه يُطمَأنُّ إليه. وقد يعني هذا أنَّ عواملَ الزمنِ لا بدَّ أن تُغيّر بعضَ اللفظِ، لكنَّ الوعيَ الجمعي يتدخَّل ليحمي بنية الكتاب المستقل، ألا تراهم يقولون: القراءة الشاذّة ليست هي القرآن أما المتواترة فهي عين القرآن؟ فهم يرون أنَّ حكايةَ الشذوذ بدأت مع دخول (شُذَّاذ الآفاقِ) لقراءةِ القرآن، والشُذَّاذ بَحّاثون عن معنى إسلامي لا لفظ لغوي، مع أنَّ المعنى الإسلامي لا يتوالد إلا من اللفظ الذي وُلِد فيه، وهذا ما نجده في فكرة ترجمة القرآن، لا يُقال عنها هي (عين القرآن)، بل (معاني القرآن).
أمَّا وقد انفصلَ العربُ عن المعنى الواحد، ودخلوا في التأويليّة كما الغرب، فإنَّ ذلك مدعاة لنسيانِ الأمميّة المقدّسة، وتحويلها إلى مُدنّسةٍ بالمعاني. إذن لدينا تغيير طفيف صنعته القراءةُ الجماعيةُ للنصِّ المقدّس، وليس الاستهانة باللفظ لذاته، وهذا ما تريده هذه المقالة للنصِ الإبداعي، بوصفه صنعةً إيقاعيّة لفظية لذاتها وبذاتها، ولكلِ لغةٍ قدسيّتها بعيدًا عن إيمانياتٍ خارجها. أي أن يَصنع الكاتبُ المبدعُ ألفاظَه بوصفها لَبِنَاتٍ مقدَّسةٍ لنصٍ سيقول شيئًا متعددًا من خلال الألفاظِ المختارة.
وهذا التقديسُ يُولِّد استجابةً تقديسيّة، تقوم على وعي القصديّة للألفاظِ وتركيبها؛ ألا تَرى لأولئك العرب الذين سَمعوا الشاعرَ ذا الرمة يَنطِقُ لفظةَ (يابس) فقالوا ذكرتَها لنا سابقًا (بائس)؟ فما كان منه إلا أن قالَ ((هما بمعنى واحد))!. لو كانا بمعنى واحد تترادف فيه الألفاظُ؛ فلِمَ تَوقَّفَ هؤلاء السامعون ليُعدّلوا له قولَه؟ لهذا لمَّا لم يَكُن ذو الرمة بموضعٍ يجعل اللفظ ناطقا مستقلا، فإنَّ الذاتية تُوهِم الرواة، ومن ثمّ لن تُقدّسَ الكتابة بمفهومها المستقل، وستظل المعاني المتداولة مسيطِرة على الإبداع، الذي ظُنَّ أنه (مشاع)، وذلك لمَّا جُهِلت قيمةُ اللغةِ بوصفها إبداعًا لفظيًا لذاته، واكتفوا بالمعاني المأخوذة من الواقعِ اليوميّ الساذج. وهذا يُذكِّرنا بحكايةٍ لأحدِ العربِ حين عَبَّر بلفظٍ ما، فما فهمه السامعُ، فأعاده عليه بلفظٍ آخر ففهمه، قال له: ((أنتَ كأبٍ إذا رأى ابنَه في قميصٍ أحمرَ عَرفه، وإذا رآه في قميصٍ كُحليّ لم يعرفه)).
هذه الحكاية كاشفة حين يَخلط المبدع بين نفسِه - في واقعه الساذج - ونصِّه. وصاحب الحكاية هو شيخُ ابنِ جني؛ لهذا أرى إشكالًا يصنعه ابنُ جني حين يَتعاطى مع النصِّ بوصفِه معنى فحسب.
أخيرًا أشير إلى أنَّ ما تقوله المقالةُ مختلف عن مقولة الجاحظ: ((المعاني مطروحةٌ في الطريق، وإنما الشأنُ في تخيّر اللفظ...)) فأولا هذه ثنائيةٌ لا تُريدها المقالةُ، ثم إنَّ الجاحظَ -مثل ابن جني- معتزليٌّ، والمعتزلة لا يهتمون للّفظِ في ذاته؛ لهذا فهو يعني -مما يعنيه- المعنى الشِعري المقابل للمعنى العقلي عند أهلِ الكلام، فيكون اللفظُ المراد -عنده- هو الموازِن للمعنى الشِعري الجَيّد؛ ألا تراه يقول: ((من أراد معنى كريمًا فليتخيّر له لفظًا كريما...))؟. وهذه المقالةُ لا تتحدَّث عن جيّدٍ وسيئ، ولا عن صورةٍ وأصل، أو أي ثنائية أخرى، بل هي تنطلق من قصدية (اللفظ) إلى ما بعده من خلال (الكتابة الجماعية).
التفاتة:
ما زالَ أهلُ الشامِ يقولون في لهجتِهم: ((لبّكَني فلانٌ)). ومِن التلبّك ذاتِه سألَ رجلٌ الحسنَ بن علي مسألةً ثم أعادَ السؤالَ عليه، فقال له الحسن: ((لبَّكت عليَّ)). أي خلطت. والسؤال: هل الحسن قَدّسَ اللفظَ حين لُبّكَ عليه بإعادةِ السؤال بألفاظٍ أخرى؟ ابن جني يقول: ((معاذ الله))! والمقالة تقول: (لا تلبّكنا بجنّيتك يا ابنَ جني).

MENAFN07022024000089011017ID1107825144

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث